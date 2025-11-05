DwyerOmega adquire a Consistec para fortalecer soluções de detecção e controle de temperatura

MICHIGAN CITY, Indiana, 5 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A DwyerOmega, empresa do portfólio da Arcline Investment Management e fabricante líder de sensores inovadores, instrumentação e soluções de monitoramento, anunciou hoje a aquisição da Consistec, fabricante brasileira de soluções de monitoramento de temperatura de alta qualidade. Essa aquisição amplia ainda mais as capacidades da DwyerOmega em medição de temperatura e fortalece sua presença nos setores de geração e transmissão de energia, serviços públicos, farmacêutico e agrícola.

Com sede em São Paulo, Brasil, e com mais de 40 anos de história em desenvolvimento de novos produtos e inovação, a Consistec é uma fornecedora de destaque em soluções avançadas de detecção de temperatura para locais perigosos e ambientes robustos. As linhas de produtos da Consistec são amplamente reconhecidas por sua precisão e durabilidade em uma ampla gama de aplicações fundamentais para segurança.

Preparada para fortalecer a influência no mercado

Chuck Dubois, CEO da DwyerOmega, disse: "Com nossa aquisição da Consistec, a DwyerOmega continua a expandir sua expertise em detecção de temperatura e acrescenta novas oportunidades de mercado na América do Sul, principalmente no Brasil. A Consistec está bem preparada para continuar crescendo ao expandir sua oferta de produtos para clientes em uma ampla variedade de aplicações, por meio da combinação de seu portfólio atual com o da DwyerOmega."

Escala global e inovação acelerada

Marcelo Baroni, CEO da Consistec, disse: "Este é um momento empolgante para a Consistec. Ingressar na DwyerOmega amplia expressivamente as oportunidades para expandirmos nossos mercados e ampliarmos nossos recursos de serviço, oferecendo aos clientes mais do que eles precisam e do que fazemos de melhor. Nosso compromisso compartilhado de colocar os clientes em primeiro lugar garantirá que eles sempre se beneficiem da qualidade, confiabilidade e serviço que passaram a esperar."

Sobre a DwyerOmega

A DwyerOmega é uma fabricante global líder em soluções de medição e controle de precisão, reconhecida por sua confiabilidade em uma ampla variedade de aplicações industriais e ambientes controlados para monitorar, gerenciar e otimizar processos fundamentais com confiança.

Atendendo clientes em todo o mundo com um portfólio de marcas de destaque no setor, a DwyerOmega possui um legado e um compromisso contínuo com a inovação e a qualidade. Saiba mais em dwyeromega.com.

Sobre a Consistec

A Consistec é uma fabricante consolidada de sensores e instrumentação de temperatura para locais perigosos e ambientes robustos, utilizados em processos fundamentais para a segurança. A Consistec projeta, desenvolve e fabrica soluções avançadas de instrumentação que protegem pessoas, processos e equipamentos. Para mais informações, acesse https://consistec.com.br/

Contato:

DwyerOmega

Tim Howlett

[email protected]

Contato (somente para solicitações da imprensa):

Tim Ragones / Alexander Wolfsohn

Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

(212) 355‐4449

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2292602/5599299/DwyerOmega_Logo.jpg

FONTE DwyerOmega