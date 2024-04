PARIS, 25 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion", 01157.HK) orgulhosamente apresentou seus mais recentes avanços na INTERMAT, realizada no Centro de Exposições Nord Villepinte, em Paris, de 24 a 27 de abril de 2024. Com o tema "Greener Development, Brighter Future" (Desenvolvimento mais verde, futuro mais brilhante), a exposição apresentou aproximadamente 30 produtos de ponta em sete categorias principais, ressaltando o compromisso da Zoomlion com soluções de produtos sustentáveis e inteligentes.

Zoomlion brilha na INTERMAT 2024 com uma visão para um futuro mais verde e inteligente (PRNewsfoto/Zoomlion)

A exposição incluiu uma variedade vibrante de maquinários de nova geração, como guindastes de engenharia e construção, maquinaria de concreto, equipamentos de movimentação de terra, plataformas de trabalho aéreo e muito mais, todos conhecidos por suas características de alta qualidade, inteligentes e ecológicas.

Um destaque foi o guindaste torre R135-8RA, que incorpora importantes inovações, como inspeções de segurança remotas e ajustes de equipamentos, demonstrando a liderança da Zoomlion em maquinaria inteligente. Os visitantes no local em Paris puderam operar remotamente este guindaste, localizado a mais de 8.000 quilômetros de distância em Changde, Hunan, com a tecnologia 5G, experimentando as capacidades inteligentes dos produtos da Zoomlion em primeira mão.

Alinhada com o tema "Greener Development, Brighter Future", a exposição apresentou proeminentemente produtos de nova energia, incluindo misturadores de concreto híbridos, plataformas de trabalho aéreo elétricas e veículos industriais com bateria de lítio. Também destacou tecnologias energeticamente eficientes em bombas, guindastes e equipamentos de movimentação de terra, reforçando o compromisso da empresa com o desenvolvimento de baixo carbono.

Os esforços estratégicos de localização da empresa são evidentes, com produtos como o caminhão bomba de concreto 43X-5RZ, que atende às rigorosas regulamentações rodoviárias europeias e aos padrões de certificação CE. Essas adaptações garantem que as ofertas da Zoomlion sejam adequadas às demandas do mercado europeu, enfatizando o desempenho, a inovação tecnológica e o design fácil de usar.

A Zoomlion está melhorando sua penetração no mercado europeu por meio do fortalecimento de sinergias com subsidiárias como a CIFA em Itália e a m-tec na Alemanha. No primeiro dia da exposição, a Zoomlion anunciou contratos significativos com clientes da Alemanha e da Polônia, com o valor do contrato apenas para produtos de concreto próximo de 100 milhões de yuans (US$ 13,8 milhões), marcando um início robusto.

Nos últimos anos, a Zoomlion capitalizou estratégias baseadas na internet para desenvolver um sistema de negócios global único, digital e localizado, de ponta a ponta. Essa abordagem impulsionou um forte crescimento nos mercados internacionais, com os produtos e serviços da Zoomlion agora disponíveis em mais de 140 países e regiões, apoiados por mais de 3.000 funcionários localizados em todas as partes do mundo.

"A Zoomlion se compromete a fomentar o desenvolvimento sustentável e de alta qualidade na indústria de máquinas de construção. À medida que a INTERMAT continua, convidamos os participantes a experimentar nossas soluções inovadoras em primeira mão", disse Yuan Ye, vice-presidente assistente da Zoomlion. "Estamos ansiosos para fortalecer parcerias e mostrar nossos avanços tecnológicos que impulsionam a indústria global", acrescentou Yuan.

