Enterogermina Rompe Convenções de Marketing de Probióticos com Campanha Cinematográfica de Assalto

Ação estratégica se afasta da comunicação tradicional e traz parceria com o roteirista de "La Casa de Papel" e um notório ex-ladrão de joias para transformar um diferencial científico numa narrativa de marca liderada pelo entretenimento

SÃO PAULO, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Numa ousada ruptura com as normas da categoria, a marca Enterogermina aposta em narrativa Hollywoodiana para comunicar sua vantagem em um mercado saturado de imitações. A nova campanha global, "O Roubo da Célula-Mãe", foi criada para enfrentar o ceticismo dos consumidores, dramatizando a superioridade da formulação original e cientificamente comprovada de Intelli-spores™.

O roubo da célula-mãe de Enterogermina Speed Speed

A estratégia responde à confusão e desconfiança gerada pelo excesso de probióticos menos eficazes no mercado. Para isso, a campanha foca no ativo mais valioso da marca: a sua "célula-mãe" original de 1958, fonte de sua fórmula proprietária e um segredo aperfeiçoado por décadas.

Para dar vida à narrativa, as agências MRM e BBDO, lançaram uma provocação: o que seria necessário para roubar esta fórmula inestimável? A resposta: contratar Larry Lawton, famoso ex-ladrão de joias, para desenvolver um plano de assalto. Esta premissa de alto conceito foi então entregue a uma equipe criativa que incluía um roteirista da série de sucesso global La Casa de Papel, resultando num filme de oito minutos.

Âncora da campanha, o filme transforma um ponto-chave de prova do produto – de que são necessários 53 frascos de uma imitação típica para igualar o benefício de Enterogermina - numa história de valor imenso e protegido.

"O interesse em probióticos é crescente, mas para a maioria das pessoas a categoria ainda é confusa e difícil de confiar. Então, fizemos algo simples. Nos propusemos a ganhar a atenção das pessoas, focando no que torna a Enterogermina verdadeiramente diferente: a sua célula-mãe original, guardada a sete chaves na Itália. Transformamos em realidade de uma forma cinematográfica com um assalto de alto risco, oferecendo às pessoas uma história que elas realmente querem assistir", comenta Alberto Hernandez, CGO da Opella.

"Não queríamos criar apenas mais um anúncio. Queríamos contar uma história sobre superioridade e torná-la genuinamente convincente. Então, desenvolvemos um plano de assalto da vida real, trabalhamos com um ex-ladrão profissional e com um roteirista de La Casa de Papel para transformar uma base científica numa história tão envolvente que as pessoas não conseguirão desviar o olhar. É preciso um cliente corajoso como a Opella-Enterogermina para dar vida a ideias como esta", afirma Felix del Valle, Líder Criativo do Hub Global da Opella.

"O mercado de probióticos sempre foi muito técnico. Nossa ambição era quebrar essa barreira e falar sobre ciência de uma forma inesperada, usando o entretenimento como linguagem', diz Vinicus Santos, Global Brand General Manager Enterogermina. 'Em vez de apenas listar diferenciais, criamos uma história que demonstra, como a exclusividade de Enterogermina é irreplicável."

A campanha representa uma mudança em direção ao conteúdo como marketing, projetada para gerar conversação e relevância cultural. O filme foi lançado no History Channel e em canais digitais marcando um novo capítulo para a marca.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=3xPRyNdXa6g

FONTE Enterogermina