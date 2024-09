EAM-Mosca estará presente na SuperCorr Expo 2024

O principal fornecedor de equipamentos industriais de cintagem e embalagem estará no estande nº 2031 com produtos e demonstrações ao vivo durante todo o evento

HAZLE TOWNSHIP, Pensilvânia, 4 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A EAM-Mosca está animada para retornar à SuperCorr Expo e estará presente no estande nº 2031. Vários produtos estarão em exibição e a equipe estará disponível para responder a perguntas, fazer visitas presenciais às suas soluções de embalagem de fim de linha e fornecer demonstrações ao vivo de máquinas de embalagem e cintagem selecionadas.

A EAM-Mosca será exibida no estande # 2031. (PRNewsfoto/EAM-Mosca Corp.)

"O papelão ondulado é uma das nossas principais indústrias", disse Jimmy Dodd, diretor de contas nacionais, Papelão Ondulado. "Estamos ansiosos para nos apresentar na SuperCorr Expo para demonstrar nossa ampla gama de soluções de cintagem e embalagem. Para embalagens de papelão ondulado que precisam ser empacotadas, embrulhadas, cintadas ou qualquer combinação, podemos adaptar nossas máquinas para atender às suas necessidades de embalagem de fim de linha, e a SuperCorr é o lugar perfeito para ver isso pessoalmente."

Durante a Expo 2024, a EAM-Mosca apresentará três de suas máquinas de embalagem e cintagem líderes do setor, incluindo:

A empresa também está animada para revelar a mais nova adição à sua seleção de ponta de soluções de embalagem de fim de linha durante a feira.

A SuperCorr é a maior feira e conferência da América do Norte dedicada à indústria de embalagens de papelão ondulado. A Associação Técnica da Indústria de Celulose e Papel (TAPPI) e a Associação de Conversores Independentes de Papelão Ondulado (AICC) organizam a exposição. Ocorre a cada quatro anos e atrai mais de 6.000 participantes de 70 países. Também inclui mais de 300 expositores, incluindo a EAM-Mosca.

O evento deste ano será em Orlando, Flórida, de 9 a 12 de setembro. O salão estará aberto das 12h às 17h do dia 9 ao dia 11 e terminará com uma sessão mais curta das 9h às 12h na manhã do dia 12.

Sobre a EAM-Mosca

A EAM-Mosca, fundada em 1982, é uma fornecedora de equipamentos industriais de máquinas de embalagem de fim de linha com sede em Hazle Township, Pensilvânia, com operações adicionais no Canadá, México e Brasil como membro-chave do Grupo MOSCA, com sede na Alemanha. A marca internacional MOSCA foi fundada em 1966, dando-lhe um histórico de excelência industrial que remonta a mais de meio século. Saiba mais em eammosca.com .

