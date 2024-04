Empresário Luciano Luft recebe homenagem por responsabilidade social

Evento Embaixadores do Futuro Brasileiro reuniu empresários, executivos e personalidades na noite de 05/04, em São Paulo

SÃO PAULO, 15 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Na sexta-feira, 05 de abril, a cidade de São Paulo foi palco do evento Embaixadores do Futuro Brasileiro. O evento, que celebrou o oitavo aniversário do Money Report | Agenda de Líderes, reuniu empresários, executivos e personalidades influentes. Entre os homenageados da noite estava o empresário Luciano Luft, que foi reconhecido na categoria Responsabilidade Social.

Luft é CEO da Luft Logistics e um dos idealizadores da Favela Llog - empresa da Favela Holding, capitaneada por Celso Athayde –, que se destaca por sua especialização em entregas de produtos nas favelas e periferias brasileiras. A homenagem foi um reconhecimento ao impacto positivo que a empresa tem causado nessas comunidades.

Luciano Luft expressou sua satisfação com a parceria e o reconhecimento recebido. "A Favela Llog continua firme na sua missão de desbloquear CEPs (Códigos de Endereço Postal) nas favelas, reduzir o custo de compra de produtos e dar oportunidades para egressos do sistema penitenciário, por meio do Projeto Recomeço, em parceria com a CUFA (Central Única das Favelas). Esse é um dos maiores projetos sociais e econômicos do país", declarou Luft.

Na ocasião, os participantes expuseram cenários, visões e soluções em seus respectivos campos de trabalho, que englobam educação, ESG (Ambiental, Social e Governança), setor industrial, inovação, inclusão social e crescimento econômico.

De acordo com o Money Report, os Embaixadores do Futuro são aqueles que, ao fazerem muito pelo presente, se destacam dos demais, preparando legados que vão impactar a vida de quem será produtivo nas próximas décadas.

