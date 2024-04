Diebold Nixdorf lança solução de Inteligência Artificial para varejo

Solução de checkout baseada em IA aborda as principais causas da redução de lucros do setor sem substituir a infraestrutura atual

SÃO PAULO, 24 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Diebold Nixdorf, líder mundial em impulsionar e conectar o comércio para as indústrias financeira e varejo, anuncia o lançamento de solução de checkout baseada em Inteligência Artificial (IA). Projetada para evitar as fontes mais comuns de perda nos terminais de autoatendimento e POS tradicionais, a nova oferta baseada na plataforma Vynamic Smart Vision complementará as soluções de Inteligência Artificial da Diebold Nixdorf que já estão em operação e reduzem o atrito durante a digitalização de produtos frescos e a verificação de idade para vendas restritas, como de bebidas alcoólicas. A união dessas tecnologias em uma única plataforma resultará em uma das soluções mais holísticas do mercado, com grande capacidade de escalabilidade. A Diebold Nixdorf pode implantar os novos recursos baseados em IA sem interrupção das operações, por meio de integrações na própria loja.

Os varejistas já reconhecem o potencial exponencial que a tecnologia de autoatendimento oferece em termos de conveniência para o cliente, otimização do espaço físico e capacidade dos colaboradores de melhor se engajar com os compradores. No entanto, gerenciar e mitigar o risco associado de perdas no caixa de autoatendimento tem sido um desafio. As experiências negativas do comprador e do funcionário também são fatores que os varejistas devem considerar quando o processo de autoatendimento é interrompido pela necessidade de intervenção humana, imprecisões de estoque e outros pontos de atrito. Tudo isso pode diminuir a conveniência do uso de caixas automáticos.

A nova solução baseada em Inteligência Artificial da Diebold Nixdorf, chamada Vynamic® Smart Vision I Shrink Reduction, é alimentada pela plataforma de IA, Nuvem e aprendizado de máquina da SeeChange e tem como objetivo atender a necessidade dos varejistas de implementar facilmente novas tecnologias em lojas em diversas localidades e regiões geográficas.

"Os varejistas brasileiros estão comprometidos em inovar, mas desejam evitar a duplicação de esforços e implementações custosas. A implementação de inovações nas lojas precisa ocorrer de forma simplificada e melhorar a experiência dos clientes. Projetamos nossos novos recursos baseados em Inteligência Artificial a partir dos insights que obtivemos ao implementar milhões de terminais de POS e milhares de self-checkouts nos principais varejistas com os quais trabalhamos no mundo. Estamos focados em melhorar as experiências dos clientes e dos colaboradores, bem como em atender a necessidade dos varejos de escalar facilmente e melhorar a eficiência", afirma Marcelo Sturn, Head de Software de Retail da Diebold Nixdorf Brasil.

As ofertas da Diebold Nixdorf são projetadas para reduzir as principais causas de atrito e perda de receita nos terminais de autoatendimento em grande escala. Entre seus diferenciais estão:

- Reduzir perdas em cenários de alta prioridade no checkout: Os recursos da nova solução Vynamic Smart Vision I Shrink Reduction combatem as causas comuns de perda, incluindo furtos nos quais os compradores deliberadamente não escaneiam todos os itens, digitalizam apenas um produto de vários, usam códigos de barras falsificados ou os trocam, ou erros em que um item não é escaneado involuntariamente, resultando no pagamento de apenas parte da compra.

- Verificar de maneira autônoma a idade para facilitar vendas restritas: A necessidade de verificar a idade de um comprador para determinados tipos de compra é um requisito legal em todos os países e pode representar até 22% das intervenções por um colaborador da loja. Com o Vynamic® Smart Vision | Age Verification, ao utilizar uma câmera direcionada ao consumidor e exigir o consentimento para usar a aplicação, um algoritmo estima sua idade em tempo real, sem armazenar qualquer informação pessoal no sistema. Isso permite que os compradores comprovem sua idade de forma privada em menos de 10 segundos, em comparação com a média da indústria de três minutos necessários para a verificação realizada por um funcionário.

- Identificar e distinguir produtos frescos: Os caixas de autoatendimento equipados com Inteligência Artificial da Diebold Nixdorf também otimizam o processo de compra de produtos vendidos por peso ou quantidade, como frutas, legumes ou outros itens soltos que não possuem códigos de barras. O Vynamic® Smart Vision | Fresh Produce Recognition utiliza uma combinação de visão computacional habilitada por câmera e algoritmos extensivamente treinados para que o sistema identifique de forma precisa o produto e a quantidade, eliminando a necessidade de intervenção por parte dos compradores, e protegendo as margens dos varejistas para que não sofram devido a itens identificados incorretamente.

Para obter mais informações sobre o Vynamic Smart Vision da Diebold Nixdorf, visite https://www.dieboldnixdorf.com/en-us/retail/portfolio/software/self-service/vynamic-self-service/.

Sobre a Diebold Nixdorf

A Diebold Nixdorf é líder mundial no desenvolvimento de comércio conectado. A empresa automatiza, digitaliza e transforma o modo como as pessoas fazem compras e transações bancárias. Parceira de algumas das 100 maiores instituições financeiras e dos 25 maiores varejistas do mundo, as soluções integradas da Diebold Nixdorf conectam os canais físicos e digitais de forma conveniente, segura e eficiente para milhões de consumidores todos os dias. A empresa está presente em mais de 100 países, com aproximadamente 23.000 funcionários em todo o mundo. Para mais informações, acesse: www.DieboldNixdorf.com.br .

FONTE Diebold Nixdorf