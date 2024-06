Diebold Nixdorf leva Inteligência Artificial e outras tecnologias inovadoras para o Febraban Tech 2024

Empresa apresentará amplo portfólio de soluções e serviços para o setor financeiro e de varejo, além de grande holograma que personifica seu chatbot Dani

SÃO PAULO, 20 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Diebold Nixdorf, líder mundial em impulsionar e conectar o comércio para os segmentos de bancos e varejo, estará presente com diversas novidades no Febraban Tech, que acontece entre 25, 26 e 27 de junho, no Transamerica Expo Center, em São Paulo (SP). Entre os destaques que serão mostrados no estande da empresa está o ATM DN Series 400 Digital, que permite iniciar transações online e finalizá-las no caixa eletrônico. Ainda, estão suas novas soluções BanCash Safe e Vynamic Connection Points 7 (VCP7), voltadas para o segmento financeiro, e um holograma que personifica a 'Dani', uma assistente virtual criada para permitir uma experiência imersiva com a Inteligência Artificial no uso e no reparo de caixas eletrônicos.

A companhia também apresentará terminais de self-checkout com a plataforma Vynamic Smart Vision, que traz Inteligência Artificial (IA) embarcada para otimizar operações no varejo e ampliar a experiência dos consumidores. Também serão apresentados no estande a moderna família de ATMs DN Series 400, o Tesoureiro Reciclador de Cédulas (TCR) DN600V, a tecnologia de controle de numerário DCASH e os terminais ePOS. Serviços gerenciados e a suite completa de software Vynamic estarão disponíveis para os visitantes do evento.

"A aplicação de Inteligência Artificial está revolucionando a maneira como as instituições financeiras e os varejistas trabalham", afirma Elias Rogério da Silva, Presidente da Diebold Nixdorf no Brasil. Segundo ele, a Diebold Nixdorf levará ao Febraban Tech suas soluções baseadas em IA para que as empresas desses setores possam observar como a tecnologia é capaz de aumentar a eficiência e a segurança operacional, além de proporcionar uma experiência única aos clientes de seus terminais de varejo, ATMs e soluções financeiras. "Estamos entusiasmados em mostrar como nossas inovações podem transformar a interação entre empresas e seus consumidores, criando novos padrões de excelência e de conveniência".

Os destaques da Diebold Nixdorf no Febraban Tech 2024 incluem:

- DN Series 400 Digital: Será lançado no evento e é o equipamento ideal para conexão do mundo físico com o digital. Sua plataforma flexível e intuitiva permite que o consumidor comece uma transação em seu celular ou tablet e a finalize no ATM DN Series 400, sacando ou depositando cédulas. Tudo isso utilizando desde um simples QR Code até a mais avançada tecnologia de reconhecimento facial. A nova versão do DN Series 400 proporcionará ao cliente uma jornada totalmente digital aderente a iniciativas ESG, sem uso de cartões, senhas e recibos de papel.

- BanCash Safe: É o novo software que será lançado no Brasil durante o evento. O BanCash Safe foi desenvolvido especialmente para a gestão centralizada de múltiplos cofres inteligentes e tesoureiros eletrônicos, com funcionalidades avançadas de gerenciamento, monitoramento e segurança. O BanCash Safe possui autenticação biométrica, encriptação dos dados e controle de acesso baseado em permissões, que asseguram que apenas usuários autorizados possam interagir com a solução. A tecnologia permite o acompanhamento contínuo das operações com alertas instantâneos, inclusive para atividades suspeitas, garantindo uma resposta rápida e eficaz. Também é integrada com a solução de monitoramento Vynamic View, que otimiza a visibilidade sobre a performance das máquinas, indicando possíveis falhas.

- Vynamic Connection Points 7: Lançado durante o evento, é um software de autoatendimento de sétima geração que fornece jornadas contínuas ao consumidor nos caixas eletrônicos por meio de uma solução moderna e ágil, com custo acessível e projetada com amplos recursos de segurança. O VCP 7 provê um caminho simples e fácil para a transformação digital das instituições financeiras. Integra-se com importantes soluções da Diebold Nixdorf, como Vynamic Transaction Middleware, caixas eletrônicos DN Series, ecossistema de software Vynamic, e o DN AllConnect Services. Fornece diversas funcionalidades avançadas prontas para uso, como saque sem cartão, câmbio de moedas, depósitos pré-agendados para consumidores e pequenas e médias empresas, reciclagem de dinheiro, entre outras.

- Assistente Virtual Dani: Um holograma de 1,70 metro de altura irá representar a Dani, que em forma de avatar irá explicar ao público, em poucos segundos, as suas funcionalidades. A assistente virtual generativa da Diebold Nixdorf apoia os operadores das agências a tirarem dúvidas e a realizarem transações nos terminais de autoatendimento. Os principais benefícios da solução são a melhora do tempo de disponibilidade dos ATMs, aumento da eficiência operacional, redução de chamados técnicos não relacionados a hardware e diminuição do tempo de aprendizagem de novos operadores. A Dani é capaz de ter conversas de forma dinâmica. Aprendendo a partir de uma série de scripts e procedimentos, ela incorpora diversas técnicas de aprendizado de máquina. A tecnologia tem capacidade de responder em diversos formatos, como vídeos, imagens e textos, adaptando-se às necessidades dos usuários, se aproximando ao máximo do atendimento humano e prestando um suporte operacional de maneira prática e amigável. Durante o evento, a Dani será integrada ao DN AllConnect Data Engine (ACDE) da Diebold Nixdorf, solução que permite saber em tempo real as ocorrências técnicas e operacionais que ocorrem no terminal, trazendo mais assertividade nas orientações e suporte fornecidos aos usuários.

