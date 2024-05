ENNOVI alcança a prestigiada classificação de sustentabilidade EcoVadis Platinum pelo quarto ano sem precedentes

A Accolade está alinhada com a missão da ENNOVI de impactar positivamente o setor de mobilidade elétrica

SINGAPURA, 16 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- ENNOVI, um parceiro de soluções de eletrificação de mobilidade, sente o orgulho de anunciar seu reconhecimento contínuo pelo excelente desempenho de sustentabilidade pela EcoVadis, o fornecedor mais respeitável do mundo de classificações de sustentabilidade empresarial. Demonstrando um compromisso inabalável com a gestão ambiental, práticas éticas e responsabilidade social, a ENNOVI garantiu mais uma vez a Medalha EcoVadis Platinum, que a coloca entre 1% das mais de 130.000 empresas avaliadas em todo o mundo em 2023.

A realização deste ano representa um marco significativo para a ENNOVI, demonstrando melhoria contínua e uma dedicação inabalável à excelência em sustentabilidade desde que alcançou pela primeira vez a classificação Platinum em 2021. O sucesso da empresa é atribuído à sua equipe de sustentabilidade, por identificar e abordar áreas de melhoria, sobretudo em Compras, e Trabalho e Direitos Humanos.

As iniciativas estratégicas da ENNOVI incluem reduções adicionais no consumo de energia, uso de água, geração de resíduos e emissões de gases com efeito estufa, junto com esforços intensificados na reciclagem e uso sustentável de energia. A empresa também está ampliando seu foco em programas de treinamento e conscientização para reforçar impactos ambientais, direitos humanos, práticas de comércio justo e conduta ética nos negócios.

"A relevância da EcoVadis para o setor de veículos elétricos não pode ser exagerada, pois oferece uma estrutura transparente e baseada em evidências para avaliar e comunicar o compromisso de uma empresa com a sustentabilidade", disse Nantha Chandran, Diretora de Sustentabilidade e Vice-Presidente de Operações Globais de Galvanização da ENNOVI. "Este reconhecimento contínuo não só reforça nossa posição de liderança em práticas sustentáveis no setor da mobilidade elétrica, mas também consolida a confiança de nossos clientes, partes interessadas e comunidade em geral."

Para mais informação sobre a ENNOVI e sua classificação de sustentabilidade EcoVadis Platinum, acesse: www.ennovi.com/sustainability.com.

Sobre a ENNOVI:

A ENNOVI, parceira de soluções de eletrificação de mobilidade, é líder mundial no projeto e fabricação de soluções personalizadas de interconexão e sistemas de alta precisão para veículos elétricos. A empresa está totalmente dedicada ao mercado de mobilidade com agilidade para atuar com rapidez na satisfação das necessidades de OEMs de veículos elétricos, a partir de produtos, processos e fabricação a nível mundial. A ENNOVI está acelerando ideias e requisitos de clientes do mercado de veículos elétricos por meio de competências completas em plataformas de baterias, necessidades de interconexão de energia e sinal. Com sede em Singapura, a ENNOVI tem mais de 8.000 funcionários em 15 locais em todo o mundo, onde todas as suas atividades são socialmente responsáveis, com o mínimo de impacto ambiental. ENNOVI. Eletrifique mais rápido. Saiba mais em www.ennovi.com.

