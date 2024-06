Envision Energy nomeada para as empresas mais influentes da TIME100 em 2024

NOVA YORK, 4 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Em 30 de maio, a TIME revelou a lista das Empresas Mais Influentes do TIME100 em 2024, destacando as empresas que causam um impacto extraordinário em todo o mundo. A Envision Energy, líder global em tecnologia verde e soluções de energia renovável, foi homenageada entre este seleto grupo como o "Gigante Verde". Essa distinção destaca suas contribuições substanciais para impulsionar a transição global para a energia verde e enfrentar os desafios das mudanças climáticas.

A TIME solicitou indicações de vários setores e se envolveu com sua rede global de colaboradores e correspondentes, bem como especialistas externos para montar a lista, com o objetivo de selecionar empresas que estão moldando as tendências futuras e causando um impacto substancial no mundo. De acordo com a TIME, a Envision Energy está repleta de superlativos verdes, com seu modelo pioneiro de Parque Industrial Net Zero servindo como um paradigma para impulsionar os esforços globais de descarbonização e contribuir para a criação de um futuro limpo e sustentável. Esse reconhecimento não apenas valida as proezas tecnológicas da Envision Energy, mas também reconhece suas contribuições para o avanço do desenvolvimento global de energia verde.

A Envision Energy tem estado na vanguarda do desenvolvimento de energia eólica inteligente, sistemas de armazenamento de energia inteligentes e soluções inovadoras de hidrogênio verde que atendem à demanda global urgente por energia sustentável. A empresa se destaca por sua estratégia visionária em sustentabilidade e tecnologia net zero. Seus esforços e contribuição foram reconhecidos pela TIME como tendo o potencial de revolucionar o setor de energia e contribuir significativamente para os esforços de descarbonização em todo o mundo. Veja a lista completa aqui: time.com/100companies Veja a página da Envision Energy aqui: https://time.com/6980418/envision-energy/

Entre as realizações notáveis da Envision Energy está a invenção do primeiro Parque Industrial Net Zero do mundo com um sistema de energia renovável independente, que cria a solução off-grid em escala industrial e libera todo o potencial de desenvolvimento da energia renovável sem restrições de conectividade da rede. Esta iniciativa inovadora solidificou o status da Envision Energy como líder na transição para o zero líquido e atraiu a atenção internacional por seu potencial de ser replicado em outras regiões do mundo.

Por meio do modelo de parque industrial net-zero de inovação, foi desenvolvido o primeiro e maior projeto de hidrogênio e amônia verde em escala comercial do mundo, com capacidade de 1,5 milhão de toneladas. Aproveitando os avanços tecnológicos no sistema de energia renovável, o projeto foi alimentado por eletricidade 100% verde e alcançou um acoplamento eficiente do armazenamento eólico-solar com a produção de hidrogênio-amônia-álcool para otimizar o custo e promover a sustentabilidade ambiental. Ele marca um marco significativo no desenvolvimento global da energia de hidrogênio verde e abre caminho para a industrialização em larga escala do "novo petróleo" em todo o mundo.

Além disso, a Envision Energy registrou um recorde de 22 GW em pedidos de turbinas eólicas para o ano fiscal de 2023, ocupando o primeiro lugar globalmente. A Envision Energy Storage esteve envolvida em mais de 200 projetos em todo o mundo, com entregas acumuladas de mais de 10 GWh e mais de 15 GW de pedidos em mãos. Em 2021, a Envision juntou-se à iniciativa Science Based Targets (SBTi) e comprometeu-se com a "Business Ambition for 1.5°C". A Envision Technology alcançou a neutralidade operacional de carbono até o final de 2022 e deve atingir a neutralidade de carbono da cadeia de valor até o final de 2028.

FONTE Envision Energy