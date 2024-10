Diebold Nixdorf amplia participação como fornecedora global de tecnologia de autoatendimento no varejo e já lidera na região EMEA

Estudo de mercado mais recente da empresa de pesquisa e consultoria RBR Data Services mostra que as remessas de terminais de self-checkout da Diebold Nixdorf aumentaram mais de 60% em 2023

SÃO PAULO, 30 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- De acordo com os dados mais recentes da empresa de pesquisa e consultoria RBR Data Services, a Diebold Nixdorf, líder mundial em impulsionar e conectar o comércio para os segmentos de bancos e varejo, agora é a segunda maior fornecedora de terminais de autoatendimento (self-checkout) no mundo. Além disso, a Diebold Nixdorf alcançou a primeira posição em remessas de terminais de autoatendimento na região EMEA (Europa, Oriente Médio e África), representando uma participação de mercado de 40%.

O estudo "Global EPOS and Self-Checkout 2024" confirma que a Diebold Nixdorf aumentou sua participação de mercado global em 2023, à medida que os varejistas estão investindo na adoção de novas tecnologias de autoatendimento, impulsionando as implementações principalmente na Europa e na América do Norte.

"Em 2022, estabelecemos uma meta de dois anos para nos tornarmos líderes em sistemas de self-checkout na região EMEA. O estudo mais recente da RBR Data Services reflete positivamente nosso progresso em alcançar esse objetivo. Enquanto trabalhamos para consolidar essa posição de liderança, continuaremos focados em expandir nossa presença no mercado norte-americano. Nosso portfólio inovador de tecnologia e serviços de autoatendimento aborda pontos de atrito comuns. Através do uso de Inteligência Artificial (IA) e visão computacional, podemos oferecer redução de perdas, reconhecimento de produtos e verificação de idade, proporcionando valor para os varejistas e uma experiência sem complicações para os consumidores" afirma Ilhami Cantadurucu, Vice-Presidente Executivo de Varejo Global da Diebold Nixdorf.

Sobre a RBR Data Services

A RBR Data Services, uma divisão da Datos Insights, fornece aos clientes dados e insights independentes e confiáveis através de pesquisas publicadas, consultoria e serviços de dados personalizados. Nossa pesquisa global é utilizada pelos principais participantes do mercado nos setores de cartões e pagamentos, tecnologia de varejo e automação bancária.

Sobre a Diebold Nixdorf

A Diebold Nixdorf é líder mundial no desenvolvimento de comércio conectado. A empresa automatiza, digitaliza e transforma o modo como as pessoas fazem compras e transações bancárias. Parceira de algumas das 100 maiores instituições financeiras e dos 25 maiores varejistas do mundo, as soluções integradas da Diebold Nixdorf conectam os canais físicos e digitais de forma conveniente, segura e eficiente para milhões de consumidores todos os dias. A empresa está presente em mais de 100 países, com aproximadamente 21.000 funcionários em todo o mundo. Para mais informações, acesse: www.DieboldNixdorf.com.br.

FONTE Diebold Nixdorf