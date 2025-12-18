Dupilumabe é incluído no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para dermatite atópica

O medicamento, da farmacêutica Sanofi, é o único indicado para casos graves em crianças

SÃO PAULO, 18 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- O imunobiológico dupilumabe, da farmacêutica Sanofi, foi incluído na atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para Dermatite Atópica (DA), uma condição inflamatória crônica, caracterizada por um desequilíbrio no sistema imunológico que deixa a pele seca, com coceiras e propensa a infecção¹. Junto com esse medicamento, outras opções terapêuticas também foram inclusas, ampliando o tratamento da forma leve até a forma grave da condição. Esse é um marco histórico para os pacientes, em especial crianças e adolescentes, que dependem do Sistema Único de Saúde (SUS).

Até o momento, a única opção disponível no SUS para os casos graves era a ciclosporina, medicamento oral indicado para adultos com casos graves da doença, e três pomadas com aplicação tópica para casos mais brandos. No entanto, estima-se que a dermatite atópica atinja até 20% das crianças, 14% dos adolescentes e 3% dos adultos no Brasil1. E, dentre as crianças, 7,6% apresentam a forma grave da doença2.

Com o novo PCDT, o Ministério da Saúde iniciará o processo para disponibilizar novas terapias avançadas para diferentes níveis de gravidade da doença e faixas etárias. Para casos graves em crianças de 6 meses até 12 anos incompletos, foi realizada a incorporação do dupilumabe; já para adolescentes com DA moderada e grave haverá a opção dos inibidores da Janus quinase (JAK). Além disso, também serão incorporados tratamentos tópicos como tacrolimo e furoato de mometasona, e o imunossupressor metotrexato.

Estima-se que 76% dos brasileiros dependem diretamente do SUS, o que representa 213 milhões de pessoas3. Em relação à dermatite atópica, foram prestados mais de 1 mil atendimentos hospitalares e mais de 500 mil ambulatoriais na rede pública de saúde entre 2024 e 20254. Por isso, segundo Dr. Wagner Galvão, especialista em doenças dermatológicas graves e membro da equipe de dermatologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, a conquista do PCDT representa um divisor de águas. "Os casos graves de dermatite atópica têm uma qualidade de vida muito comprometida. Depois de anos de luta, finalmente vemos o SUS reconhecer a importância de ampliar o acesso ao tratamento da doença. Este é um passo fundamental para o tratamento desses casos nas crianças e adolescentes que sofrem diariamente com os sintomas da doença."

Além dos sintomas físicos, a dermatite atópica também pode gerar sintomas emocionais e psicológicos. Segundo pesquisa promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), 35% das pessoas diagnosticadas sofrem discriminação e os adultos podem ter até 80 noites de sono por ano prejudicadas¹. As noites mal dormidas aumentam a probabilidade do desenvolvimento de outras doenças, como hipertensão, diabetes e depressão¹.

Mas Dr. Galvão reforça que essa publicação não significa que haverá a disponibilização imediata dessas terapias. A partir de agora, o Ministério da Saúde tem o prazo de até 180 dias para ofertar os tratamentos recém-incorporados na rede pública5. "Esse é só o primeiro passo da nossa missão de oferecer acesso a todos os pacientes. Nosso próximo objetivo será garantir que os adultos também sejam contemplados - público que ainda não foi considerado nesse novo PCDT", explica o especialista.

O que é um Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)

O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) é um documento elaborado pelo Ministério da Saúde que define critérios de diagnóstico, formas de tratamento, indicações de uso de medicamentos e acompanhamento de pacientes no SUS. Ele garante transparência e padronização no atendimento, além de embasar a incorporação de novas terapias.

Com esta publicação, o Brasil passa a alinhar-se às melhores práticas internacionais, reconhecendo a dermatite atópica como uma condição que exige tratamento contínuo, integral e multiprofissional.

