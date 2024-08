Doo Prime celebra o sucesso da parceria em Old Trafford

LIMASSOL, Chipre, 29 de agosto de 2024 /PRNewswire/ --A Doo Prime concluiu com sucesso um evento de parceiros de primeira linha realizado no famoso Estádio Old Trafford no sábado, 10 de agosto de 2024. Como um dos encontros mais significativos da história da empresa, o evento reuniu mais de 70 parceiros valiosos de todo o mundo em um fim de semana inesquecível de colaboração, networking e celebração.

Uma agenda dinâmica: do networking ao patrimônio do futebol

As celebrações do fim de semana começaram na sexta-feira, 9 de agosto, com uma festa de boas-vindas exclusiva no Hotel Football, concebidas para promover contatos em um ambiente descontraído e convidativo. Parceiros e colegas foram presenteados com uma noite de drinques, aperitivos e a oportunidade de participar de conversas interessantes.

O evento principal aconteceu no sábado, 10 de agosto, em Old Trafford, onde os parceiros participaram de uma sessão de negócios. Durante esta sessão, o CEO da Doo Prime, Costas Kappai, fez um discurso de abertura, destacando as principais realizações da empresa e índices de desempenho excepcionais. O Sr. Kappai também expressou sincera gratidão pelo papel vital que os parceiros têm desempenhado na promoção do sucesso da marca.

Experiências exclusivas e interações interessantes

O evento começou com um tour exclusivo pelo estádio, oferecendo aos hóspedes uma experiência imersiva da história do Manchester United. Os hóspedes também tiveram acesso à Megastore, uma das maiores lojas de artigos de futebol do mundo.

Uma característica marcante do dia foi a envolvente sessão de perguntas e respostas com a lenda do Manchester United e ex-capitão da Inglaterra, Bryan Robson. Conhecido carinhosamente como "Capitão Marvel", Robson cativou os participantes com histórias de sua importante carreira, deixando uma impressão marcante em todos os presentes.

O dia terminou com uma exibição ao vivo do jogo da FA Community Shield entre o Manchester United e o Manchester City. Os convidados foram presenteados com uma emocionante partida de futebol, incrementada por uma seleção de alimentos e bebidas, e por uma rifa exclusiva em que três vencedores sortudos receberam uma camisa assinada do Manchester United.

Celebrando o sucesso da parceria e promovendo conexões

O fim de semana não foi apenas uma celebração de conquistas comerciais compartilhadas, mas também uma oportunidade de fortalecer relacionamentos e de criar memórias duradouras no Theater of Dreams, um local sinônimo de excelência e paixão.

O CEO da Doo Prime, Costas Kappai, comentou: "A dedicação e os esforços dos nossos parceiros são a espinha dorsal do nosso sucesso, e somos gratos pelo valor que eles agregam ao nosso negócio. À medida que nossa rede de parceiros continua a crescer, continuamos comprometidos em fornecer suporte dedicado e a atualizar continuamente nossos produtos e serviços para garantir que permaneçamos na vanguarda do setor."

Sobre a Doo Prime

A Doo Prime é uma provedora global de serviços financeiros com centros de operações em Hong Kong, Dallas, Singapura, Kuala Lumpur e outras regiões importantes. Aproveitando a inovação tecnológica robusta, a corretora oferece acesso contínuo aos mercados globais com milhares de produtos de CFD em moedas, metais preciosos, energias, índices, ações e futuros. Como Parceiro Oficial de Plataforma de Negociação Financeira Online do Manchester United, a Doo Prime se orgulha de oferecer uma das experiências de negociação mais seguras e confiáveis do mundo.

Para mais informações, visite: www.dooprime.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2491456/Doo_Prime_Logo.jpg

FONTE Doo Prime