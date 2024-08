Rennova® lança novo bioestimulador de colágeno com tecnologia inovadora para tratamento de flacidez facial

Com partículas mais homogêneas, o novo Rennova® Diamond Intense reduz flacidez e melhora a qualidade da pele por até 24 meses¹

SÃO PAULO, 26 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Rennova®, multinacional brasileira referência em beleza estética com injetáveis, revoluciona mais uma vez o mercado com o lançamento do Rennova® Diamond Intense, novo bioestimulador de colágeno com tecnologia inovadora ideal para oferecer sustentação e firmeza para a pele. O novo produto à base de Hidroxiapatita de Cálcio (CaHA), possui partículas mais homogêneas e regulares² que agem profundamente nos tecidos, estimulando ainda mais a produção natural de colágeno e apresentando melhores resultados aos pacientes.

"A Rennova sempre esteve na vanguarda do mercado de estética com injetáveis por meio de dois principais pilares: ciência e inovação. O lançamento do Rennova® Diamond Intense é a prova de que a empresa está, mais uma vez, um passo à frente na indústria, oferecendo produtos cada vez mais inovadores, assertivos e de qualidade ímpar", conta Leonardo Rezende, CEO da Rennova® e Nutriex®.

Após ouvir as necessidades de pacientes e profissionais da saúde, a marca, que investe continuamente em inovação e, visa trazer produtos cada vez mais eficazes, seguros e duradouros, desenvolveu uma solução com tecnologia de ponta que atende aos mais rigorosos padrões internacionais de qualidade, assegurando um produto confiável para tratamentos estéticos de alta performance, seguros e previsíveis¹.

"A Hidroxiapatita de cálcio é um bioestimulador de colágeno já consagrado na prática médica. O Rennova® Diamond Intense oferece uma nova tecnologia que induz o próprio corpo a produzir mais colágeno, elastina e ácido hialurônico, ou seja, promove uma renovação da atividade celular, da qualidade, espessamento, firmeza, elasticidade e hidratação da pele", explica a dermatologista e mestre em medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Dra. Bruna Bravo.

Diferenciais do novo produto

Contendo 30% de Hidroxiapatita de Cálcio (CaHA), a tecnologia avançada do Rennova® Diamond Intense desencadeia um processo contínuo de bioestímulo de colágeno, proporcionando um efeito de brilho imediato e benefícios estéticos que duram por até 24 meses¹. Essa ação prolongada resulta em uma melhoria na elasticidade e estrutura da pele¹.

"O Rennova® Diamond Intense é considerado um tratamento com resultados bem naturais, não alterando o formato do rosto, e não promovendo ganhos de volume. Podem ser necessárias de uma a três sessões por ano com intervalos mínimos de três meses. O procedimento é minimamente invasivo e deve ser realizado somente por médicos especialistas habilitados no consultório após uma avaliação clínica e um programa de tratamento", ressalta Bravo.

"A Rennova® busca contribuir continuamente com a autoestima e o bem-estar das pessoas, por meio do seu extenso portfólio de soluções seguras e eficazes. Investimos assiduamente em ciência, tecnologia e inovação para aprimorar e revolucionar o segmento de injetáveis e, principalmente, na escuta ativa, entendendo as principais necessidades dos profissionais de saúde e dos pacientes", finaliza Leonardo Rezende.

O novo produto Rennova® Diamond Intense já está disponível na plataforma oficial da Rennova em https://compre.rennova.me/. É necessário consultar o profissional de saúde habilitado para aplicação.

Sobre a Rennova

A Rennova é referência no desenvolvimento de produtos para procedimentos estéticos injetáveis para face e corpo. Desde sua fundação, em 2008, contribui para o avanço de tratamentos de beleza minimamente invasivos, que colaborem para a autoestima, autoconfiança e bem-estar, posicionando-se na interseção entre inovação, ciência e acessibilidade. Com atuação nacional e internacional, apresenta amplo portfólio com itens de alta tecnologia para atender os desejos do consumidor, com soluções à base ácido hialurônico como Rennova Lips, bioestimuladores de colágeno como Rennova Elleva e Rennova Diamond, fios de PDO, entre outras, apoiando sempre o poder de decisão e escolha que cada pessoa tem para se sentir bem consigo mesma. Saiba mais em: https://compre.rennova.me/

