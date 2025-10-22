EAM-Mosca lança novo site rico em recursos

Com uma série de recursos e uma nova função de chat, o site atualizado oferece uma melhor experiência ao cliente por meio de opções multilíngues e fácil navegação.

HAZLE TOWNSHIP, Pensilvânia, 22 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A EAM-Mosca lançou oficialmente um novo site. O recurso digital rico em funcionalidades foi desenvolvido para educar, responder a perguntas e ajudar os fabricantes que buscam melhorar a segurança da carga em seus sistemas de embalagem em linha. Este é o mais recente desenvolvimento em um esforço do fornecedor líder de sistemas de cintagem automática para oferecer equipamentos de alta qualidade, respaldados por um suporte completo e contínuo aos seus clientes.

Com um visual moderno e coeso, o novo site da EAM-Mosca garante que clientes em todo o mundo possam interagir facilmente com nossos produtos e serviços de cintas. (PRNewsfoto/EAM-Mosca Corp.)

"No mundo dos negócios digitais de hoje, um site é frequentemente o primeiro ponto de contato do cliente com uma empresa", afirmou Robert Miller, diretor de Marketing e Comunicações da EAM-Mosca. "Nosso novo site foi desenvolvido pensando em nossos clientes, garantindo que cada visita a ele, seja ela a primeira ou a 50ª, proporcione uma experiência de alto nível, de fácil acesso aos nossos produtos, serviços e equipe."

Uma experiência que coloca o cliente em primeiro lugar

O novo site concentra-se em várias áreas essenciais concebidas para beneficiar a jornada do cliente e garantir uma experiência mais tranquila possível, tanto antes quanto depois da compra de soluções de cintas e segurança de cargas.

Do ponto de vista funcional, o novo site é mais fácil de navegar e apresenta uma interface de usuário otimizada para dispositivos móveis, desenvolvida para ajudar os clientes a encontrarem o que precisam mais rapidamente e com menos cliques. Há também opções multilíngues que incluem inglês, espanhol e português para facilitar a comunicação eficaz com cada um dos três mercados que a EAM-Mosca atende principalmente.

A comunicação é aprimorada por meio de uma nova função de chat, na qual os clientes podem fazer perguntas sobre produtos, peças, manutenção e manuais. Eles também podem:

Solicitar cotações de máquinas sem a necessidade de uma ligação telefônica.

Utilizar uma ferramenta de comparação para escolher o produto certo para suas necessidades exclusivas.

Usar formulários de fácil acesso para direcionar e otimizar o agendamento de serviços e treinamentos.

Um recurso dinâmico, 24 horas por dia, 7 dias por semana

O site funciona como uma fonte permanente de respostas para sistemas de embalagem de fim de linha. Cada página do produto contém descrições completas e destaques dos principais recursos, incluindo especificações completas, dados técnicos adicionais, vídeos das máquinas em uso e folhetos para download. Os recursos são divididos em subcategorias, incluindo:

Marca e tipo de máquina.

Setores atendidos pela EAM-Mosca.

Ferramentas, inovações e soluções digitais.

Serviços técnicos e programas de treinamento.

Material de cinta e apoio educativo.

Soluções e integrações OEM e personalizadas.

Valores, compromissos e informações de contato da empresa.

Além disso, o novo site possui conteúdo instrucional e informativo, incluindo:

Uma página de inovações destaca ainda mais como a EAM-Mosca está desenvolvendo novas tecnologias. Ela mostra como elas estão sendo incorporadas a produtos e serviços e como isso ajudará a melhorar o desempenho, melhorar a sustentabilidade e expandir as soluções de cintagem de fim de linha da empresa para novos setores.

Quem estiver interessado em navegar pelo novo site pode começar pela página inicial, eammosca.com, ou acessar qualquer um dos links acima para ir diretamente a um recurso ou seção específica.

Sobre a EAM-Mosca

Fundada em 1982, a EAM-Mosca é uma fornecedora de equipamentos industriais de máquinas de embalagem de fim de linha automáticas e semiautomáticas com sede em Hazle Township, Pensilvânia, com operações adicionais no Canadá, México e Brasil. É um membro importante do Grupo MOSCA, com sede na Alemanha e presença global. A marca internacional MOSCA foi fundada em 1966, com um histórico de excelência industrial que remonta a mais de meio século. Saiba mais em eammosca.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2801917/EAM_Mosca_website.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2044549/5575206/EAM_MOSCA_CORP_Logo.jpg

FONTE EAM-Mosca Corp.