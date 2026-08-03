Enzene lança o NeX™, um conjunto abrangente de soluções para viabilizar a biofabricação local de alta produtividade e baixo custo

PUNE, Índia, 3 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A Enzene, uma organização líder global em desenvolvimento e fabricação contínuos e inovadores (CIDMO™), anunciou hoje o lançamento do NeX™, um modelo de parceria transformador de ponta a ponta que permite que governos, instituições e organizações biofarmacêuticas estabeleçam capacidades de biofabricação de classe mundial em qualquer local onde sejam necessárias.

Enzene's pioneering Fully-Connected Continuous Manufacturing™ platform

Construída sobre a plataforma comprovada de fabricação contínua totalmente conectada EnzeneX® (FCCM™), a NeX oferece uma abordagem completa, escalável e sustentável para tornar a inovação de ponta na fabricação de produtos biológicos mais acessível, próxima dos pacientes e das cadeias de suprimentos, sem o ônus de capital proibitivo das instalações convencionais de produção em lote alimentado. Ao viabilizar a fabricação local baseada em FCCM (fábrica de células a combustível), os governos podem ampliar significativamente o acesso e reduzir os custos para os pacientes de medicamentos biológicos que salvam vidas.

O programa NeX da Enzene oferece coordenação completa de implantação e lançamento, incluindo suporte para o projeto e a construção de instalações, transferência de tecnologia e licenciamento de propriedade intelectual da plataforma EnzeneX. Também contempla o desenvolvimento da força de trabalho por meio do currículo de treinamento estruturado SparX™ da empresa, além de suporte operacional contínuo durante as fases de inicialização e comercialização. Quando necessário, as organizações participantes também poderão ter acesso a produtos selecionados do portfólio de biossimilares da Enzene para produção local em suas respectivas regiões.

"Uma planta convencional de produtos biológicos geralmente exige investimentos entre US$ 300 milhões e US$ 400 milhões para ser construída", comentou Himanshu Gadgil, Ph.D., CEO da Enzene. "Com nossa plataforma de fabricação contínua totalmente conectada, a mesma capacidade de produção pode ser alcançada com um investimento de US$ 60 milhões a US$ 80 milhões. A eficiência vem de uma arquitetura de sistema compacta e integrada, diferente dos layouts de escala intensiva das instalações de produção em lote, o que permite uma vantagem de custo a longo prazo e altos rendimentos de produtos para biomedicamentos fabricados localmente. Já estamos em negociações com diversos governos e empresas ao redor do mundo e estamos ansiosos para ajudar a fornecer medicamentos acessíveis a pacientes em todo o planeta."

O programa NeX da Enzene tem como objetivo ajudar as regiões a acelerar o estabelecimento de capacidades biofarmacêuticas locais e de cadeias de suprimentos com riscos mitigados, desenvolver talentos científicos nacionais e reduzir, a longo prazo, os custos de fabricação para os pacientes locais. A empresa estima que as instalações construídas no âmbito do programa alcancem validação e prontidão comercial em menos de três anos.

Para obter informações adicionais, visite www.enzine.com/nex.

Sobre a Enzene

A Enzene é uma parceira de Desenvolvimento e Fabricação Continuamente Inovadores (CIDMO™) que apoia inovadores e desenvolvedores de biossimilares em todas as etapas, desde a descoberta e o desenvolvimento até o fornecimento comercial. Operando a partir de instalações na Índia e nos EUA, a Enzene fornece serviços integrados de desenvolvimento e fabricação de produtos biológicos, viabilizados por sua plataforma de fabricação contínua totalmente conectada EnzeneX® (FCCM™), que oferece rendimentos líderes mundiais e eficiência de custos superior e é validada para a produção comercial de produtos biológicos.

Para expandir a capacidade regional de produção de produtos biológicos, a Enzene também oferece o NeX™, um programa de parceria completo que apoia governos, instituições e organizações biofarmacêuticas no estabelecimento da biofabricação local, aproveitando todos os benefícios de produtividade e as vantagens de custos operacionais e de capital proporcionados pelo processamento contínuo. A NeX oferece orientação completa para o projeto de instalações, transferência de tecnologia e propriedade intelectual, desenvolvimento da força de trabalho por meio de seu programa de treinamento SparX™, supervisão operacional e suporte específico para cada território em relação aos portfólios de produtos.

Para obter informações adicionais, visite www.enzine.com.

Assessoria de imprensa:

Miles Fisher-Pollard

Marketing de Orientação

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FONTE Enzene Biosciences