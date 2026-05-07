DINHEIRO PÚBLICO: DEPUTADO QUESTIONA BENEFÍCIO QUE PODE PAGAR ACADEMIA E DESPESAS DE PARENTES DE ADVOGADOS DA UNIÃO

Fábio Teruel pede explicações à AGU sobre "super auxílio-saúde" de até R$ 7 mil que paga até práticas esportivas e despesas de sogros, genros, noras e cunhados

BRASÍLIA, Brasil, 6 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Segundo notícia amplamente divulgada nesta terça-feira (6), advogados da União poderão ser reembolsados não só por despesas médicas próprias, mas também por gastos com academia, atividades esportivas, fertilização in vitro e até despesas de parentes como sogros, genros e cunhados - em alguns casos, sem precisar comprovar que o pagamento saiu do próprio bolso.

O Conselho Curador dos Honorários Advocatícios (CCHA), que faz a gestão dos honorários dos advogados da União, liberou reembolsos que causaram repercussão e indignação na opinião pública. O chamado "super auxílio-saúde" pode chegar a R$ 7 mil por mês. Diante da disparidade do benefício, o deputado federal Fábio Teruel (MDB/SP encaminhou um ofício ao Advogado-Geral da União, Jorge Messias, pedindo esclarecimentos urgentes.

No documento, o deputado levanta pontos que preocupam:

O STF já reconheceu que esses recursos são públicos e devem ser fiscalizados - ou seja, é dinheiro do povo.

O Tribunal de Contas da União já avisou em 2025 que pagar reembolso sem comprovar o gasto é irregular.

O valor desse benefício é mais de 15 vezes maior que o auxílio-saúde pago a outros servidores federais.

"É um tapa na cara do brasileiro. Como podemos falar em justiça social diante de privilégios que pagam até academia e as despesas de parentes com dinheiro público?", disparou o deputado.

O que Fábio Teruel quer saber

A AGU foi consultada antes dessa mudança?

Essa medida é compatível com as decisões do STF e do TCU?

O governo pretende rever ou suspender esse benefício?

"Transparência e respeito com o dinheiro público"

O deputado Fábio Teruel defende que a população precisa entender claramente como os recursos públicos estão sendo usados:

"Não se trata de atacar carreiras, mas de garantir justiça, equilíbrio e respeito com quem paga a conta, que é o cidadão brasileiro. A minha pergunta à Advocacia-Geral da União é simples e direta: o dinheiro público está sendo usado de forma justa nesse caso? A população quer saber."

FONTE Fábio Teruel