- Vynamic Smart Vision I Shrink Reduction: A solução de checkout baseada em Inteligência Artificial Vynamic Smart Vision I Shrink Reduction recém-lançada é projetada para evitar as fontes mais comuns de perda nos terminais de autoatendimento e POS tradicionais. Uma câmera observa a área de escaneamento de produtos e, com a ajuda da IA, reconhece se o cliente passou um item pelo scanner sem escaneá-lo, se outro item foi escaneado, se dois itens foram mantidos um na frente do outro ou se o cliente saiu do caixa de autoatendimento sem pagar pela transação. Caso uma operação incorreta seja detectada, o cliente será informado diretamente por meio de uma mensagem no caixa de autoatendimento. Os funcionários do varejo também são notificados sobre a operação incorreta. Graças à análise rápida e em tempo real, os varejistas podem tomar decisões baseadas em dados e fatos, garantindo suas vendas e evitando perdas.

- DCASH: Solução de controle de numerário que possui cofre reforçado em aço, com módulos para contagem e validação de valores, que garantem autenticidade de depósito e rejeição de cédulas falsas. Possui soluções de segurança digital como biometria e segredo eletrônico, além da exclusiva tecnologia Diebold Nixdorf de inutilização de numerário para que somente pessoas cadastradas tenham acesso aos valores e dados armazenados. Tem conexão remota com PCs, smartphones e tablets para gestão e monitoramento das transações. O DCASH também possui uma exclusiva entrada 'boca de lobo', que permite o depósito de cédulas e cheques mesmo em casos de queda de energia elétrica. A solução também é disponibilizada na versão mini, ideal para ambientes com restrição de espaço.

- Tesoureiro Eletrônico Reciclador DN600V (TCR): O dispositivo oferece segurança e agilidade no atendimento ao automatizar os processos que envolvem numerário de instituições financeiras, recebendo depósitos e permitindo saques com alta velocidade nos caixas humanos (Human Teller). Realiza a contagem automática de dinheiro, identifica cédulas falsas e elimina conferências manuais por atendentes. Atua como um substituto ao cofre de tesouraria para facilitar as tarefas das agências, otimizando o fluxo de dinheiro. A segurança é ponto alto da solução, que possui diversos recursos de proteção, além de possibilitar a diminuição da abertura do cofre principal nas agências durante o dia.

- DN Series 400: A solução de autoatendimento traz como diferencial uma abordagem modular, aberta e always-on para atender as demandas bancárias no mundo digital. Duas configurações de uso estarão à disposição dos visitantes, em máquinas recicladoras com recursos como biometria, reconhecimento facial, depósito e saque em cédulas – sem envelope, leitura de código de barras e QR Code (1D e 2D), além de leitura de cartão smartcard e contactless. Com design sofisticado, o DN Series 400 possui tela multitouch e diferentes propostas de processamento e gestão de dados (local e em Nuvem). Conta com recursos antifraude para resistir a ameaças físicas, lógicas e cibernéticas. Ainda tem como destaque o módulo de reciclagem de 4ª Geração (RM4), que oferece maior espaço e capacidade de operação, dispensador de moedas e recursos de depósito em cheque.

- Treinamento com Realidade Virtual: A Diebold Nixdorf mostrará como adota a Realidade Virtual para treinamentos para a manutenção de equipamentos. Utilizando óculos com a tecnologia, técnicos em todo o país recebem orientações visuais detalhadas sobre como realizar reparos em máquinas. A Realidade Virtual permite simular o uso de ferramentas, seguir passo a passo cada etapa da manutenção e acelerar o aprendizado em um ambiente realista. A abordagem imersiva e interativa facilita a identificação e a solução de ocorrências, agilizando os chamados de reparos.

- Soluções de self-checkout e ePos: Estarão no estande para mostrar facilidades da automação dos processos de vendas e de atendimento de clientes no varejo. Os dispositivos são equipados com telas sensíveis ao toque de alta precisão, hardware dedicado para alto desempenho, sistema de fácil integração com periféricos, além de uma ampla gama de aplicações para gerenciamento de atividades, processos de cobrança, controle de estoque e suporte, entre outros.

- Suite Vynamic: Dividido em módulos, o conjunto de software da família Vynamic faz monitoramento de equipamentos, digitalização de transações, gestão de numerário, segurança para evitar ataques cibernéticos, customização e engajamento de serviços, análise de operações de marketing e muito mais.

Anote em sua agenda: Diebold Nixdorf – Febraban Tech 2024

25, 26 e 27 de junho - Transamerica Expo Center, São Paulo (SP)

Estande: B49

Painel: 25/06 – às 14h00 – 'O percurso da IA com casos de sucesso emblemáticos' por Fernando Schmidt, Head de Project Management Office (PMO) da Diebold Nixdorf no Brasil.

Local: Auditório Febraban - Azul.

Sobre a Diebold Nixdorf

A Diebold Nixdorf é líder mundial no desenvolvimento de comércio conectado. A empresa automatiza, digitaliza e transforma o modo como as pessoas fazem compras e transações bancárias. Parceira de algumas das 100 maiores instituições financeiras e dos 25 maiores varejistas do mundo, as soluções integradas da Diebold Nixdorf conectam os canais físicos e digitais de forma conveniente, segura e eficiente para milhões de consumidores todos os dias. A empresa está presente em mais de 100 países, com aproximadamente 23.000 funcionários em todo o mundo. Para mais informações, acesse: www.DieboldNixdorf.com.br .

