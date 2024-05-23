Dynasty Global 的 D¥N 成為 BrickMark Group 的支付代幣

BrickMark 將於未來幾個月，在自己的平台上，代幣化價值超過 150 億瑞士法郎的房地產資產，當中 4 億瑞士法郎的資產已從 Dynasty 的網絡獲得。BrickMark 透過旗下的代幣化平台 BrickGate，已經向瑞士，德國，奧地利，盧森堡，香港，阿拉伯聯合酋長國和非洲大陸，提供交易服務。這項 BrickMark 與 Dynasty 的合作，將大幅擴大 BrickMark 業務範圍至美洲大陸。未來，「Dynasty 代幣」(Dynasty Token) 擁有者可優先進行任何 BrickMark 平台的「房地產代幣」(Real Estate Token) 交易。

Dynasty Global AG 行政總裁兼聯合創辦人 Eduardo Carvalho 期望「Dynasty 代幣」有助 Dynasty 發展成為全球房地產市場的「繫繩」(Tether) ，並表示：「每個加密貨幣均經歷多重驗證過程。2010 年首次出現比特幣實例，比特幣當時獲接受購買兩個披薩。整合 D¥N 至 BrickMark 平台是策略步驟外，也是進一步強調 D¥N 的價值。」

BrickMark Group AG 行政總裁兼創辦人 Stephan Rind 認為，D¥N 的整合和 Dynasty Global AG 的參與，均標誌著公司成長策略中，另一個重要里程碑。Stephan Rind 表示：「我們有賴 D¥N，現才可在廣泛認可加密貨幣的基礎上，為全球各種房地產交易提供普遍兼具成本效益的解決方案，並向私人和機構投資者提供進入以前僅向少數人開放市場的途徑。」

D¥N 已於瑞士成功完成授權過程，並獲「瑞士金融市場監督管理局」(Swiss Financial Market Supervisory Authority) 確認符合付款代幣的資格。此外，在 2024 年 5 月 1 日，「巴西金融市場管理局」 (Brazilian Financial Market Authority) CVM 授權 D¥N 作為巴西市場 220 億消費者群的支付代幣。Dynasty Global AG 受瑞士金融市場監管制度的監管。D¥N 現時透過 Mercado 比特幣和其他國際交易所在巴西上市，最多發行 2100 萬個代幣。

關於

Dynasty Global AG

Dynasty Global AG 是全球首家使用房地產投資組合作為支付代幣參考的加密貨幣發行商。該發行商透過具備真實資產參考價值的 D¥N，可簡化全球金融與房地產交易，並提供去中心化和更穩定的體驗。Dynasty Global AG 總部位於瑞士楚格的 Crypto Valley，並於歐洲、亞洲和巴西市場擁有業務強大。D¥N 發行的代幣高達 2100 萬，已於各種全球交易所上市。在巴西，則於 Mercado 比特幣交易所上市。

BrickMark Group AG

BrickMark Group AG 是首批房地產資產代幣化先驅，也是建立、發行和管理數碼資產和證券的一站式解決方案供應商。該公司自 2018 年成立以來，一直成為各種交易的領袖，當中包括蘇黎世車站大街上的全球最大宗單一商業物業代幣化。目前為止，該公司已經執行總價值超過 1.6 億美元代幣化交易。BrickMark 為歐洲首個房地產資產，發展兼運營完全可擴展垂直代幣化基礎設施 BRICKGATE，從而滿足快速增長的代幣化市場。當中交易量預計將從 2022 年 310 億美元， 2030 年增長至 16 萬億美元。BrickMark 集團總部位於瑞士楚格州，附屬公司位於盧森堡。

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