Eleve sua experiência de realidade virtual com o suporte vertical RGB da KIWI design, agora disponível no site da Meta

LOS ANGELES, 13 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A KIWI design, fornecedora de acessórios de RV de primeira linha, lançou seu mais recente produto, o suporte vertical RGB. Este acessório autorizado pela Meta, projetado para aprofundar a imersão dos usuários no metaverso, já está disponível no site oficial site oficial da Meta.

Suporte vertical RGB da KIWI design

"O compromisso da KIWI design em ampliar os limites dos acessórios de realidade virtual dá mais um salto com a introdução de nossos novos produtos", disse Ray, CEO da KIWI design. "Sempre nos dedicamos a trazer atualizações inovadoras para os acessórios de dispositivos de RV, com o objetivo de enriquecer as experiências de realidade virtual dos usuários".

O recém-lançado suporte vertical RGB apresenta um design modular de fácil utilização com montagem push-in, o que facilita a configuração e o uso. Ele é compatível com o Meta Quest 3, Quest 2 e Quest Pro, garantindo ampla usabilidade. Com um conector USB Type-C magnético, ele oferece uma maneira fácil de carregar e exibir seu headset. Os usuários também podem personalizar a tela com 16 opções de luz ambiente multicolorida RGB predefinidas.

Com a constante evolução da tecnologia de VR, os usuários estão buscando experiências mais imersivas. Como fabricante líder de acessórios de RV, a KIWI design tem o compromisso de aprimorar a experiência do usuário por meio de designs de produtos exclusivos. Desde a sua fundação em 2015, a KIWI design adquiriu mais de 100 patentes e tem uma linha de produtos diversificada, incluindo fitas para a cabeça, interfaces faciais, suportes de RV, acessórios de carregamento e capas para o controle.

A KIWI design também participou ativamente do programa Made for Meta, fornecido pela Meta para fortalecer suas parcerias com as principais marcas para fornecer acessórios que aprimoram os produtos Meta com mais opções e uma experiência mais rica para todos. A participação da KIWI design nesse programa valida seus padrões de design de alta qualidade.

O suporte vertical RGB para o Meta Quest 3, Quest 2 e Quest Pro e outra base de carregamento autorizada especialmente projetada para o Meta Quest 2 já estão disponíveis para compra no site da KIWI design e na Amazon. Para obter mais informações sobre nossa marca e nossos produtos, visite nosso site e siga a KIWI design no Facebook, Instagram, X, YouTube e TikTok.

