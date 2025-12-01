Diebold Nixdorf celebra ano de crescimento e investimentos em novas soluções para os setores financeiro e de varejo

Empresa ampliou portfólio e ações de sustentabilidade e atingiu marcos importantes em 2025

SÃO PAULO, 1 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Diebold Nixdorf, líder global em transformar o modo como as pessoas fazem compras e transações bancárias, celebra grandes conquistas de 2025, ano marcado por inovação, transformação e reconhecimento. A companhia seguiu consolidando sua liderança nos setores financeiro e varejista, com lançamento de soluções, aumento nas vendas e iniciativas cada vez mais sustentáveis.

"Durante o ano, trouxemos novidades para inovar a experiência de compras e possibilitar mais produtividade e eficiência aos varejistas. Também ampliamos as exportações de soluções para o mercado financeiro na América Latina a partir de nossa fábrica no Brasil, e passamos por transformações internas que reforçam nossa estrutura e impulsionam resultados ainda mais positivos", afirma Elias Rogério da Silva, que recentemente assumiu a posição de Vice-Presidente da Diebold Nixdorf para a América Latina e irá guiar os negócios na região nos próximos anos.

De acordo com o executivo, as perspectivas para 2026 são ainda mais promissoras, com grandes oportunidades de crescimento. "Atualmente, o Brasil representa a segunda maior operação da Diebold Nixdorf no mundo e nosso objetivo é continuar expandindo de forma consistente, oferecendo soluções que realmente façam diferença para os negócios, com alta qualidade e uma entrega personalizada para necessidades dos nossos clientes", complementa.

Destaques de 2025

O portifólio da Diebold Nixdorf foi ampliado com lançamentos que proporcionaram soluções adaptadas às necessidades dos clientes, considerando as características únicas do mercado nacional.

O Scan&Go, por exemplo, leva a conveniência no varejo a um novo nível, ao combinar terminal de self-checkout, sistema móvel de escaneamento de produtos e balança de pesagem de carrinho integrados, reduzindo filas e oferecendo autoatendimento ágil e intuitivo. A jornada de compra começa com o cliente escaneando o QR Code disponível no carrinho para abrir uma sacola digital. Ele usa o próprio celular para escanear os produtos e, ao finalizar, gera um novo QR Code no sistema para ser lido no self-checkout, onde todos os itens serão exibidos automaticamente. Para garantir segurança, é solicitado que o carrinho seja posicionado em uma balança instalada diretamente no terminal. Com o peso total dos produtos confirmado, o cliente por realizar o pagamento e concluir a compra.

Outro lançamento é o DN Series Express Check&Go, que pode ser usado como self-checkout, dispositivo de informação ou checkout assistido, e possui métodos de pagamento totalmente digitais e tecnologias de ponta. Escalável e personalizável para diferentes formatos de loja, pode ser configurado com cestas RFID para o escaneamento de todos os produtos de forma automática. Sua estrutura otimizada é mais sustentável, reduzindo o tempo de montagem na fábrica em até 40% e permitindo transportar mais unidades por contêiner, com menos emissão de carbono. Por também funcionar como totem de informação, ainda pode ser adotado em bancos e cooperativas de crédito.

"Essas duas soluções, desenvolvidas no Brasil e fabricadas em nossa planta em Manaus, comprovam nosso compromisso com inovações totalmente direcionadas ao mercado brasileiro, cujo ambiente de negócios é bastante distinto de outros países. Queremos levar tecnologias que possibilitem mais agilidade e produtividade aos varejistas, enquanto seus clientes têm uma jornada de compras fluida e sem atrito", afirma o executivo. Os lançamentos podem ser integrados com soluções de Inteligência Artificial da Diebold Nixdorf, que já apoiam na verificação automática de idade para produtos com vendas restritas, na identificação de furtos e erros no escaneamento de compras e no reconhecimento automático de itens sem código de barras, como frutas e vegetais.

O ano também foi de importantes conquistas no segmento financeiro. A Diebold Nixdorf atingiu 200 mil caixas eletrônicos DN Series produzidos e entregues a partir de suas fábricas globais. Modelo mais inovador da empresa, o DN Series é desenvolvido para prover uma experiência mais avançada, com alta disponibilidade graças a tecnologias como o mecanismo de reciclagem de numerário de última geração, que possibilita redução de 40% nas taxas de inatividade em comparação com as gerações anteriores de recicladores. "As vendas do DN Series no mundo foram bastante impulsionadas pelos negócios no Brasil, país onde a companhia possui 72% do market share de ATMs recicladores e 60% de participação entre todos os caixas eletrônicos usados", afirma.

Outro destaque para o setor foi a instalação de caixas eletrônicos na Estação McMurdo, na Antártica, marcando oficialmente a presença da empresa nos sete continentes. Ainda, a Diebold Nixdorf anunciou que é uma das colaboradoras da plataforma de inovação do Banco Central Europeu para explorar funcionalidades e casos de uso do euro digital, que busca ser uma forma de dinheiro digital aceito em toda a União Europeia, complementando as formas de pagamento atuais.

Avanços em ESG

A Diebold Nixdorf tem fortalecido, no Brasil e no mundo, seu compromisso com práticas ambientais, sociais e de governança que geram impacto real nas comunidades onde atua. No país, a companhia intensificou ações para ampliar o uso de energia renovável e aprimorar o gerenciamento responsável de resíduos, além de recuperar e reciclar metais, plásticos e peças de equipamentos, fortalecendo seu foco na economia circular.

Em um movimento inovador, a Diebold Nixdorf vem utilizando impressão 3D de peças e gabaritos para a recuperação ou substituição de componentes de equipamentos que necessitam de manutenção, oferecendo uma alternativa eficiente que possibilita avanços significativos na promoção da sustentabilidade ambiental.

A empresa também mantém projetos que apoiam famílias locais. Por exemplo, por meio de parceria com a Eats for You, foodtech que conecta quem cozinha a pessoas em busca de refeições saudáveis e acessíveis – como colaboradores da Diebold Nixdorf –, está sendo possível gerar renda adicional a diversas famílias. A companhia também investe em formação profissional, oferecendo curso técnico de automação industrial na região Norte em conjunto com o centro de inovação FPFtech.

"ESG é parte da nossa identidade e esses são apenas alguns das ações que desenvolvemos. As nossas iniciativas são bem-sucedidas porque o nosso time também participa ativamente dos projetos de impacto, inclusive com programas de voluntariado. Esse engajamento, aliado ao cuidado com bem-estar, inclusão e segurança que fornecemos, cria a cultura que nos trouxe, novamente, o reconhecimento como Great Place to Work. Essa é a prova de que, quando valorizamos as pessoas, transformamos também as comunidades ao nosso redor", finaliza.

Sobre a Diebold Nixdorf

A Diebold Nixdorf automatiza, digitaliza e transforma o modo como as pessoas fazem compras e transações bancárias. Parceira de algumas das 100 maiores instituições financeiras e dos 25 maiores varejistas do mundo, as soluções integradas da Diebold Nixdorf conectam os canais físicos e digitais de forma conveniente, segura e eficiente para milhões de consumidores todos os dias. A empresa está presente em mais de 100 países, com aproximadamente 21.000 funcionários em todo o mundo. Para mais informações, acesse: www.DieboldNixdorf.com.br.

