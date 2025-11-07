SÃO PAULO, 7 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Opella.A marca aposta em humor, proximidade e experiências reais para mostrar que a dor pode ser tratada de forma mais leve e bem humorada, além de se colocar como ponto de partida para o bem-estar.

Em Teresina, Dorflex convida público a transformar dor em movimento no drive-thru da Drogaria Globo

Dorflex, marca Opella número #1 de analgésicos e medicamentos isentos de prescrição no Brasil, que vende 52 comprimidos por segundo, segue fortalecendo sua conexão com os consumidores ao promover experiências criativas que unem relevância e proximidade com o público. Dessa vez, em parceria com a Drogaria Globo, uma das maiores redes farmacêuticas do Nordeste, a marca dá início a uma ação inédita nos drive-thrus das unidades, começando por Teresina, no dia 11/11, no drive-thru da unidade da Av. Jóquei Clube, 844.

Após a estreia na capital piauiense, a iniciativa seguirá para outras cidades, como Belém, Floriano e Natal, durante os meses de novembro e início de dezembro, ampliando o alcance da campanha e reforçando a presença de Dorflex em diferentes praças do Nordeste.

Nas redes sociais de Dorflex e da Drogaria Globo, a ação promete despertar a curiosidade e o bom humor do público. E não é para menos: no dia do evento, os consumidores estão convidados a participar levando um objeto que faça parte do seu dia a dia — e que, ao mesmo tempo, seja fonte de alguma dor no corpo. Uma bola de futebol, um salto alto, um celular ou até um violão: itens que representam momentos de prazer, mas que também podem gerar incômodos físicos. As histórias por trás de cada objeto prometem render boas risadas e reforçar a mensagem de que sentir dor faz parte da vida — mas não precisa ser um obstáculo para aproveitar o que se ama.

No local, promotores estarão prontos para receber os participantes, explicar a dinâmica da ativação e entregar brindes exclusivos, reforçando o papel de Dorflex como aliado no alívio das dores e no incentivo ao movimento. Além da entrega dos brindes, a experiência contará com ambientação e envelopamento temático, que convidam o público a encarar a dor de forma mais leve, descontraída e divertida.

Eduardo Magalhães. CMO da Opella Brasil.

"Estar presente no dia a dia das pessoas é o que dá sentido à Dorflex. Cada dor conta uma história, e essa ação é uma forma de reconhecer que, por trás de cada movimento, existe algo que importa de verdade. Ao nos aproximarmos do público em momentos reais e cotidianos, reforçamos o compromisso de Dorflex em ser mais do que um medicamento: somos um aliado que permite que cada pessoa continue vivendo o que ama, sem deixar que a dor limite suas experiências."

Para potencializar a conversa no digital, a ação conta ainda com a presença de influenciadores regionais que vão compartilhar em suas redes sociais histórias que mostram como pequenos objetos podem estar ligados tanto ao prazer quanto ao desconforto — e como Dorflex ajuda a manter esse equilíbrio. Ao longo da semana, os conteúdos publicados pelos criadores vão ampliar o alcance da ação e inspirar o público a participar levando seus próprios objetos, refletindo sobre suas "fontes de dor" com leveza e bom humor.

Com a iniciativa, Dorflex reforça seu compromisso de acompanhar os brasileiros em diferentes momentos, mostrando que a marca vai além do medicamento: é parceira no bem-estar e na qualidade de vida. Líder absoluta na categoria, Dorflex é reconhecida pela sua eficácia e capacidade de estar presente de forma próxima e inovadora em diferentes regiões do país. A marca continua investindo em ações que unem propósito, criatividade e conexão humana — pilares que sustentam sua trajetória de confiança junto aos consumidores.

Sobre Opella.

A Opella é protagonista na revolução do autocuidado, com o portfólio mais puro e o terceiro maior do mundo nos mercados de Medicamentos Isentos de Prescrição (MIP) e de Vitaminas, Minerais e Suplementos (VMS). Nossa missão é colocar a saúde nas mãos das pessoas, tornando o autocuidado tão simples quanto deveria ser – já alcançando meio bilhão de consumidores ao redor do mundo, e crescendo. No centro dessa missão estão nossas 100 marcas mais amadas, nosso time global de 11 mil colaboradores, nossos 13 centros de fabricação de excelência e 4 centros especializados em ciência e inovação. Com sede na França, a Opella tem orgulho de ter as marcas mais amadas do mundo em seu portfólio, incluindo Dorflex, Allegra, Novalgina, Enterogermina, Dulcolax e Targifor entre outras. Certificada globalmente como B Corp, somos agentes ativos na jornada rumo a pessoas e um planeta mais saudáveis. Saiba mais sobre nossa missão em www.opella.com.

