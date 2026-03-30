Diebold Nixdorf cresce e registra US$ 3,8 bilhões de receita total em 2025

Entrada de novos pedidos aumenta 17% e lucro operacional chega a US$ 242 milhões, impulsionados pelo crescimento dos segmentos financeiro e de varejo

SAO PAULO, 30 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Diebold Nixdorf, líder global em transformar o modo como as pessoas fazem compras e transações bancárias, anuncia resultados positivos de 2025. No período, a empresa registrou receita total de US$ 3,8 bilhões, um aumento de 1,5% em comparação com 2024. Já o lucro bruto atingiu US$ 961,2 milhões, com crescimento de 4,5%, e o lucro operacional chegou a US$ 242 milhões, um aumento de 32,9% em relação ao ano anterior.

O desempenho reflete a estratégia da companhia voltada para eficiência, inovação tecnológica e expansão. A execução operacional, em especial, foi importante para que a Diebold Nixdorf atingisse suas metas e registrasse EBITDA ajustado de US$ 485 milhões, com alta de 7,2% em relação a 2024. Para 2026, a expectativa de EBITDA ajustado está entre US$ 510 milhões e US$ 535 milhões. Os resultados ao longo do ano levaram à elevação dos ratings de crédito da companhia. A Moody's Ratings elevou a classificação de B2 para B1, e a S&P Global Ratings de B para B+.

"Nossa performance reforça a consistência da estratégia global da Diebold Nixdorf e a sua capacidade de executar seus planos com eficiência em um cenário de transformação. Entramos em 2026 em uma posição sólida para continuar investindo, ampliar nossa presença em mercados estratégicos e apoiar clientes com tecnologias e serviços que impulsionam eficiência operacional e inovação nos negócios", destaca Elias Rogério da Silva, Vice-Presidente da Diebold Nixdorf para a América Latina.

Entre os destaques do ano está o desempenho robusto do segmento financeiro, que atende bancos e cooperativas de crédito e registrou receita de US$ 2,797 bilhões em 2025, o que representa crescimento de 1,2% em relação a 2024. O indicador foi impulsionado pela expansão do uso das soluções e serviços de automação bancária em diferentes países.

Já o segmento de varejo alcançou US$ 1,008 bilhão em receita, com avanço de 2,1% na comparação anual, refletindo a maior adoção de serviços e soluções como self-checkout, tecnologias de ponto de venda (Point of Sale - PoS) e ferramentas baseadas em Inteligência Artificial (IA), que contribuem para otimizar operações e aprimorar a experiência de compra.

Alguns dos projetos mais relevantes do ano incluem a assinatura de um acordo para fornecimento de serviços por dois anos, no valor de US$ 15 milhões, a um grande provedor de serviços de pagamento na França. A companhia também firmou um contrato de US$ 12 milhões em serviços gerenciados com uma instituição financeira nos Estados Unidos, reforçando o avanço de suas soluções de automação de agências em diferentes mercados. Ainda, implementou soluções de self-checkout, serviços gerenciados e tecnologia de PoS na rede de drogarias ROSSMANN, na Suíça, ampliando o suporte para mais de 2.350 lojas. O uso de soluções Vynamic Smart Vision, que apoiam na identificação de produtos sem códigos de barra, na prevenção de perdas e na análise da idade de consumidores em compras de itens restritos no varejo, também vem ganhando destaque.

Em 2025, a empresa passou a colaborar com o Banco Central Europeu na plataforma de inovação do euro digital, com o objetivo de explorar funcionalidades e casos de uso por meio de tecnologia que poderá apoiar bancos na oferta de novos métodos de pagamento no futuro. Além disso, alcançou um marco importante com 200 mil caixas eletrônicos da linha DN Series fabricados e entregues globalmente.

Conquistas e perspectivas no Brasil

A companhia apresentou evolução expressiva e segue ampliando sua atuação no Brasil com soluções voltadas a instituições financeiras e varejistas, além de expandir a exportação de equipamentos para a América Latina.

"O Brasil é um importante centro para a Diebold Nixdorf e, a partir do país, conseguimos atender clientes latino-americanos com mais agilidade, proximidade e capacidade de adaptação às demandas locais. Temos investido continuamente no desenvolvimento de soluções alinhadas às necessidades do mercado brasileiro e da América Latina, acompanhando o crescimento das oportunidades. O Brasil já é hoje a segunda maior operação da Diebold Nixdorf no mundo", afirma o executivo.

No país, o segmento de varejo foi impulsionado por lançamentos de soluções altamente adaptáveis para cada negócio. Entre elas está o Scan&Go, que integra terminal de self-checkout, sistema móvel de escaneamento de produtos e balança de pesagem de carrinho para transformar a jornada de compras. A tecnologia permite que o consumidor escaneie os produtos diretamente pelo celular durante o percurso na loja e finalize a compra de forma rápida no terminal de autoatendimento, reduzindo filas e simplificando todo o processo para clientes e varejistas.

Outro lançamento relevante é o DN Series Express Check&Go, que pode operar como self-checkout, terminal de informação ou checkout assistido. O equipamento foi desenvolvido para oferecer maior flexibilidade aos varejistas, podendo ser integrado a diversas formas de pagamento digitais. A solução pode ser configurada com cestas RFID, permitindo o escaneamento automático de todos os produtos, além de possuir estrutura otimizada que reduz o tempo de montagem e possibilita transporte de mais equipamentos por contêiner, contribuindo para uma operação mais sustentável.

No segmento financeiro, o ano foi marcado por resultados positivos no país, impulsionados pelas vendas de soluções de automação bancária e gestão de numerário. Entre os destaques estão os caixas eletrônicos recicladores da linha DN Series, o Tesoureiro Reciclador de Cédulas (TCR) DN600V, a solução de controle de numerário DCASH e o software BanCash Safe, voltado para a gestão centralizada de cofres inteligentes e tesoureiros eletrônicos.

A área de serviços também registrou desempenho consistente, reforçando a estratégia da companhia de ampliar a oferta de soluções integradas para ambos os setores. Para os próximos anos, a expectativa é continuar aumentando sua presença global e investindo em soluções baseadas em dados, automação e Inteligência Artificial para apoiar instituições financeiras e varejistas em suas jornadas de transformação digital.

Sobre a Diebold Nixdorf

A Diebold Nixdorf automatiza, digitaliza e transforma o modo como as pessoas fazem compras e transações bancárias. Como parceira da maioria das 100 maiores instituições financeiras e dos 25 maiores varejistas do mundo, as soluções integradas da Diebold Nixdorf conectam os canais físicos e digitais de forma conveniente, segura e eficiente para milhões de consumidores todos os dias. A empresa está presente em mais de 100 países, com aproximadamente 21.000 funcionários em todo o mundo. Para mais informações, acesse: www.DieboldNixdorf.com.br.

FONTE Diebold Nixdorf