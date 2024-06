Diversas tendências regionais de bem-estar e engajamento em todas as nações latino-americanas

WASHINGTON, 12 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- O últimorelatório State of the Global Workplace da Gallup conclui que o envolvimento global dos funcionários estagnou e o bem-estar dos funcionários diminuiu em 2023, após vários anos de ganhos constantes. O resultado é que a maioria dos funcionários do mundo continua com dificuldades no trabalho e na vida, com consequências diretas para a produtividade organizacional.

O relatório revela que a América Latina tem o segundo maior percentual regional de funcionários engajados, mas explorar a dinâmica regional mostra tendências variadas de engajamento e bem-estar.

O México experimentou um aumento de quatro pontos percentuais no envolvimento dos funcionários (31%) em comparação com 2022, perto da média regional de 32% e superando a média global de 23%. Os dados da Gallup mostram descobertas semelhantes para o Brasil (31%), mas taxas consideravelmente mais baixas de engajamento dos funcionários na Argentina (24%), Chile (29%) e Peru (22%).

As taxas gerais de engajamento são semelhantes entre as faixas etárias, mas há nuances entre aqueles ativamente desengajados e não engajados. No México, os funcionários com mais de 35 anos são significativamente mais ativamente desengajados (13%) do que aqueles com menos de 35 anos (10%). Mais da metade da população está desinteressada no trabalho, embora os funcionários mais velhos sejam menos desinteressados (55%) do que os funcionários mais jovens (59%).

Embora existam taxas de engajamento semelhantes entre mulheres e homens no México, as mulheres são mais engajadas do que os homens no Brasil (33% vs. 30%), e há taxas significativamente mais altas de mulheres empregadas engajadas na Argentina do que os homens (29% vs. 21%).

O papel do trabalho na saúde mental e no bem-estar dos funcionários

O envolvimento dos funcionários é um fator significativo nas experiências gerais de vida. Nem todos os problemas de saúde mental estão relacionados ao trabalho, mas o trabalho é um fator nas avaliações de vida e nas emoções diárias. Abordar a saúde mental dos funcionários, em parte, requer apoio para prosperar na vida e no envolvimento no trabalho.

Na América Latina, mais de dois em cada cinco funcionários experimentaram muito estresse no dia anterior (44%), marcando um aumento de três pontos percentuais em relação ao ano passado e superior à taxa global de 41%. Mais da metade das mulheres da região relatam ter tido muito estresse no dia anterior (51%), significativamente maior do que os homens (39%).

No México, mais de dois em cada cinco funcionários experimentaram muito estresse no dia anterior (44%), uma queda de quatro pontos percentuais em relação a 2022, com descobertas semelhantes na Argentina (45%) e taxas de estresse ligeiramente mais altas no Brasil (46%). No Chile, 37% dos funcionários relatam sofrer de estresse.

Em relação às experiências de tristeza, o quadro é bastante matizado em toda a região. No México e no Chile, 16% dos funcionários relatam ter experimentado muita tristeza no dia anterior, uma taxa significativamente menor do que no Brasil, onde um em cada quatro funcionários experimentou tristeza. Vários outros países, incluindo Argentina (22%) e Peru (25%), estão mais próximos da média regional de 20% e da taxa global de 22%. Em uma nota positiva, é encorajador que os níveis de tristeza em todos esses países tenham diminuído em comparação com o ano passado.

A Gallup descobriu que 20% dos funcionários do mundo experimentaram muito a solidão no dia anterior, enquanto na América Latina, as descobertas regionais mostram níveis mais baixos de solidão (13%) na América Latina. O isolamento social e a solidão crônica têm um efeito devastador na saúde física e mental, mas o próprio trabalho diminui a solidão. Em geral, os adultos que trabalham são menos solitários do que a média global.

A segunda maior porcentagem regional de funcionários prósperos na região

O item de bem-estar da Gallup mede a avaliação geral da vida combinando a autorreflexão presente e futura. Em comparação com a taxa global de 34% dos funcionários que relatam prosperar em suas vidas gerais, na América Latina, mais da metade dos funcionários está prosperando (54%), mostrando o segundo maior percentual regional.

Quase três em cada cinco funcionários no México (59%), quase metade dos funcionários no Brasil (51%) e na Argentina (47%) e mais de dois em cada cinco no Chile (43%) relatam estar prosperando. O aumento de 10 pontos percentuais em relação a 2022 é um desenvolvimento marcante no México.

Aumento da confiança em relação ao mercado de trabalho

Tendências positivas no envolvimento dos funcionários são paralelas ao aumento da confiança entre os funcionários em relação aos mercados de trabalho de vários países. Com um aumento dramático de 16 pontos percentuais no México, 60% dos entrevistados consideram que é um bom momento para encontrar um emprego. A taxa é quase a mesma que a média regional (61%), mas outros países confirmam as variações regionais. As taxas são semelhantes no Brasil (55%) e no Chile (54%), mas os resultados mostram resultados marcadamente mais baixos na Argentina (31%).

O local de trabalho global mudou desde 2020. O aumento do trabalho híbrido para funcionários com capacidade remota tornou a gestão de pessoas mais complicada. Quando as organizações aumentam o número de funcionários envolvidos no trabalho, isso melhora uma série de resultados organizacionais. Também reduz a intenção dos funcionários de sair. No México, 29% dos funcionários relatam procurar ou procurar ativamente um novo emprego, significativamente menor do que o número regional (40%) e 52% globalmente. Os resultados no Brasil (40%), Argentina (45%), Chile (35%) e Peru (56%) revelam diversas perspectivas regionais.

"Todos os resultados mostram um cenário complexo e variado em diferentes países da região para muitos indicadores", disse Pablo Diego Rosell, consultor sênior de soluções de negócios da Gallup. "Enquanto algumas nações mostraram melhorias significativas, outras continuam a enfrentar desafios. Essa diversidade destaca a importância de estratégias personalizadas para abordar o envolvimento e o bem-estar dos funcionários, reconhecendo que os fatores subjacentes podem variar significativamente de um país para outro."

