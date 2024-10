Novo app utiliza conteúdo autêntico de podcasts americanos para treinar a escuta em inglês

BAHIA, Brasil, 9 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- Que tal aprimorar o seu inglês com alguns dos melhores podcasts da América do Norte? A Jiveworld SPC (Social Purpose Corporation) está lançando o aplicativo Jiveworld English este mês, voltado para os falantes de português desenvolverem e aprimorarem suas habilidades de compreensão auditiva com conteúdos autênticos e diversificados pelo veículo de podcasts renomados, como This American Life, The Moth, The Truth e Radiolab.

Após o sucesso nos Estados Unidos com o público estudante de espanhol, o Jiveworld chega ao público do Brasil pelas mãos da brasileira Carolina Moraes, Vice-Presidente de Desenvolvimento de Negócios da empresa, que retorna ao país após 30 anos vivendo no Vale do Silício, e traz na sua trajetória experiências de trabalho em grandes empresas de tecnologia da região, especialmente no Google e na Plug and Play.

O aplicativo Jiveworld English é voltado para pessoas com nível intermediário e avançado de inglês, que desejam desenvolver habilidades na escuta, centrando a experiência de aprendizado em alguns dos principais podcasts dos Estados Unidos.

"Muitas pessoas passam anos estudando inglês, mas têm dificuldade de entender a língua da forma como falada pelos nativos, nas viagens ou reuniões de negócios," diz Carolina Moraes. "Compreender a fala natural é um desafio para os falantes de português que desejam adquirir fluência na língua inglesa. Sem habilidades auditivas fortes, é quase impossível usar o idioma de forma plena, nas diversas situações da vida real."

O modelo de ensino do Jiveworld orienta seus usuários, por meio de podcasts autênticos originalmente produzidos pelos falantes nativos da língua inglesa, a aproveitarem ao máximo seus conteúdos. O aplicativo guia seus usuários, alunos de inglês intermediário, por meio de conteúdos cuidadosamente selecionados, com recursos especificamente projetados, incluindo velocidades de reprodução personalizáveis, ferramentas de vocabulário e traduções idiomáticas que facilitem o acompanhamento das histórias, a compreensão da língua em diferentes regiões e a imersão na cultura diretamente da fonte.

Os podcasts disponíveis pelo Jiveworld English são conhecidos por suas narrativas envolventes e produções de alta qualidade. Exploram uma ampla variedade de temas por meio de histórias meticulosamente elaboradas, entrevistas e jornalismo investigativo que envolvem os ouvintes com suas narrativas profundas. Muitos desses podcasts receberam prêmios importantes, como o Peabody Award. Com esses recursos autênticos, os usuários do Jiveworld treinam a escuta com uma diversidade de sotaques, expressões idiomáticas e palavras de preenchimento em contextos variados.



Entre os podcasts apresentados, This American Life, considerado "o pai dos podcasts", combina jornalismo com narrativa sobre vários aspectos da cultura americana, Radiolab traz diálogos entre três ou mais pessoas, combinando entrevistas feitas por jornalistas investigativos e discussões dinâmicas. The Truth apresenta histórias de ficção com uma variedade de personagens. Já The Moth compartilha apresentações individuais para plateias ao vivo.

"Nossa missão no Jiveworld é capacitar os alunos de inglês não apenas a ouvir, mas a entender e se conectar com o idioma e as pessoas de maneira mais profunda," afirma Daniel Raynaud, CEO e cofundador do Jiveworld, que viveu em países diversos incluindo Japão, China, Reino Unido e Colômbia. "Ao focar em experiências auditivas autênticas, auxiliamos os estudantes a adquirir um novo nível de fluência e a abraçar as nuances do inglês." Daniel Raynauld possui bacharelado e múltiplas pós-graduações pela Universidade de Cambridge e foi responsável por vários produtos lançados mundialmente enquanto trabalhava no Google no Vale do Silício.

O desenvolvimento do aplicativo Jiveworld e sua abordagem foram fortemente baseados nos desafios reais vivenciados pelos membros da equipe Jiveworld – o Daniel Raynaud em suas várias imersões internacionais e a Carolina Moraes com sua mudança para a Baía de São Francisco. "Assim que cheguei aos Estados Unidos descobri que eu não compreendia o diálogo dos americanos." Durante sua primeira experiência na Califórnia – enquanto lutava para encontrar sua bagagem no aeroporto – ela descobriu que seus muitos anos de estudo de inglês não a tinham preparado para a comunicação com os americanos em suas diversas nuances.

A dura realidade era que esses falantes nativos – com sua fala rápida, sotaques regionais e expressões coloquiais – não soavam como as conversas roteirizadas dos materiais de sala de aula. Jiveworld English foi projetado para preencher essa lacuna de compreensão auditiva do mundo real, buscando ajudar os falantes de português a entenderem a língua inglesa, de uma forma mais lúdica e educativa.

Destaques do Jiveworld

Áudios autênticos em inglês de podcasts e rádios premiados, como This American Life, The Moth , The Truth e Radiolab .

, e . Player patenteado com velocidades de reprodução ajustáveis de acordo com o nível do usuário.

Traduções idiomáticas e explicações de expressões e regionalismos.

Materiais para apoiar professores de inglês na integração do Jiveworld nas aulas.

Mini aulas para prática auditiva regular.

Fluxo exclusivo de revisão de vocabulário que foca primeiro na escuta.

O Jiveworld está disponível na web, na App Store da Apple (mais de 60 mil downloads, 4.8 estrelas) e na Play Store do Google (mais de 50 mil downloads, 4.7 estrelas).

Saiba mais: https://www.jiveworld.com/pt/

Contato para a imprensa

Carolina Moraes

VP de Desenvolvimento de Negócios

Email: [email protected]

Nota: Jornalistas e influenciadores podem entrar em contato diretamente com Carolina Moraes para obter acesso gratuito a todas as histórias disponíveis na plataforma e screenshots em alta qualidade.

Sobre a Empresa

O Jiveworld é uma plataforma digital inovadora de aprendizado de idiomas, focada no aprendizado imersivo por meio de conteúdos em áudio narrativos. Seu player patenteado de escuta assistida oferece aos alunos de nível intermediário e avançado, o suporte e a orientação de que precisam para entender falantes nativos de todo o mundo. A equipe é formada por ex-Googlers e outros profissionais de tecnologia do Vale do Silício.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2526364/jiveworld_home_and_player.jpg

FONTE Jiveworld