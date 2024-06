Diebold Nixdorf lança o software de última geração Vynamic Connection Points 7 para modernizar caixas eletrônicos

No Febraban Tech 2024 será anunciada uma moderna solução que ajuda as instituições financeiras na modernização e rápida transformação digital de seus ATMs

SAO PAULO, 25 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Diebold Nixdorf, líder mundial em impulsionar e conectar o comércio para os segmentos de bancos e varejo, lança o Vynamic Connection Points 7 (VCP 7), software de sétima geração que transforma caixas eletrônicos existentes em versões de última geração, com nova interface para autoatendimento. A nova solução é moderna, ágil, tem custo acessível e está equipada com recursos de segurança, possibilitando a rápida transformação digital das instituições financeiras. O lançamento será feito no Brasil no estande da empresa durante o Febraban TECH 2024, principal evento financeiro e que acontecerá nos dias 25, 26 e 27 de junho, no Transamerica Expo Center (SP).

O Vynamic Connection Points 7 se integra perfeitamente ao Vynamic Transaction Middleware, plataforma de processamento de pagamentos ágil e adaptável, nativa de Nuvem, da Diebold Nixdorf. O lançamento é otimizado para funcionar em caixas eletrônicos DN Series, e com o ecossistema de software Vynamic, que realiza monitoramento dos equipamentos, digitalização de transações, gestão de numerário, segurança para evitar ataques cibernéticos, customização e engajamento de serviços, análise de operações de marketing e muito mais. Também pode ser integrado DN AllConnect Services, amplo portfólio de serviços da Diebold Nixdorf.

Com um conjunto completo de transações pré-configuradas, o VCP 7 permite uma ampla gama de funcionalidades avançadas prontas para uso, como saque sem cartão, câmbio de moedas, depósitos pré-agendados para consumidores e pequenas e médias empresas, reciclagem de dinheiro, entre outras.

"Estamos muito felizes com o novo lançamento porque ele ajudará os bancos a modernizarem seus ATMs de uma maneira rápida, econômica e muito eficiente", afirma Vicente Junqueira, Head de Software de Delivery Banking da Diebold Nixdorf no Brasil. Segundo ele, o VCP 7 oferece diversas funcionalidades inovadoras, criando jornadas sem atrito para clientes desde o início, e reduz a dependência de serviços profissionais especializados para manutenção e atualizações dos caixas eletrônicos. "Com a fácil implementação, integração e manutenção do VCP 7, ajudamos nossos clientes a atingirem seus objetivos com canais de autoatendimento inovadores e econômicos".

O lançamento permite a automação e a otimização de operações, além de mais segurança e facilidade de implementação de novos serviços, ajudando as instituições financeiras a se manterem competitivas e a atenderem às expectativas crescentes dos clientes no ambiente bancário moderno e em constante evolução.

Anote em sua agenda: Diebold Nixdorf – FEBRABAN TECH 2024

25, 26 e 27 de junho – Transamerica Expo Center, São Paulo (SP)

Estande: B49

Sobre a Diebold Nixdorf

A Diebold Nixdorf é líder mundial no desenvolvimento de comércio conectado. A empresa automatiza, digitaliza e transforma o modo como as pessoas fazem compras e transações bancárias. Parceira de algumas das 100 maiores instituições financeiras e dos 25 maiores varejistas do mundo, as soluções integradas da Diebold Nixdorf conectam os canais físicos e digitais de forma conveniente, segura e eficiente para milhões de consumidores todos os dias. A empresa está presente em mais de 100 países, com aproximadamente 23.000 funcionários em todo o mundo. Para mais informações, acesse: www.DieboldNixdorf.com.br.

FONTE Diebold Nixdorf