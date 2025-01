Diebold Nixdorf apresenta recursos de Inteligência Artificial para uso em toda a loja no NRF Retail's Big Show

SÃO PAULO, 7 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Diebold Nixdorf, líder global em transformar a experiência de compra, apresentará casos de uso de Inteligência Artificial (IA) aplicada em diversas áreas das lojas de varejo durante o NRF 2025 em Nova York, o principal evento do setor, organizado pela National Retail Federation. O evento ocorrerá de 12 a 14 de janeiro no Javits Center, em Nova York.

Os visitantes do estande da Diebold Nixdorf, que trará o conceito de "A Loja do Amanhã, Disponível Hoje" (estande #3321), terão a oportunidade de conferir como a tecnologia avançada de IA pode apoiar esforços de varejistas para:

Combater perdas nos corredores, nos terminais de pontos de venda (POS) e nos caixas de autoatendimento (self-checkouts);

Evitar atrasos nos terminais de pontos de venda e caixas de autoatendimento nas vendas de itens com restrição de idade, produtos frescos e outros sem código de barras;

Acelerar o processo de checkout com reconhecimento de múltiplos itens ao mesmo tempo;

Detectar rapidamente perigos na loja para prevenir quedas, escorregões e tropeços;

Proteger os funcionários em situações perigosas durante interações com clientes ou em casos de assaltos.

A ampliação dos casos de uso da tecnologia de Inteligência Artificial segue o lançamento da plataforma baseada em IA Vynamic® Smart Vision este ano e os planos da Diebold Nixdorf de continuar inovando nas formas como a IA é aplicada nas lojas, no checkout e além. A plataforma combina soluções para reduzir as fontes mais comuns de perdas e atritos durante ao escaneamento de produtos frescos e a verificação de idade para vendas restritas. Esta é uma das plataformas contra perdas mais completas do mercado e amplamente independente de hardware e software. Os varejistas podem implementar as soluções facilmente através de integrações existentes nas lojas e adicionar facilmente novas funcionalidades sem custos elevados ou esforços duplicados.

"O lançamento de nossas soluções baseadas em IA foi altamente bem-sucedido, e já estamos colaborando com mais de 60 parceiros varejistas em todo o mundo para discutir, avaliar e testar seus casos de uso específicos. Estamos entusiasmados em continuar aprimorando nossa plataforma com ainda mais recursos transformadores", diz Ilhami Cantadurucu, Vice-Presidente Executivo de Varejo Global da Diebold Nixdorf.

Sobre a Diebold Nixdorf

A Diebold Nixdorf é líder mundial no desenvolvimento de comércio conectado. A empresa automatiza, digitaliza e transforma o modo como as pessoas fazem compras e transações bancárias. Parceira de algumas das 100 maiores instituições financeiras e dos 25 maiores varejistas do mundo, as soluções integradas da Diebold Nixdorf conectam os canais físicos e digitais de forma conveniente, segura e eficiente para milhões de consumidores todos os dias. A empresa está presente em mais de 100 países, com aproximadamente 21.000 funcionários em todo o mundo. Para mais informações, acesse: www.DieboldNixdorf.com.br.

FONTE Diebold Nixdorf