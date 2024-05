D¥N van Dynasty Global wordt het betalingstoken van BrickMark Group

Crypto Valley: Twee pioniers openen de wereldwijde vastgoedmarkt

D¥N -uitgever Dynasty verwerft belang in tokenisatie-serviceprovider BrickMark

Investering van CHF 10 miljoen wordt verrekend met Dynasty betaalmunten

Tokenisatie van vastgoed ter waarde van CHF 1,5 miljard gepland via BrickMark

SÃO PAULO en ZUG, Zwitserland, 23 mei 2024 /PRNewswire/ -- Dynasty Global Investments AG (Dynasty) en BrickMark Group AG (BrickMark), beide pioniers op het gebied van tokenisatie, en gevestigd in Zug/Zwitserland, ondertekenden vandaag een overeenkomst waaronder BrickMark de door Dynasty uitgegeven D¥N betalingstoken in zijn tokenisatieplatform voor vastgoed integreert. In ruil daarvoor verwerft Dynasty een strategisch belang in BrickMark. De investering van in totaal CHF 10 miljoen maakt deel uit van de Serie A-financiering van BrickMark. Betaling zal hoofdzakelijk plaatsvinden met Dynasty's betalingstoken en in contanten. De financiering zal naar verwachting eind juni 2024 worden afgesloten.

Deze transactie betekent een belangrijke stap voor beide bedrijven als onderdeel van hun groeistrategie op de wereldwijde vastgoedmarkten. De op vastgoed gerichte betalingstoken D¥N die Dynasty uitgeeft, zal in de toekomst toonaangevend zijn bij getokeniseerde vastgoedtransacties. Vanaf nu kan getokeniseerd vastgoed via het BrickMark-platform zonder verdere moeite worden verhandeld met D¥N.

BrickMark is klaar om in de komende maanden vastgoedactiva ter waarde van meer dan CHF 1,5 miljard op zijn platform te tokeniseren. Hiervan is CHF 400 miljoen al afkomstig uit het netwerk van Dynasty. Via zijn tokenisatieplatform BrickGate is BrickMark al actief in Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg, Hong Kong, de Verenigde Arabische Emiraten en op het Afrikaanse continent. De samenwerking met Dynasty vergroot het bereik van BrickMark op het Amerikaanse continent aanzienlijk. Houders van Dynasty-tokens krijgen voorkeurstoegang tot elk vastgoedtoken-aanbod van BrickMark's platform in de toekomst.

Eduardo Carvalho, CEO en medeoprichter van Dynasty Global AG, verwacht dat het token van het bedrijf zich wereldwijd zal vestigen als een Tether voor de vastgoedmarkt. "Elke cryptocurrency doorloopt verschillende validatieprocessen. In het geval van Bitcoin gebeurde dit voor het eerst in 2010 toen het werd geaccepteerd voor de aankoop van twee pizza's. Voor D¥N is de integratie in het BrickMark-platform een strategische stap die zijn waarde verder benadrukt."

Voor Stephan Rind, CEO en oprichter van BrickMark Group AG, is de integratie van D¥N en de deelname van Dynasty Global AG een nieuwe belangrijke mijlpaal in de groeistrategie van het bedrijf. "Dankzij D¥N zijn we nu in de positie om een uniforme en kosteneffectieve oplossing te bieden voor een breed scala aan vastgoedtransacties wereldwijd op basis van een universele en erkende cryptomunt. Hierdoor kunnen particuliere en institutionele beleggers markten betreden die voorheen slechts voor enkelen toegankelijk waren."

D¥N heeft het goedkeuringsproces in Zwitserland met succes afgerond en is door de Zwitserse toezichthoudende autoriteit voor de financiële markt gekwalificeerd als betalingstoken. Op 1 mei 2024 gaf CVM, de Braziliaanse autoriteit voor de financiële markt, bovendien toestemming om D¥N als betalingstoken te gebruiken op de Braziliaanse markt met zijn 220 miljoen consumenten. Dynasty Global AG staat onder toezicht van de Zwitserse toezichthouder op de financiële markten. Met een maximale uitgifte van 21 miljoen tokens is D¥N momenteel genoteerd in Brazilië via Mercado Bitcoin en op andere internationale beurzen.

Over

Dynasty Wereldwijd AG

Dynasty Global AG is het eerste bedrijf ter wereld dat cryptocurrency uitgeeft en een vastgoedportefeuille gebruikt als referentie voor zijn betalingstokens. Via D¥N kan de emittent financiële en vastgoedtransacties wereldwijd vereenvoudigen en een gedecentraliseerde ervaring bieden, evenals een grotere stabiliteit, omdat het een referentiewaarde van een echt actief heeft. Het bedrijf is sterk vertegenwoordigd op de Europese, Aziatische en Braziliaanse markt en heeft zijn hoofdkantoor in Zug in Crypto Valley, Zwitserland. Met een uitgifte van maximaal 21 miljoen tokens staat D¥N genoteerd op verschillende wereldwijde beurzen. In Brazilië is het beschikbaar op de Mercado Bitcoin-beurs.

BrickMark Groep AG

BrickMark Group AG is een pionier op het gebied van de tokenisatie van vastgoedactiva en aanbieder van one-stop-oplossingen voor het creëren, uitgeven en beheren van digitale activa en effecten. Sinds de oprichting in 2018 heeft het bedrijf een leidende rol gespeeld in verschillende transacties, zoals voor 's werelds grootste tokenisatie van een enkel commercieel pand aan de Bahnhofstrasse in Zürich. Tot nu toe heeft het bedrijf tokenisatie-transacties uitgevoerd voor een totale waarde van meer dan USD 160 miljoen. BrickMark ontwikkelde en beheert BRICKGATE, de eerste volledig schaalbare verticale tokenisatie-infrastructuur voor vastgoedactiva in Europa. Hierbij wil het inspelen op de snelgroeiende tokenisatiemarkten, waarvan het volume naar verwachting zal groeien van USD 310 miljard in 2022 tot USD 16 biljoen in 2030. Het hoofdkantoor van BrickMark Group is gevestigd in het kanton Zug, met een dochteronderneming in Luxemburg.

Neem contact op met

Brazilië: Team MOTIM



Paola Cruvinel - [email protected]

+11 98669-5183

Raphael Bueno - [email protected]

+11 99723-7397

Caroline Tondato - [email protected]

+11 98183-4482

Zwitserland & Europa



Wolfgang Weber-Thedy, [email protected]

+41 44 266 1586



Jessica Winkler, [email protected]

Investor and Public Relations BrickMark Group AG

+49 176 1816 0008