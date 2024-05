D¥N da Dynasty Global se tornará o token de pagamento do BrickMark Group

Crypto Valley: dois pioneiros abrem o mercado imobiliário global

A Dynasty, emissora de D¥N, adquire participação no provedor de serviços de tokenização BrickMark

Liquidação do investimento de CHF 10 milhões com tokens de pagamento da Dynasty

Tokenização de imóveis no valor de CHF 1,5 bilhão planejada por meio da BrickMark

SÃO PAULO e ZUG, Suíça, 23 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Dynasty Global Investments AG (Dynasty) e a BrickMark Group AG (BrickMark), sediada em Zug/Suíça, pioneiras em tokenização, assinaram hoje um acordo pelo qual a BrickMark integrará o token de pagamento D¥N emitido pela Dynasty em sua plataforma de tokenização para imóveis. Em troca, a Dynasty adquirirá uma participação estratégica na BrickMark. O investimento total de CHF 10 milhões fará parte do financiamento da Série A da BrickMark e será liquidado principalmente com o token de pagamento da Dynasty e dinheiro. Espera-se que o financiamento seja concluído até o final de junho de 2024.

Dynasty Global logo BrickMark Group logo

Essa transação representa um passo significativo para ambas as empresas como parte de sua estratégia de crescimento nos mercados imobiliários globais. O token de pagamento com foco em imóveis D¥N emitido pela Dynasty assumirá um papel de liderança nas transações imobiliárias tokenizadas no futuro. A partir de agora, os imóveis tokenizados por meio da plataforma BrickMark poderão ser negociados com o D¥N sem nenhum esforço adicional.

A BrickMark está preparada para tokenizar ativos imobiliários no valor de mais de CHF 1,5 bilhão em sua plataforma nos próximos meses, com CHF 400 milhões desses ativos já provenientes da rede da Dynasty. Por meio de sua plataforma de tokenização BrickGate, a BrickMark já está ativa na Suíça, Alemanha, Áustria, Luxemburgo, Hong Kong, Emirados Árabes Unidos e em todo o continente africano. A colaboração com a Dynasty ampliará significativamente o alcance da BrickMark no continente americano. Os portadores do Token Dynasty terão acesso preferencial a qualquer oferta de Token Imobiliário da plataforma da BrickMark no futuro.

Eduardo Carvalho, CEO e cofundador da Dynasty Global AG, espera que o token da empresa se estabeleça mundialmente como um Tether para o mercado imobiliário. "Toda criptomoeda passa por vários processos de validação. No caso do Bitcoin, isso aconteceu pela primeira vez em 2010, quando ele foi aceito para a compra de duas pizzas. Para o D¥N, a integração na plataforma BrickMark é um passo estratégico que enfatiza ainda mais o seu valor."

Para Stephan Rind, CEO e fundador da BrickMark Group AG, a integração da D¥N e a participação da Dynasty Global AG marcam outro marco significativo na estratégia de crescimento da empresa. "Graças ao D¥N, estamos agora em condições de oferecer uma solução uniforme e econômica para uma ampla gama de transações imobiliárias em todas as partes do mundo com base em uma criptomoeda universal e reconhecida, que dá aos investidores privados e institucionais acesso a mercados que antes estavam abertos apenas a alguns."

O D¥N concluiu com sucesso o processo de autorização na Suíça e está qualificado como um token de pagamento pela Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro Suíço. Em 1º de maio de 2024, além disso, a CVM, a Autoridade do Mercado Financeiro Brasileiro, autorizou o D¥N como um token de pagamento para o mercado brasileiro com sua base de 220 milhões de consumidores. A Dynasty Global AG é regulamentada pelo regime de supervisão do mercado financeiro suíço. Com uma emissão máxima de 21 milhões de tokens, o D¥N está atualmente listado no Brasil via Mercado Bitcoin e em outras bolsas internacionais.

Sobre a

Dynasty Global AG

A Dynasty Global AG é a primeira empresa emissora de criptomoedas do mundo a usar um portfólio imobiliário como referência para seus tokens de pagamento. Por meio do D¥N, o emissor pode simplificar as transações financeiras e imobiliárias em todo o mundo e proporcionar uma experiência descentralizada, além de maior estabilidade, uma vez que possui um valor de referência de um ativo real. Com forte presença nos mercados europeu, asiático e brasileiro, a empresa tem sede em Zug, no Crypto Valley, na Suíça. Com emissão máxima de 21 milhões de tokens, o D¥N está listado em várias bolsas globais e, no Brasil, está disponível na bolsa Mercado Bitcoin.

BrickMark Group AG

O BrickMark Group AG é pioneiro na tokenização de ativos imobiliários e um provedor de soluções completas para criar, emitir e gerenciar ativos digitais e títulos. Desde a sua criação em 2018, a empresa tem sido líder em uma variedade de transações, incluindo a maior tokenização do mundo de uma única propriedade comercial na Bahnhofstrasse em Zurique. Até o momento, a empresa executou transações de tokenização com um valor total de mais de US$ 160 milhões. A BrickMark desenvolveu e opera a primeira infraestrutura de tokenização vertical totalmente escalável para ativos imobiliários na Europa, a BRICKGATE, para atender aos mercados de tokenização em rápido crescimento, cujo volume deve crescer de US$ 310 bilhões em 2022 para US$ 16 trilhões em 2030. O BrickMark Group está sediado no Cantão de Zug, com uma subsidiária em Luxemburgo.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2419496/Dynasty_Global.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2419497/BrickMark_Group.jpg

Contato

Brasil: Equipe MOTIM

Paola Cruvinel – [email protected]

+11 98669-5183

Raphael Bueno – [email protected]

+11 99723-7397

Caroline Tondato – [email protected]

+11 98183-4482

Suíça e Europa

Wolfgang Weber-Thedy, [email protected]

+41 44 266 1586



Jessica Winkler, [email protected]

Investidor e Relações Públicas BrickMark Group AG

+49 176 1816 0008

Contato

Brasil: Equipe MOTIM

Paola Cruvinel – [email protected]

+11 98669-5183

Raphael Bueno – [email protected]

+11 99723-7397

Caroline Tondato – [email protected]

+11 98183-4482

Suíça e Europa

Wolfgang Weber-Thedy, [email protected]

+41 44 266 1586

Jessica Winkler, [email protected]

Investidor e Relações Públicas BrickMark Group AG

+49 176 1816 0008

FONTE BrickMark Group AG; Dynasty Global AG