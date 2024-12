DO CAPARRA TERRACE PARA O MUNDO: CLARENT FAZ PARCERIA COM WARNER MUSIC LATINA

MIAMI, 12 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- O artista porto-riquenho CLARENT assinou um contrato de gravação global com a Warner Music Latina, marcando um novo e empolgante capítulo em sua carreira.

A notícia vem logo após o sucesso internacional com "IA", seu mais recente single que alcançou a "posição #1 no Top 200 do Spotify na Espanha", diariamente e semanalmente, ao mesmo tempo em que alcançou mais de 20 países, incluindo Itália, México e EUA. A faixa atingiu o pico no "Viral #16 Global" do Spotify, acumulando mais de um milhão de transmissões diárias e deixando sua marca nas paradas latinas e de todos os gêneros da Apple Music.

CLARENT declarou: "Pronto para esta nova temporada – muito obrigado à fama da Warner por mantê-la real. É aqui que os meninos se tornam homens. Assinado, O Babayaga."

Natural de Caparra Terrace, San Juan - Porto Rico, CLARENT tem vindo a ganhar reconhecimento pela sua abordagem autêntica à música urbana. Enraizadas em sua comunidade, suas músicas oferecem uma janela para a vida na ilha, ao mesmo tempo em que ressoam com os ouvintes muito além de suas fronteiras. A música do CLARENT não glamouriza as ruas - ela as documenta. Suas letras refletem uma vida real, mas não aprisionada. Ele é a prova de que o sucesso não precisa vir à custa de sua comunidade ou de sua integridade. Onde quer que CLARENT vá, seus amigos de Caparra Terrace também vão - não como uma imagem, mas como um lembrete constante de onde tudo isso começou.

Alejandro Duque, presidente da Warner Music Latin America, expressou: "Estamos entusiasmados com a parceria com Clarent e sua equipe para ajudar a construir sua visão única e levar sua carreira a novos patamares. Clarent é um exemplo perfeito de como os gêneros são interrompidos e sons autênticos emergem e pavimentam novas estradas na música. Não poderíamos estar mais entusiasmados por fazer parte desta história."

Desde sua estreia em 2023, CLARENT emergiu rapidamente como uma voz de destaque na música latina. Suas faixas de sucesso subiram consistentemente nas paradas e, em sua curta carreira, ele chamou a atenção de grandes artistas como Myke Towers, que se juntou ao remix de "Sport +". Essa colaboração alcançou mais de 15 países, aumentando o público da CLARENT em mais de 135% em apenas um mês.

Roberto Andrade, diretor administrativo da Warner Music Latina, diz: "Este não é apenas mais um contrato de gravação - é uma aliança. Criamos uma parceria a partir de meses de entendimento mútuo, colaboração e visão compartilhada. Por muitos meses, a Warner Music Latina mergulhou no mundo de CLARENT, construindo confiança e compreendendo verdadeiramente sua arte, equipe e essência cultural, tendo como resultado um acordo adaptado não apenas para amplificar sua música, mas para honrar o espírito de sua história."

A parceria de CLARENT com a Warner Music Latina é o resultado de um processo colaborativo que priorizou sua identidade artística e objetivos de longo prazo. O acordo foi cuidadosamente elaborado para refletir as necessidades de CLARENT e sua equipe, liderada pelo gerente Jonniel (Jadiel Nuñez Olivera) de Rythmz51, conhecido por seu trabalho com artistas como Anuel, Arcángel, Eladio Carrión e Myke Torres, que trouxe sua expertise para a mesa, garantindo que a parceria esteja em sintonia com a visão de CLARENT. É importante para amplificar não só o trabalho do artista, mas também a voz da cultura de rua porto-riquenha de uma forma real e duradoura.

Jonniel da Rythmz51 – Equipe de Gestão da Clarent expressou: "Gritos para a equipe da Warner Music Latina por acreditar nessa visão e nos apoiar até o fim. Este é apenas o pontapé inicial para algo incrível. Clarent tem esse talento bruto e inegável, e estou feliz por estar nessa jornada com ele."

