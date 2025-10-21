No comunicado à imprensa, Elanco Saúde Animal lança Varenzin(TM), primeiro medicamento veterinário oral para tratar anemia em gatos com doença renal crônica (DRC), emitido 21-Oct-2025 pela Elanco Saúde Animal através da PR Newswire, fomos informados pela empresa que o boilerplate foi atualizado. Segue a versão completa e corrigida:

Elanco Saúde Animal lança Varenzin(TM), primeiro medicamento veterinário oral para tratar anemia em gatos com doença renal crônica (DRC)

Inovação estimula a produção endógena de eritropoetina (EPO) em felinos e oferece tratamento seguro, eficaz e conveniente para tutores.

Uma das complicações mais comuns da DRC é a anemia, que afeta até 65% dos gatos à medida que a doença evolui

SÃO PAULO, 21 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Elanco Saúde Animal anuncia o lançamento de VarenzinTM, o primeiro medicamento veterinário oral desenvolvido exclusivamente para o tratamento da anemia em gatos com doença renal crônica (DRC). A novidade representa um avanço importante na medicina veterinária felina ao estimular o organismo do gato a produzir sua própria eritropoetina (EPO), hormônio essencial para a produção de glóbulos vermelhos.

(PRNewsfoto/Elanco Saúde Animal)

A DRC é uma condição crônica e progressiva que acomete tanto cães quanto gatos, mas é especialmente prevalente entre os felinos. Estudos apontam que entre 15% e 30% dos gatos com mais de 12 anos de idade são afetados pela doença1. Em muitos casos, a enfermidade é silenciosa, com sintomas inespecíficos, dificultando o diagnóstico precoce. A boa notícia é que hoje existem testes de triagem que permitem a sua detecção em estágios iniciais, possibilitando antecipar o início do tratamento e, consequentemente, desacelerar a progressão da doença e o manejo mais eficiente de seus efeitos no organismo do animal. "Para isso, recomendamos que os tutores levem seus pets regularmente ao seu médico-veterinário de confiança e realizem exames de check-up. Na medida em que a idade avança, é fundamental que o intervalo entre os check-ups diminua para seis meses, por exemplo. O responsável pelo animal deve buscar essa orientação com o profissional que acompanha o pet", recomenda Mariana Cappellanes Flocke, médica-veterinária e consultora técnica sênior de Pet Health da Elanco.

Uma das complicações mais comuns da DRC é a anemia, que afeta até 65%2 dos gatos à medida que a doença evolui. Essa condição está diretamente ligada à redução da produção de EPO pelos rins comprometidos. Segundo a médica-veterinária da Elanco, até então, o tratamento mais frequente incluía o uso de eritropoetina de origem humana, um recurso off-label com diversas limitações, como aplicação injetável e possíveis reações adversas, já que foi desenvolvido para humanos.

VarenzinTM chega para transformar esse cenário. Desenvolvido exclusivamente para gatos, o medicamento atua impedindo que a enzima prolil hidroxilase (PH) bloqueie a produção de EPO, hormônio essencial para a formação de glóbulos vermelhos. Dessa forma, o princípio ativo de Varenzin TM, o molidust, bloqueia a enzima prolil hidroxilase e possibilita que o gato produza sua própria EPO ininterruptamente, ajudando no combate à anemia associada à DRC. Trata-se de uma solução oral palatável com aroma de peixe, em uma base de óleo de grassol, de fácil administração diária, permitindo que os tutores tratem seus gatos em casa, sem a necessidade de aplicações injetáveis.

O medicamento passa a integrar o portfólio da Elanco voltado para a DRC do qual já fazem parte Elura™, desenvolvido para o manejo do apetite e perda em gatos com DRC, e Fortekor™, medicamento consagrado no tratamento para a DRC. Varenzin™ e Elura™ são exclusivamente para uso em gatos e Fortekor™Flavour é voltado tanto para cães como para gatos.

Para a profissional, VarenzinTM é uma inovação revolucionária, que alia praticidade, eficácia e segurança, representando um salto importante no tratamento da anemia associada à DRC, condição que compromete gravemente a qualidade de vida dos felinos. Vale lembrar que o produto pode ser integrado de forma eficaz a protocolos de tratamento multimodal da DRC, oferecendo uma abordagem mais completa para o manejo da doença.

"Com VarenzinTM, a Elanco reforça seu compromisso com a saúde e o bem-estar dos pets, colocando à disposição dos médicos-veterinários uma ferramenta inovadora para enfrentar um dos principais desafios da medicina felina geriátrica", conclui a médica-veterinária.

Sobre a Elanco

A Elanco Animal Health (NYSE: ELAN) é líder global em saúde animal, dedicada à inovação e ao fornecimento de produtos e serviços para prevenir e tratar doenças em animais de produção e de companhia, agregando valor ao trabalho de produtores, tutores, médicos-veterinários e da sociedade como um todo. Com 70 anos de tradição no setor, estamos comprometidos em quebrar barreiras e ir além para ajudar nossos clientes a melhorar a saúde dos animais sob seus cuidados, enquanto também causamos um impacto significativo em nossas comunidades locais e globais. Na Elanco, somos movidos por nossa visão de "Alimento e Companheirismo Enriquecendo a Vida" e nosso propósito – Go Beyond for Animals, Customers, Society and Our People (Ir Além por Animais, Clientes, Sociedade e nossos Colaboradores). Saiba mais em www.elanco.com.br.

