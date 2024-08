EAM-Mosca nomeia Greg Leighton como vice-presidente de vendas para EUA e Canadá

Com um quarto de século de experiência na indústria e na marca, Greg Leighton representa uma nova adição nova e visionária à equipe executiva norte-americana do fornecedor de soluções de fim de linha

HAZLE TOWNSHIP, Pa., 22 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- EAM-Mosca Corp. tem o prazer de anunciar que Greg Leighton sucedeu Ed Martin como vice-presidente de vendas para os mercados dos EUA e Canadá da empresa.

EAM-Mosca nomeia Greg Leighton como vice-presidente de vendas para os EUA e Canadá (PRNewsfoto/EAM-Mosca Corp.)

Greg é uma promoção interna e um veterano de 26 anos da empresa. Começando sua carreira na EAM-Mosca em 1998 como Gerente Regional de Vendas, ele construiu uma sólida experiência em nossos principais setores, especialmente o de papelão ondulado. Ele passou os últimos 13 anos atuando em uma posição de liderança como Diretor de Vendas – Leste dos EUA. Grande parte de sua atividade nessa posição se concentrou em nosso sucesso em indústrias fora do papelão ondulado, desenvolvendo seu conhecimento e dando a ele um grau mais abrangente de fabricação e experiência em embalagens de fim de linha. "Estamos entusiasmados em preencher uma posição tão crucial para nossa empresa por meio de talentos internos, alcançando um poderoso equilíbrio entre continuidade e transformação orientada para o futuro de nossos negócios", compartilha Christian Wiethuechter, Presidente e CEO.

Ao longo de seu mandato, Greg tem sido firme em sua liderança e tem efetivamente apoiado cada passo importante no desenvolvimento da empresa. Em sua nova posição, ele se concentrará em liderar as equipes de vendas nos EUA e no Canadá à medida que se expande. Enquanto continua o impulso do crescimento da EAM-Mosca nas últimas décadas, Greg será uma figura de liderança para a implementação da Estratégia EAM-Mosca 2030, que ampliará o portfólio de produtos da empresa para soluções de equipamentos, consumíveis e serviços pós-venda em mercados verticais existentes e novos.

"Estou ansioso para entrar nesta nova fase na EAM-Mosca", disse Greg. "Passei a maior parte das últimas três décadas aprendendo os meandros desta indústria. Estou ansioso para usar minha experiência para orientar a equipe de vendas na América do Norte, à medida que buscamos maiores e melhores oportunidades de crescimento e nos esforçamos para continuar atendendo nossos parceiros de fabricação com excelência nos próximos anos."

Um marco importante que reflete a execução da estratégia da EAM-Mosca será apresentado na próxima SuperCorr Exposition 2024, o maior evento da América do Norte focado na indústria de papelão ondulado, onde a empresa revelará sua mais recente inovação. À medida que a EAM-Mosca avança como líder em tecnologia e inovadora em sistemas de cintas corrugadas, invólucros e sistemas de fim de linha, sua liderança e membros da equipe esperam ter a experiência, a motivação e o talento de Greg para orientar a equipe de vendas e aproveitar o sucesso dos últimos 40 anos.

Sobre a EAM-Mosca Corp.

A EAM-Mosca, fundada em 1982, é uma fornecedora de equipamentos industriais de máquinas de embalagem de fim de linha com sede em Hazle Township, Pensilvânia, com operações adicionais no Canadá, México e Brasil como membro-chave do Grupo MOSCA, com sede na Alemanha e presença global. A marca internacional MOSCA foi fundada em 1966, dando-lhe um histórico de excelência industrial que remonta a mais de meio século. Saiba mais em eammosca.com.

