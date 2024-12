Entre gerentes e diretores, fluência em inglês pode elevar salários em até 164%

Jiveworld ressalta que a escuta ainda é um dos maiores obstáculos à fluência.

SALVADOR, Brasil, 17 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- Não é de hoje que o inglês é considerado um pilar fundamental e uma grande oportunidade de crescimento no mundo corporativo. Afinal, as empresas estão cada vez mais em busca de profissionais capazes de se destacar internacionalmente, ampliando suas oportunidades no exterior por meio da fluência na língua inglesa.

Essa importância pode ser observada em dados recentes. De acordo com um levantamento realizado pela Catho no segundo semestre de 2024 revelou a diferença salarial média entre profissionais fluentes em inglês e aqueles que não dominam o idioma, segmentado por nível hierárquico: Técnico (49%); Analista (58%); Operacional (133%); Especialista (51%); Supervisores/Coordenadores (78%); e Gerente/Diretor (164%).

Esse cenário, no entanto, reflete uma questão mais ampla: a baixa proficiência em inglês no Brasil, que limita o acesso de muitos profissionais a essas oportunidades globais. Segundo um estudo realizado pelo British Council, organização internacional dedicada à educação e às relações culturais, apenas 5% da população brasileira consegue se comunicar em inglês, e mais preocupante ainda, desse percentual, apenas 1% domina o idioma fluentemente. Esses números destacam um problema no ensino do idioma no Brasil.

Para Carolina Moraes, vice-presidente de desenvolvimento de negócios no Jiveworld English, "um dos grandes desafios enfrentados pelos brasileiros que já estudaram inglês, mas não conseguem atingir a fluência, é a dificuldade em compreender o idioma como ele é falado na vida real."

Segundo ela, os cursos de idiomas frequentemente não priorizam o treinamento da escuta com conteúdos autênticos, deixando muitos alunos despreparados para lidar com o inglês usado por falantes nativos em situações cotidianas.

"Muitos cursos e métodos de aprendizado prometem "fluência", e, ainda assim, depois de centenas de horas e de esforço depois, os alunos se encontram insatisfeitos com suas habilidades de entender e se comunicar em inglês, e continuam à procura de uma solução mágica", destaca Carolina. Para ela, "compreender a fala natural é um grande desafio."

É importante capacitar os alunos de inglês a treinarem a escuta com situações reais, com conversas que incluem várias pessoas falando simultaneamente, interações em contextos variados e diálogos com uma variedade de sotaques e formas de expressão. Carolina ressalta que essa preparação pode ser transformadora: "superar a barreira da compreensão auditiva, desenvolvendo a habilidade de entender o idioma em diferentes situações, é fundamental."

É exatamente essa lacuna que o Jiveworld English busca preencher. A empresa se especializou em oferecer uma abordagem prática ao aprendizado do idioma, focada na escuta natural. "No Jiveworld, focamos em desenvolver a escuta natural, porque entendemos que essa habilidade é essencial para a fluência. Utilizamos histórias autênticas de podcasts renomados dos Estados Unidos, como 'This American Life', 'The Moth', 'Radiolab' e 'The Truth Podcast', com conteúdo criados por falantes nativos para falantes nativos."

Treinar a escuta do inglês exige práticas variadas. Embora assistir a filmes e séries em inglês seja uma opção popular, essa atividade pode ser desafiadora para quem ainda não tem um nível avançado. Nesse contexto, soluções como o Jiveworld English se destacam por oferecer uma variedade de ferramentas personalizadas, adaptadas ao nível de entendimento de cada aluno, ajudando aqueles que ainda não são fluentes a acompanhar as histórias de maneira eficaz e imersiva.

A relevância do inglês no mercado de trabalho vai além dos benefícios financeiros.

Segundo a Enciclopédia Britannica, o inglês é o idioma mais falado no mundo, com cerca de 1 bilhão e 270 milhões de falantes globais. Isso reforça ainda mais a necessidade de investir na proficiência.

O domínio do inglês é, além de uma vantagem competitiva no mercado global, uma exigência para quem deseja se destacar. Soluções como o Jiveworld English representam passos importantes para superar barreiras e criar mais oportunidades aos profissionais brasileiros. "O Jiveworld é uma solução, mas é importante que o país como um todo invista em métodos eficazes de ensino que preparem os brasileiros para se destacarem no cenário internacional", conclui Carolina Moraes.

Sobre

Fundada no Vale do Silício por ex-Googlers, a Jiveworld é reconhecida pelo sucesso do Jiveworld Español nos EUA, um aplicativo que ajuda americanos a treinar a escuta em espanhol com conteúdos reais e ferramentas personalizáveis.

Em outubro, a Jiveworld lançou o Jiveworld English, um aplicativo inovador para brasileiros aprenderem inglês de maneira prática e imersiva. Utilizando áudios de podcasts premiados como This American Life e The Moth, o app foca na compreensão auditiva em situações reais, indo além do ensino tradicional.

O Jiveworld English está disponível na Play Store, App Store e na web: app.jiveworld.com/en. Explore uma história gratuita!

