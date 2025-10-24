Diebold Nixdorf leva ao BB Digital Week soluções que transformam a experiência no varejo e podem ser adaptadas ao setor financeiro

Empresa apresentará soluções que otimizam a jornada de compras em lojas e o atendimento no mercado financeiro

SAO PAULO, 24 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Diebold Nixdorf, líder global em transformar o modo como as pessoas fazem compras e transações bancárias, anuncia sua participação no BB Digital Week, que acontece nos dias 28, 29 e 30 de outubro em Brasília (DF). As soluções que serão apresentadas em seu estande (S22) são voltadas para impulsionar a eficiência das operações de varejo e elevar o nível de conforto e satisfação dos consumidores. Parte das inovações também pode ser adaptada para uso no setor financeiro.

Entre os destaques estão a novidade Scan&Go, uma solução completa que integra self-checkout, escaneamento móvel de produtos e balança de carrinho, e o DN Series Express Check&Go, terminal adaptável desenvolvido e produzido no Brasil com foco nas necessidades do varejo local. Além disso, visitantes também poderão conhecer outras soluções, como o terminal de Ponto de Venda All-in-One VynaPOS, que oferece alto desempenho e eficiência em configurações com diversas opções de processadores e níveis de desempenho escaláveis; e a suite Vynamic, que conta com soluções de monitoramento, segurança e gestão, apoiando na eficiência e na disponibilidade de equipamentos.

"O BB Digital Week é uma grande oportunidade de apresentarmos nossas inovações. Estamos levando o que há de mais avançado em soluções voltadas à experiência do consumidor e à eficiência operacional", afirma Jean Carlo Bob, Diretor Comercial da Diebold Nixdorf no Brasil. "Nosso compromisso é entregar tecnologias que realmente gerem valor aos negócios e impulsionem a transformação digital dos setores, com soluções desenvolvidas para atender às demandas específicas do mercado local."

Os destaques da Diebold Nixdorf no BB Digital Week incluem:

- Scan&Go: É uma solução completa que une self-checkout, escaneamento de produtos pelo celular e balança integrada ao carrinho de compras. O objetivo é tornar a jornada mais rápida e prática para clientes e varejistas, reduzindo filas e simplificando cada etapa. O processo começa com a leitura de um QR Code no carrinho, que abre uma sacola digital em ambiente web, sem precisar baixar aplicativos. O cliente escaneia os produtos pelo celular e, ao finalizar, gera um QR Code para ser lido no terminal de self-checkout, onde todos os itens aparecerão automaticamente na tela. Para garantir segurança e precisão, o carrinho é pesado na balança instalada no terminal. Com a confirmação do peso, o cliente efetua o pagamento e conclui a compra de forma rápida e simples, enquanto o varejista tem a certeza de que todos os itens foram corretamente registrados.

- DN Series Express Check&Go: O terminal é flexível, projetado para se ajustar ao formato do ambiente onde será instalado e às futuras necessidades do negócio. Pode ser usado como um self-checkout, dispositivo de informação ou checkout assistido, sendo as duas últimas opções ideais para espaços bancários. No varejo, o self-checkout permite integração com cestas equipadas com tecnologia RFID, que possibilitam escanear todos os produtos de uma só vez para uma jornada mais fluida de compra. Projetado para transações realizadas exclusivamente por meios digitais, está integrado ao DN AllConnect Services for Retail, que garante até 99,8% de disponibilidade operacional, com monitoramento em tempo real, resolução remota de incidentes e suporte contínuo. Com estrutura otimizada, está alinhado às melhores práticas sustentáveis e permite redução de emissão de carbono desde o processo de produção até o transporte.

- All-in-One VynaPOS: O terminal de Ponto de Venda oferece excelente performance e agilidade. Conta com uma tela multitouch sensível a múltiplos toques, garantindo maior precisão e usabilidade para o profissional que o opera. Frente a processos do varejo sempre em constantes mudanças, o All-in-One VynaPOS evolui junto ao setor, com integração simplificada a periféricos e recursos avançados de controle, que aperfeiçoam a administração remota. Visual moderno e tecnologias inovadoras destacam esse sistema como parte central da jornada de compras.

- Suite Vynamic: As soluções da família Vynamic tem como foco fornecer suporte a instituições varejistas e financeiras, ajudando-as a garantir eficiência, segurança e disponibilidade dos equipamentos. A suite realiza o monitoramento contínuo de dispositivos, apontando necessidades de correção, permite a administração de numerário, assegura defesas contra ataques cibernéticos e apoia a customização de serviços e a gestão de campanhas personalizadas em ATMs e canais de varejo.

Anote em sua agenda: Diebold Nixdorf - BB Digital Week

Data: 28, 29 e 30 de outubro

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Brasília (DF)

Estande: S22

Sobre a Diebold Nixdorf

A Diebold Nixdorf automatiza, digitaliza e transforma o modo como as pessoas fazem compras e transações bancárias. Parceira de algumas das 100 maiores instituições financeiras e dos 25 maiores varejistas do mundo, as soluções integradas da Diebold Nixdorf conectam os canais físicos e digitais de forma conveniente, segura e eficiente para milhões de consumidores todos os dias. A empresa está presente em mais de 100 países, com aproximadamente 21.000 funcionários em todo o mundo. Para mais informações, acesse: www.DieboldNixdorf.com.br.

