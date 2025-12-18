Diebold Nixdorf anuncia José Luiz Romano como novo Chief Financial Officer para América Latina

Promoção ocorre em momento de fortalecimento da liderança e da estratégia no mercado financeiro e de varejo na região

SÃO PAULO, 18 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Diebold Nixdorf, líder global em transformar o modo como as pessoas fazem compras e transações bancárias, anuncia que José Luiz Romano é o novo Chief Financial Officer (CFO) para a América Latina, consolidando a estratégia da companhia de fortalecer sua governança regional e acelerar o crescimento nos estratégicos mercados de varejo e financeiro. O executivo é CFO da operação brasileira desde 2018 e também seguirá liderando a área no país.

José Luiz Romano, Chief Financial Officer (CFO) para a América Latina na Diebold Nixdorf

A nomeação ocorre em um momento de evolução da estrutura global da Diebold Nixdorf, que avança em um modelo regional mais integrado, com foco em eficiência, padronização de processos e ampliação da capacidade de inovação, serviços e tecnologia. "Nos últimos anos, tivemos avanços muito importantes no Brasil, modernizando rotinas internas e ampliando nossa capacidade de entrega, com uma estrutura financeira arrojada. Agora, levaremos essa experiência para a América Latina, reforçando nosso compromisso em fortalecer a governança financeira da região, garantindo fluxos ainda mais conectados, eficientes e alinhados às prioridades estratégicas da companhia. Nosso foco será aprimorar ainda mais a previsibilidade, a disciplina operacional e o uso estratégico dos recursos, apoiando o crescimento sustentável da Diebold Nixdorf", afirma o executivo.

Com mais de 35 anos de experiência nas áreas de gestão financeira, planejamento e auditoria, Romano reúne sólida trajetória em empresas multinacionais, como White Martins e Xerox, com atuação em países como Brasil, Estados Unidos e Equador. Ao longo da carreira, apoiou processos de reposicionamento organizacional, recuperação de áreas em reestruturação, desenvolvimento de equipes de alta performance, implementação de controles internos e revisão de políticas corporativas.

Desde que chegou à Diebold Nixdorf, em 2016, como Gerente de Planejamento, Análise e Informações Gerenciais, Romano tem desempenhado um papel importante na evolução das operações financeiras no Brasil. Ele lidera iniciativas de planejamento e análise financeira (FP&A), controladoria, tesouraria e contabilidade, além de atuar de forma muito próxima à área comercial, oferecendo suporte completo às operações de venda e às negociações com clientes do segmento bancário, desde o cálculo de preços e custos até a elaboração de propostas comerciais.

Formado em Ciências Contábeis pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e pós-graduado em Administração Financeira pela Fundação Getulio Vargas (FGV), Romano também é professor da FGV, educação executiva – MBA Empresarial.

"Estou muito animado por atuar diretamente na estratégia financeira regional da Diebold Nixdorf em um momento em que a companhia amplia sua oferta de serviços e soluções de automação para o varejo e o setor financeiro. Seguiremos avançando em um ambiente dinâmico, fortalecendo a integração entre os países e ampliando nossa capacidade de gerar valor aos clientes. Tenho confiança de que vamos acelerar a evolução dos negócios em toda a América Latina", destaca.

Sobre a Diebold Nixdorf

A Diebold Nixdorf automatiza, digitaliza e transforma o modo como as pessoas fazem compras e transações bancárias. Como parceira da maioria das 100 maiores instituições financeiras e dos 25 maiores varejistas do mundo, as soluções integradas da Diebold Nixdorf conectam os canais físicos e digitais de forma conveniente, segura e eficiente para milhões de consumidores todos os dias. A empresa está presente em mais de 100 países, com aproximadamente 21.000 funcionários em todo o mundo. Para mais informações, acesse: www.DieboldNixdorf.com.br.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2849179/Romano.jpg

FONTE Diebold Nixdorf