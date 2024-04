Zoomlion fará uma estreia significativa na INTERMAT em Paris

CHANGSHA, China, 7 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion", 1157.HK), líder chinês na fabricação de máquinas e equipamentos de construção, irá participar da INTERMAT 2024 com 7 séries de produtos, totalizando 30 unidades, abrangendo máquinas de elevação em engenharia, máquinas de elevação em construção, máquinas de concreto, máquinas de terraplenagem, máquinas para trabalho aéreo, veículos industriais, argamassa misturada a seco, etc. Entretanto, as subsidiárias europeias da Zoomlion, incluindo CIFA (Itália) e m-tec (Alemanha), também irão estrear junto com seus produtos clássicos e mais vendidos.

"O desempenho dos produtos expostos foi melhorado em todos os aspectos", disse Wu Zeyou, diretor nacional francês da Zoomlion. "Desde a última exposição em 2015, a Zoomlion passou por duas novas atualizações de produtos. Em 2016, o primeiro lote de produtos inteligentes 4.0 com "percepção, cérebro e pensamento" foi off-line. Em 2020 foi lançado o projeto de inovação 4.0A, que visava a mais recente tecnologia digital. Nosso tema para esta exposição é 'Desenvolvimento Mais Ecológico, Futuro Mais Brilhante', e traremos a última geração de produtos de alta qualidade, inteligentes e ecológicos."

"O guindaste sobre esteiras ZCT1000V552.1 que acaba de chegar ao porto de Antuérpia, na Bélgica, em 23 de março, está equipado com serviços de nuvem inteligentes, além de seu forte desempenho de elevação." Os clientes podem controlar o produto online, armazenar dados em nuvem e desfrutar de serviços na ponta dos dedos."

A ecologização também é uma das características significativas dos produtos Zoomlion nesta INTERMAT. Além de uma variedade de novos produtos de energia, muitas das exposições são aplicadas com tecnologias de baixo carbono e economia de energia ecológica. Tomando como exemplo a escavadeira hidráulica ZE210GLC de 21 toneladas exposta na INTERMAT, o produto não só tem as vantagens de segurança e conforto, manutenção conveniente e ampla gama de condições de trabalho, mas também reduz o consumo de combustível em 8,5% através da aplicação de controle de fluxo positivo personalizado controlado eletronicamente, tecnologias de grande deslocamento e baixa velocidade de rotação, etc., com notável efeito de economia de energia.

A INTERMAT 2024 irá ocorrer de 24 a 27 de abril, horário local, no Centro de Exposições Villeurbanne, na parte suburbana ao norte de Paris.

Atualmente, além do guindaste sobre esteiras que chegou à Europa, outros produtos da Zoomlion também são gradualmente transportados para a Europa por meio de trens de carga China-Europa e frete marítimo. Bem-vindo ao estande EXT5 F 032 de 24 a 27 de abril para presenciar momentos maravilhosos do Zoomlion.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2378489/image.jpg

