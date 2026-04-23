Enterogermina rompe con las convenciones del marketing de probióticos con una campaña cinematográfica de robo.

Esta acción estratégica se aparta de la comunicación tradicional y se asocia con el guionista de "La Casa de Papel" y un famoso exladrón de joyas para transformar un diferenciador científico en una narrativa de marca impulsada por el entretenimiento.

SAN PABLO, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- En una audaz ruptura con las normas de la categoría, la marca Enterogermina está apostando por una narrativa de Hollywood para comunicar su ventaja en un mercado saturado de imitaciones. La nueva campaña global, "El robo de células madre", se creó para abordar el escepticismo de los consumidores dramatizando la superioridad de la fórmula original y científicamente probada de Intelli-spores™.

El robo de la célula madre Enterogermina. Speed Speed

Esta estrategia aborda la confusión y la desconfianza generadas por la sobreabundancia de probióticos menos eficaces en el mercado. Con ese fin, la campaña se centra en el activo más valioso de la marca: su "célula madre" original de 1958, la fuente de su fórmula patentada y un secreto perfeccionado a lo largo de décadas.

Para dar vida a la historia, las agencias MRM y BBDO lanzaron una provocación: ¿qué haría falta para robar esta fórmula invaluable? La solución: contratar a Larry Lawton, un conocido exladrón de joyas, para que elabore un plan de robo. Esta premisa de alto concepto se entregó luego a un equipo creativo que incluía a un guionista de la exitosa serie mundial La Casa de Papel, dando como resultado un cortometraje de ocho minutos.

El cortometraje, eje central de la campaña, transforma un punto clave de la prueba del producto —que se necesitan 53 botellas de una imitación típica para igualar el beneficio de Enterogermina— en una historia de inmenso valor protegido.

"El interés por los probióticos está creciendo, pero para la mayoría de la gente esta categoría sigue siendo confusa y difícil de confiar." Así que hicimos algo sencillo. Nos propusimos captar la atención del público centrándonos en lo que hace que Enterogermina sea realmente diferente: su célula madre original, que se conserva bajo llave en Italia. "Le hemos dado vida de una manera cinematográfica con un atraco de alto riesgo, ofreciendo al público una historia que realmente quiere ver", comenta Alberto Hernández, director de crecimiento de Opella.

"No queríamos crear un anuncio más." Queríamos contar una historia sobre la superioridad y hacerla realmente convincente. Así que desarrollamos un plan de robo de la vida real, trabajamos con un ex ladrón profesional y un guionista de La Casa de Papel para convertir una base científica en una historia tan convincente que la gente no podrá apartar la vista. "Se necesita un cliente valiente como Opella-Enterogermina para hacer realidad ideas como esta", afirma Félix del Valle, director creativo del centro global de Opella.

"El mercado de los probióticos siempre ha sido muy técnico." "Nuestra ambición era romper esa barrera y hablar de ciencia de una manera inesperada, utilizando el entretenimiento como lenguaje", afirma Vinicius Santos, director general de marca global de Enterogermina. "En lugar de simplemente enumerar los elementos diferenciadores, creamos una historia que demuestra por qué la singularidad de Enterogermina es insustituible".

La campaña representa un cambio de enfoque hacia el marketing de contenidos, diseñado para generar conversación y relevancia cultural. La película se estrenó en History Channel y en canales digitales, marcando un nuevo capítulo para la marca.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=3xPRyNdXa6g

FUENTE Enterogermina