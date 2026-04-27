O EXCEL - O primeiro estudo do gênero destaca o papel crítico dos fosfolipídios essenciais na melhoria da doença hepática gordurosa

PARIS, 27 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Um novo estudo estabeleceu que o tratamento com fosfolipídios essenciais (Essentiale) resultou em uma redução 2,5 vezes maior na gordura do fígado, melhora significativa na fadiga e melhora do controle glicêmico em indivíduos com doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica (MASLD) - também conhecida como 'doença hepática gordurosa' - do que dieta e exercício sozinho.

Os resultados foram encontrados pelo ensaio clínico EXCEL da Essentiale (uma marca Opella) - um estudo multicêntrico, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo e o primeiro de seu tipo a testar fosfolipídios essenciais (EPLs). O estudo examinou pacientes com MASLD com comorbidades como diabetes tipo 2, hiperlipidemia ou obesidade.

A MASLD é a doença hepática crônica mais prevalente em todo o mundo, afetando cerca de 30% da população adulta, com projeções indicando que mais de 55% dos adultos em todo o mundo serão afetados até 2040[1].

Muitas vezes considerada uma condição "silenciosa", a doença hepática gordurosa é frequentemente associada a uma constelação de sintomas debilitantes, como dor abdominal, fadiga, problemas de sono, inchaço, sintomas depressivos, ansiedade e riscos metabólicos.

Professor Norbert Stefan, Titular da Cadeira de Diabetologia Clínica e Experimental da Universidade de Tübingen.

"Esta pesquisa inovadora marca um momento importante para os milhões de pessoas que vivem atualmente com MASLD. O estudo EXCEL ressalta a importância clínica da intervenção precoce e preenche a lacuna entre a evidência científica e a experiência do paciente. Ao demonstrar melhorias mensuráveis na redução da gordura hepática e na melhora da fadiga, este estudo reforça a mensagem vital de que existem opções eficazes e baseadas em evidências para transformar os resultados e restaurar a esperança de uma vida mais energizada em pessoas com MASLD."

O estudo EXCEL usou imagens modernas e não invasivas para medir a gordura hepática juntamente com um questionário validado e específico da doença para avaliar o impacto do tratamento no bem-estar do paciente. Os principais resultados do estudo mostraram que, quando usados além da dieta e do exercício, os fosfolipídios essenciais foram associados a:

Uma redução 2,5 vezes maior na gordura do fígado em comparação com a intervenção de estilo de vida sozinha, conforme medido pelo FibroScan CAP (Parâmetro de Atenuação Controlada).

Uma melhora estatisticamente significativa na fadiga relatada pelo paciente, um sintoma primário e muitas vezes negligenciado da MASLD. Esse desfecho foi formalmente avaliado por meio do escore CLDQ-MASLD validado, uma medida padronizada de bem-estar em indivíduos com doença hepática crônica.

O estudo também observou que o tratamento com EPLs reduziu significativamente os níveis de HbA1c, um marcador chave para o controle glicêmico em pacientes com diabetes tipo 2, tornando os achados particularmente relevantes para a grande porcentagem de pacientes com MASLD com condições metabólicas coexistentes.

Nikunj Thakker Gerente Geral da Marca Global Essentiale, Opella.

"O estudo DO EXCEL prova que o tempo é tudo. Quando detectados precocemente, uma parte significativa dos casos de MASLD pode ser reversível. Este tratamento baseado em evidências, usando fosfolipídios essenciais combinados com dieta e exercício, reduz ativamente a gordura do fígado e combate a fadiga debilitante de frente, mudando os resultados para os bilhões que vivem globalmente com doença hepática gordurosa."

A metodologia e os resultados completos do estudo foram publicados no Liver International:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/liv.70601.

[1] Bellentani S., Scaglioni F., Marino M., and Bedogni G., "Epidemiology of Non–Alcoholic Fatty Liver Disease," Digestive Diseases 28, no. 1 (2010): 155–161.

FONTE Opella