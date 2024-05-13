KIWI design RGB立式支架提升您的虛擬現實體驗

新推出的RGB立式支架采用人性化的模塊化設計和推入式組裝，易於安裝和使用。它與Meta Quest 3、Quest 2和Quest Pro兼容，確保廣泛可用。它采用磁性USB Type-C接口，可輕鬆為设备充電。用戶還可以通過16種預設的多色RGB燈光選項，来选择自己喜欢的灯光效果。"

隨著VR技術的不斷發展，用戶尋求更加身臨其境的體驗。作為領先的VR配件制造商，KIWI design致力於通過獨特的產品設計提升用戶體驗。自2015年成立以來，KIWI design已獲得100多項專利，擁有多樣化的產品陣容，包括頭帶、面部接口、VR支架、充電配件和手柄握套等。

KIWI design還積極參與了由Meta提供的Made for Meta計劃，該計劃旨在加強與領先品牌的合作，提供可增強Meta產品的配件，為每個人提供更多選擇和更豐富的體驗。KIWI design參與該計劃證明了其高質量的設計水准。

適用於Meta Quest 3、Quest 2和Quest Pro的RGB立式支架以及另一款專為Meta Quest 2設計的授權充電底座現已在KIWI design的網站和Amazon上發售。有關我們品牌和產品的更多信息，請訪問我們的網站，並關注KIWI design的Facebook、Instagram、X、YouTube、TikTok賬號。

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SOURCE KIWI design