Dia das Mães: Déborah Secco, embaixadora da marca para Rennova, se declara para filha "De todos os amores, ela é o meu maior"

SÃO PAULO, 10 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Assim como nos contos de fada, o sentimento que uma mãe nutre por seu filho é capaz de superar qualquer obstáculo. Afinal, o primeiro dos amores que experienciamos surge antes mesmo do nascimento e cria um vínculo capaz de ultrapassar qualquer espaço e tempo. Em um mundo repleto de conexões superficiais e apressadas, laços como esse são dignos de celebração, por isso, nesse Dia das Mães, a Rennova, empresa referência no segmento de tratamentos estéticos injetáveis da face e corpo, conecta mães e filhas através do autocuidado e empoderamento no mês de maio.

A figura materna é a primeira e principal fonte de inspiração das meninas durante seu crescimento, por isso, prezar pela autoestima delas contribui com a criação de mulheres mais seguras, independentes e capazes de fazerem suas próprias escolhas. "Nesse Dia das Mães, queremos celebrar todos os amores e encorajar o autocuidado como ferramenta de conexão e elevação da confiança na maternidade", explica Leonardo Rezende, CEO da Rennova, multinacional brasileira referência em beleza estética com injetáveis.

A atriz Deborah Secco, embaixadora da marca, se declara à sua filha em vídeo publicado nas redes sociais: "Eu tenho o prazer de já ter vivido muitas formas de amor. O primeiro foi o amor de filha para mãe, depois o amor de filha para pai, o amor de irmãos. Um amor forte. O amor de amigos. Depois, eu acho que tive meu primeiro amor romântico. Até que chegou a hora do meu maior amor: minha filha". Ela acrescenta que a maternidade é sem dúvidas o maior amor que já experimentou e sugere uma forma de surpreender aquela pessoa especial: "esse é o momento perfeito para você expressar o seu amor presenteando alguém com procedimento estético e tratamentos de beleza, não é?".

A criadora de conteúdo digital Bianca Bueno também escolheu aproveitar o Dia das Mães para reforçar sua conexão enquanto aproveita um dia de tratamentos completos ao lado de quem mais ama. "Esses momentos que escolhemos viver juntas não esquecemos nunca, viram boas lembranças e as nossas histórias favoritas. Nós sempre revivemos nossas memórias juntas e isso fortalece cada vez mais a nossa ligação", conta a influenciadora. Bianca revelou que irá presentear a mãe com os protocolos para realçar a beleza natural com os produtos: Rennova Lift plus, que promove a estruturação da face¹, Rennova Lips para o volume e contorno dos lábios² e Rennova Diamond para bioestimulação de colagéno e efeito lifting³. Além disso, a própria criadora realçará sua beleza com os tratamentos Rennova Shape Lido e Rennova Elleva X. "Quando nos sentimos bem com nós mesmos, nos sentimos melhor para sermos nossa melhor versão com as pessoas que amamos. E quando nos cuidamos juntas também estamos cuidando uma da outra", conclui ela.

Todos os Amores

"Com muito entusiasmo, a Rennova lança sua nova campanha 'Todos os Amores'. Durante os meses de maio e junho iremos celebrar amores diversos e encorajar o cuidado com o próximo e consigo mesmo como ferramentas de amor e conexão", explica Leonardo Rezende, CEO da Rennova. O amor de mãe foi o ponta pé inicial do projeto que ainda irá abordar o amor dos noivos, o amor dos namorados e o amor entre os iguais.

Com essa campanha, Leonardo Rezende comemora o posicionamento da marca como uma das líderes no mercado e ressalta o propósito da empresa de cuidar e proporcionar beleza em todos os sentidos e para todas as pessoas. "Oferecemos para o mundo um amplo portfólio de soluções seguras de inovadoras, com tecnologia que proporciona resultados incríveis e duradouros para bioestimulação e estruturação facial e corporal. A Rennova faz parte da jornada de diversos relacionamentos e contribui diretamente para o bem-estar e autoestima de muitas pessoas", conclui o CEO da Rennova.

Sobre a Rennova

Rennova é referência no desenvolvimento de produtos para procedimentos estéticos injetáveis para face e corpo. Desde sua fundação, em 2008, contribui para o avanço de tratamentos de beleza minimamente invasivos, que colaborem para a autoestima, autoconfiança e bem-estar, posicionando-se na interseção entre inovação, ciência e acessibilidade. Com atuação nacional e internacional, apresenta amplo portfólio com itens de alta tecnologia para atender os desejos do consumidor, com soluções à base ácido hialurônico como Rennova Lips, bioestimuladores de colágeno como Rennova Elleva e Rennova Diamond, fios de PDO, toxina botulínica A, entre outras, apoiando sempre o poder de decisão e escolha que cada pessoa tem para se sentir bem consigo mesma.

