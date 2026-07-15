Entrada de pedidos consolidada atingiu R$ 309,4 milhões ao final do 2T26, aumento de 6,0% com relação ao 1T26.

SANTA BÁRBARA D'OESTE, 15 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A ROMI S.A., empresa líder brasileira na fabricação de máquinas-ferramenta, máquinas para plásticos e fundidos e usinados, registrou no 2T26 uma entrada de pedidos consolidada de R$309,4 milhões.

A receita operacional líquida consolidada atingiu R$334,8 milhões no 2T26, apresentando margem bruta de 23,5% e margem EBIT de 2,0%. Com destaque para Unidade de Máquinas Romi, que atingiu receita operacional líquida de R$ 208,0 milhões no segundo trimestre de 2026, com margens bruta e EBIT de 36,8% e 12,3% respectivamente.

A carteira de pedidos da Unidade de Máquinas B+W, ao final do 2T26, atingiu R$486,9 milhões, crescimento de 6,8%, quando comparada ao 2T25, evidenciando sua sólida competência no desenvolvimento de soluções tecnológicas sofisticadas, marcadas por elevado grau de complexidade e customização.

O EBITDA ajustado consolidado foi de R$26,8 milhões representando uma margem de 8,0%.

Em 09 de junho de 2026, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a distribuição de juros sobre o capital próprio (JCP) no valor bruto de R$5,6 milhões (equivalente a R$0,06 por ação).

"Encerramos o segundo trimestre de 2026 com bons volumes de novos negócios e uma carteira robusta para os próximos trimestres, o que reforça a resiliência do nosso modelo de negócios, mesmo diante de um ambiente econômico desafiador. Nossa estratégia de diversificação de soluções, com destaque para o negócio de locação de máquinas e para a fintech PRODZ, tem se mostrado acertada e cada vez mais relevante para a composição dos nossos resultados. Permanecemos confiantes de que nossos diferenciais competitivos e a busca contínua pela excelência nos permitirão manter um ritmo sustentável de negócios. Seguiremos investindo em inovação, tecnologias digitais e na capacitação de nossas equipes, conscientes de que o sucesso da ROMI está diretamente relacionado ao sucesso de nossos clientes, colaboradores e parceiros."

- Menciona Luiz Cassiano R. Rosolen, Diretor-Presidente da ROMI S.A.

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FONTE ROMI S.A.