ENNOVI 前所未有連續四年蟬聯可持續發展評級權威「 EcoVadis 白金獎」

ENNOVI 的策略措施眾多，包括進一步減少能源消耗、用水、廢物產生和溫室氣體排放，並加強回收和可持續發展能源使用方的努力。該公司還正在加強培訓和意識計劃的重點，促進環境影響，人權，公平貿易實施和道德商業。

ENNOVI 可持續發展總裁兼全球電鍍營運副總裁 (Chief Sustainability Officer & VP Global Plating Operations) Nantha Chandran 表示：「EcoVadis 與電動汽車業關係密切，再強調也不為過。因為 EcoVadis 提供透明兼實證為本的框架，評估和傳達本公司對可持續發展的承諾。這獎項蟬聯不僅穩固我們在電動車界在可持續發展實施中的領導地位，還可以鞏固我們客戶、持份者和更廣泛社區的誠信和信心。」

如欲更多 ENNOVI 及 EcoVadis 可持續發展評級白金獎的資料，請瀏覽：www.ennovi.com/sustainability.com。

關於 ENNOVI：

ENNOVI 是汽車電氣化解決方案合作夥伴，並為電動車設計及製造而客製互聯和高精密度系統解決方案，成為全球領袖。該公司專注汽車市場，靈活兼迅速地滿足全球各地電動車代工生產商的產品、過程和製造需求。ENNOVI 透過電池平台、電源和訊號互聯需求的端到端能力，加速實現電動車市場客戶的想法和滿足需求。ENNOVI 總部位於新加坡，並於全球 15 個地點聘用超過 8,000 名員工。本公司在該等地區的所有活動，均承擔社會責任，並盡量減少對環境的影響。ENNOVI，充電更迅速。如欲了解更多，請瀏覽www.ennovi.com。

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