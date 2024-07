Diebold Nixdorf lança DN Cloud Retail para gestão integrada do varejo

Tecnologia MultiCloud e open source com amplos recursos de segurança melhora a gestão e a eficiência operacional de redes e lojas de todos os tamanhos

SAO PAULO, 22 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Diebold Nixdorf, líder mundial em impulsionar e conectar o comércio para os segmentos de bancos e varejo, anuncia o lançamento da solução DN Cloud Retail, uma aplicação que permite mais eficiência operacional na gestão de múltiplas lojas de uma rede, provendo uma experiência unificada e otimizada para atender as mais diversas demandas do varejo. A partir da aplicação, a rede passa a centralizar o gerenciamento de suas lojas de forma inovadora e segura para compreender a fundo o andamento dos negócios e adotar medidas proativas para melhorias sempre que necessário.

"O varejo está passando por uma verdadeira revolução, com redes de lojas cada vez maiores e gestões mais complexas", afirma Marcelo Sturn, Head de Software de Retail da Diebold Nixdorf no Brasil. Segundo o executivo, diante deste cenário, é essencial investir em tecnologias inovadoras capazes de se adequar às operações, levando mais eficiência aos negócios. "Ter uma plataforma open source e MultiCloud com ampla flexibilidade e escalabilidade para gerir as lojas passou a ser fundamental para o varejo. A partir do DN Cloud Retail, as redes varejistas têm mais visibilidade do que ocorre em todas as suas lojas e, baseadas nos dados e análises realizadas, podem tomar decisões mais estratégicas".

O DN Cloud Retail oferece uma ampla gama de recursos que permitem detalhar minuciosamente toda a operação do varejo. Cada marca da rede pode ser registrada na plataforma, e suas respectivas lojas receberão um perfil completo, incluindo informações detalhadas como categoria (hipermercado, farmácia, minimercado, postos de gasolina,etc.), localização, tamanho, produtos disponíveis (com especificações de peso, marcas e preços), vendas realizadas, equipe em serviço, número de caixas de atendimento e self-checkouts, entre diversas outras.

O alto nível de detalhamento viabilizado pelo DN Cloud Retail fornece ao varejo uma estrutura eficiente que facilita a identificação das regiões com maior demanda por determinados produtos e sua disponibilidade, além da necessidade de ajustes de preços conforme a localidade, por exemplo. A partir do DN Cloud Retail, o varejo consegue realizar previsões detalhadas de demanda baseadas em dados e tendências de mercado. Com essa capacidade, as lojas podem se adaptar precisamente às exigências e cultura de consumo cada região, otimizando o investimento em estoque e estratégias de marketing. Isso também resulta em uma experiência aprimorada para o cliente, que poderá encontrar e comprar o produto desejado sempre que quiser.

A partir dos dados inseridos, a solução oferece uma visão das operações de cada loja, além de um panorama completo de toda rede. Com isso, o varejista passa a realizar análises e comparações de resultados entre as unidades, inclusive por meio de gráficos, facilitando os ajustes necessários de estratégia. Por estar em nuvem, a inovação possibilita a atualização em tempo real dos dados, facilitando a tomada de decisões com base em informações atuais, melhorando a eficiência do atendimento ao cliente e a gestão de recursos. Por exemplo, alterações de preços e produtos são realizadas automaticamente em todas as lojas a partir da plataforma. Assim, erros são mitigados e há maior controle e visibilidade das operações.

Outro destaque da solução é a gestão mais rigorosa dos parceiros e fornecedores de cada loja. A partir do cadastro de cada um deles na plataforma, o varejo se torna capaz monitorar o acesso de empresas terceirizadas em cada unidade, garantindo um ambiente seguro e bem gerenciado para colaboradores e clientes.

O DN Cloud Retail se destaca por sua flexibilidade e pode ser alocado na Nuvem de preferência do varejo, atendendo às necessidades específicas de cada negócio. A solução é acessível a partir de qualquer dispositivo, a qualquer hora, garantindo mais praticidade. Ainda, integra-se a outros importantes sistemas, incluindo aplicações fiscais da Secretaria da Fazenda.

O lançamento do DN Cloud Retail reforça o compromisso da Diebold Nixdorf em oferecer soluções completas e personalizadas para varejos de todos os tamanhos. Para mais informações, acesse: www.DieboldNixdorf.com.br

Sobre a Diebold Nixdorf

A Diebold Nixdorf é líder mundial no desenvolvimento de comércio conectado. A empresa automatiza, digitaliza e transforma o modo como as pessoas fazem compras e transações bancárias. Parceira de algumas das 100 maiores instituições financeiras e dos 25 maiores varejistas do mundo, as soluções integradas da Diebold Nixdorf conectam os canais físicos e digitais de forma conveniente, segura e eficiente para milhões de consumidores todos os dias. A empresa está presente em mais de 100 países, com aproximadamente 23.000 funcionários em todo o mundo. Para mais informações, acesse: www.DieboldNixdorf.com.br.

FONTE Diebold Nixdorf