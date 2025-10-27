Há um ano no mercado, Zenrelia(TM), da Elanco, revoluciona o tratamento da coceira associada à dermatite atópica canina

O medicamento, lançado em primeira mão no Brasil, é um inibidor de JAK oral que proporciona alívio rápido e seguro para a coceira causada por dermatite alérgica e atópica

SÃO PAULO, 27 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Completando um ano de lançamento no Brasil, Zenrelia™ (ilunocitinib), da Elanco Saúde Animal, se consolida como um tratamento eficaz e seguro no controle das dermatites alérgicas e atópicas em cães, proporcionando alívio rápido da coceira e grande impacto na melhora da qualidade de vida dos pets.

A Dermatite Atópica Canina (DAC) é uma doença inflamatória crônica da pele, resultado de uma combinação de fatores genéticos que afetam a barreira cutânea, desregulações imunológicas e gatilhos ambientais. Estudos apontam que a DAC afeta entre 10 e 15% da população canina global, sendo a segunda doença cutânea mais comum , atrás apenas da dermatite alérgica a picadas de pulgas.

As manifestações clínicas da DAC são variadas, incluindo coceira intensa, vermelhidão, inflamação, perda de pelos e espessamento da pele. "Animais com DAC são sensíveis a substâncias comuns do ambiente, como poeira, pólen, mofo e até alimentos. O sistema imunológico desse individuo é mais reativo e responde exacerbadamente diante do contato com agentes irritantes, o que não acontece num cão não alérgico", explica Tatiana L. R. Pavan, médica-veterinária e consultora técnica sênior da Elanco.

De acordo com Tatiana, Zenrelia™ se mostrou eficaz contra diferentes tipos de dermatites alérgicas, incluindo reações de contato, picadas de pulgas e reações adversas, promovendo melhora visível desde o primeiro dia de tratamento.

ZenreliaTM é um inibidor das enzimas janus quinase e age interrompendo as vias inflamatórias responsáveis pelo prurido. De uso diário, em comprimido oral sem sabor, é seguro a longo prazo e indicado para cães a partir de 12 meses. Está disponível em quatro apresentações com embalagens econômicas de 30 comprimidos que, além do custo benefício, garantem praticidade e conveniência aos tutores.

Zenrelia™ foi avaliado em três estudos clínicos multicêntricos de campo, incluindo um ensaio randomizado duplo-cego em quatro países da Europa, com 338 cães, e dois estudos nos Estados Unidos. Os resultados foram avaliados por meio de duas escalas reconhecidas: PVAS (avaliação do nível de coceira, feita pelo tutor) e CADESI (avaliação da extensão e gravidade da DAC, realizada pelo médico-veterinário). Ambas as ferramentas confirmaram a eficácia e a segurança do produto para o uso de cães alérgicos.

Com aprovação do MAPA (Ministério da Agricultura e Pecuária) e lançado em setembro de 2024, ZenreliaTM marcou um avanço importante na medicina veterinária. "A Elanco Brasil teve protagonismo global ao ser a primeira afiliada no mundo a liderar o lançamento dessa inovação, reforçando seu papel de vanguarda no setor", destaca Cristiano Anjo, diretor de marketing da Elanco Brasil. Posteriormente, ZenreliaTM foi lançado em importantes mercados internacionais, como EUA, Canadá, Japão e Europa.

Segundo o executivo, após um ano no mercado, Zenrelia™ tem transformado a vida de cães e tutores, restaurando o conforto e, principalmente, a qualidade de vida dos cães. "Esse marco reforça nosso compromisso com a inovação constante em benefício da saúde animal", afirma.

