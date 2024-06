Diversas tendencias regionales de bienestar y compromiso en las naciones latinoamericanas

WASHINGTON, 12 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- El último informe de Gallup sobre el estado del trabajo en el mundo revela que el compromiso global de los empleados se estancó y el bienestar de los empleados disminuyó en 2023 después de varios años de ganancias constantes. El resultado es que la mayoría de los empleados del mundo continúan teniendo dificultades en el trabajo y en la vida, con consecuencias directas para la productividad organizacional.

El informe revela que América Latina tiene el segundo porcentaje regional más alto de empleados comprometidos, si bien la exploración de la dinámica regional muestra diversas tendencias en el compromiso y el bienestar.

México experimentó un aumento de cuatro puntos porcentuales en el compromiso de los empleados (31 %) en comparación con 2022, cerca del promedio regional del 32 % y superando el promedio global del 23 %. Los datos de Gallup muestran hallazgos similares para Brasil (31 %), pero tasas considerablemente más bajas de compromiso de los empleados en Argentina (24 %), Chile (29 %) y Perú (22 %).

Las tasas generales de compromiso son similares en todos los grupos de edad, pero hay matices entre los que no participan activamente y los que no lo hacen. En México, los empleados mayores de 35 años están significativamente más desvinculados activamente (13 %) que los menores de 35 años (10 %). Más de la mitad de la población no está comprometida en el trabajo, aunque los empleados mayores están menos desconectados (55 %) que los empleados más jóvenes (59 %).

Si bien hay tasas de compromiso similares entre mujeres y hombres en México, las mujeres están más comprometidas que los hombres en Brasil (33 % frente a 30 %), y hay tasas significativamente más altas para las empleadas comprometidas en Argentina que para los hombres (29 % frente a 21 %).

El papel del trabajo en la salud mental y el bienestar de los empleados

El compromiso de los empleados es un factor importante en las experiencias generales de la vida. No todos los problemas de salud mental están relacionados con el trabajo, pero el trabajo es un factor en la satisfacción con la vida y las emociones diarias. Abordar la salud mental de los empleados, en parte, requiere apoyo para prosperar en la vida y el compromiso en el trabajo.

En América Latina, más de dos de cada cinco empleados experimentaron mucho estrés el día anterior (44 %), marcando un aumento de tres puntos porcentuales con respecto al año pasado y superior a la tasa global del 41 %. Más de la mitad de las mujeres de la región informan haber tenido mucho estrés el día anterior (51 %), significativamente más que los hombres (39 %).

En México, más de dos de cada cinco empleados experimentaron estrés gran parte del día anterior (44 %), una disminución de cuatro puntos porcentuales con respecto a 2022, con hallazgos similares en Argentina (45 %) y tasas de estrés ligeramente más altas en Brasil (46 %). En Chile, el 37 % de los empleados reportan experimentar estrés.

En cuanto a las experiencias de tristeza, el panorama es bastante matizado en toda la región. En México y Chile, el 16 % de los empleados informan haber experimentado tristeza gran parte del día anterior, una tasa significativamente más baja que en Brasil, donde uno de cada cuatro empleados ha experimentado tristeza. Varios otros países, entre ellos Argentina (22 %) y Perú (25 %), están más cerca del promedio regional del 20 % y la tasa global del 22 %. En una nota positiva, es alentador que los niveles de tristeza en todos esos países hayan disminuido en comparación con el año pasado.

Gallup encuentra que el 20 % de los empleados del mundo experimentaron soledad el día anterior, mientras que en América Latina, los hallazgos regionales muestran niveles más bajos de soledad (13 %) en América Latina. El aislamiento social y la soledad crónica tienen un efecto devastador en la salud física y mental, pero el trabajo en sí mismo disminuye la soledad. En general, los adultos que trabajan están menos solos que el promedio mundial.

El segundo porcentaje regional más alto de empleados prósperos en la región

El elemento de bienestar de Gallup mide la evaluación general de la vida combinando la autorreflexión presente y futura. En comparación con la tasa global del 34 % de empleados que informan haber prosperado en su vida en general, en América Latina, más de la mitad de los empleados están prosperando (54 %), mostrando el segundo porcentaje regional más alto.

Casi tres de cada cinco empleados en México (59 %), casi la mitad de los empleados en Brasil (51 %) y Argentina (47 %), y más de dos de cada cinco en Chile (43 %) informan que están prosperando. El aumento de 10 puntos porcentuales en comparación con 2022 es un desarrollo sorprendente en México.

Aumento de la confianza en el mercado laboral

Las tendencias positivas en el compromiso de los empleados son paralelas al aumento de la confianza entre los empleados con respecto a los mercados laborales de varios países. Con un aumento dramático de 16 puntos porcentuales en México, el 60 % de los encuestados consideran que es un buen momento para encontrar trabajo. La tasa es casi la misma que la media regional (61 %), pero otros países confirman las variaciones regionales. Las tasas son similares en Brasil (55 %) y Chile (54 %), pero los hallazgos muestran hallazgos marcadamente más bajos en Argentina (31 %).

El lugar de trabajo global ha cambiado desde 2020. El aumento del trabajo híbrido para los empleados con capacidad remota ha hecho que la gestión de los recursos humanos sea más complicada. Cuando las organizaciones aumentan el número de empleados que están comprometidos en el trabajo, mejoran sus resultados organizacionales. También se reduce la intención de los empleados de irse. En México, el 29 % de los empleados informan que buscan o buscan activamente un nuevo trabajo, significativamente menos que la cifra regional (40 %) y el 52 % a nivel mundial. Los hallazgos en Brasil (40 %), Argentina (45 %), Chile (35 %) y Perú (56 %) revelan diversas perspectivas regionales.

"Todos los resultados muestran un panorama complejo y variado en diferentes países de la región para muchos indicadores", dijo Pablo Diego Rosell, consultor senior de soluciones empresariales de Gallup. "Si bien algunas naciones han mostrado mejoras significativas, otras siguen teniendo desafíos. Esta diversidad destaca la importancia de las estrategias adaptadas para abordar el compromiso y el bienestar de los empleados, reconociendo que los factores subyacentes pueden variar significativamente de un país a otro ".

