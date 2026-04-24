Diebold Nixdorf anuncia Michel Seller como Diretor de TI para a América Latina

Executivo passa a liderar a estratégia operacional de tecnologia na região em um momento de maior integração entre os países

SÃO PAULO, 24 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Diebold Nixdorf, líder global em transformar o modo como as pessoas fazem compras e transações bancárias, anuncia a promoção de Michel Seller ao cargo de Diretor de TI para a América Latina. A movimentação ocorre em um contexto de crescente demanda por operações mais integradas, eficientes e preparadas para sustentar a evolução digital dos mercados latino-americanos.

Michel Seller, Diretor de TI da Diebold Nixdorf para a América Latina

Com mais de 18 anos de trajetória na companhia, Seller passou por diversos cargos até assumir a posição de Diretor de TI para o Brasil, liderando as áreas de aplicações e infraestrutura, com iniciativas voltadas à modernização de sistemas internos, ganho de eficiência operacional e fortalecimento da base tecnológica, experiência que agora irá expandir para toda a região.

"Na minha nova posição, buscarei escalar para a América Latina práticas consistentes que temos no Brasil, promovendo maior alinhamento entre os países e com a estratégia global da companhia, sem perder de vista as particularidades de cada operação. Essa evolução passa por aproveitar o que já funciona bem e avançar com ainda mais eficiência, consistência, qualidade e padronização na forma como entregamos sistemas para as diversas áreas da empresa, desde vendas até a fábrica", afirma Seller.

Graduado em Engenharia Civil e com mestrado e doutorado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica – USP, o executivo seguirá com atuação direcionada para as duas mesmas frentes: infraestrutura, incluindo redes, servidores e Data Centers, e aplicações, voltada para o desenvolvimento e gestão de sistemas internos. Com foco no processo contínuo de modernização e ganho de escala, Seller também buscará ampliar iniciativas relacionadas à computação em nuvem e Inteligência Artificial (IA).

"Estamos avançando cada vez mais na adoção da nuvem, tanto para a migração de sistemas atuais quanto para o desenvolvimento de novos projetos, e ampliando o uso de IA em atividades como gestão de chamados técnicos, otimização do deslocamento de equipes em campo e apoio na resolução de ocorrências em equipamentos. Acreditamos que essas iniciativas fortalecem nossa capacidade de escalar operações com mais consistência", diz.

Com a promoção do executivo, a Diebold Nixdorf reforça sua estratégia de evolução tecnológica na América Latina, fortalecendo as bases para apoiar o crescimento da companhia na região.

Sobre a Diebold Nixdorf

A Diebold Nixdorf automatiza, digitaliza e transforma o modo como as pessoas fazem compras e transações bancárias. Como parceira da maioria das 100 maiores instituições financeiras e dos 25 maiores varejistas do mundo, as soluções integradas da Diebold Nixdorf conectam os canais físicos e digitais de forma conveniente, segura e eficiente para milhões de consumidores todos os dias. A empresa está presente em mais de 100 países, com aproximadamente 21.000 funcionários em todo o mundo. Para mais informações, acesse: www.DieboldNixdorf.com.br.

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FONTE Diebold Nixdorf