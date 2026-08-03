Enzene lanza NeX™, un conjunto integral de soluciones para facilitar una biofabricación local rentable y de alto rendimiento

PUNE, India, 3 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Enzene, una organización líder a nivel mundial dedicada al desarrollo y la fabricación con innovación continua (CIDMO™), acaba de anunciar el lanzamiento de NeX™, un modelo de colaboración integral y transformador que permite a gobiernos, instituciones y empresas biofarmacéuticas establecer capacidades de biofabricación de primer nivel allí donde las necesiten.

Enzene's pioneering Fully-Connected Continuous Manufacturing™ platform

Basado en la probada plataforma "Fully-Connected Continuous Manufacturing™" (FCCM™) de EnzeneX®, NeX ofrece una solución llave en mano, escalable y sostenible para hacer que la innovación de vanguardia en la fabricación de productos biológicos sea trasladable, cercana a los pacientes y a las cadenas de suministro, y sin los costos prohibitivos que suponen las instalaciones convencionales de cultivo alimentado discontinuo o "fed-batch". Al facilitar la fabricación local basada en FCCM, los gobiernos pueden mejorar considerablemente la asequibilidad y el acceso de los pacientes a productos biológicos que salvan vidas.

El programa NeX de Enzene incluye una coordinación integral de la expansión y el lanzamiento, con apoyo para el diseño y la construcción de las instalaciones, la transferencia de tecnología y la concesión de licencias de propiedad intelectual para la plataforma EnzeneX, el desarrollo de la plantilla a través del programa de formación estructurado SparX™ de la empresa, y apoyo operativo continuo durante la fase de puesta en marcha y la comercialización. Cuando sea necesario, las organizaciones participantes también podrán tener acceso a determinados productos de la cartera de biosimilares de Enzene para su fabricación en sus propias regiones.

"La construcción de una planta convencional de productos biológicos suele requerir entre 300 y 400 millones de dólares", comentó Himanshu Gadgil, Ph.D y director ejecutivo de Enzene. "Con nuestra plataforma de fabricación continua totalmente conectada, se puede alcanzar la misma producción por unos 60 a 80 millones de dólares. La eficiencia radica en una arquitectura de sistema compacta e integrada, en lugar de a los diseños que requieren una gran escala propios de las instalaciones de 'fed-batch', lo que permite obtener una ventaja en términos de costos a largo plazo y un alto rendimiento de producto para los medicamentos biológicos fabricados localmente. Ya estamos manteniendo conversaciones con numerosos gobiernos y empresas de todo el mundo y esperamos poder contribuir a que los pacientes de todo el mundo tengan acceso a medicamentos a precios asequibles".

El programa NeX de Enzene tiene como objetivo ayudar a las regiones a acelerar la creación de capacidades biofarmacéuticas locales y de cadenas de suministro con riesgos mitigados, desarrollar el talento científico nacional y reducir los costos de fabricación a largo plazo para los pacientes locales. La empresa calcula que las instalaciones construidas en el marco de este programa pueden alcanzar la validación y la viabilidad comercial en menos de tres años.

Para obtener más información, visite www.enzene.com/nex.

Acerca de Enzene

Enzene es un socio especializado en el desarrollo y la fabricación con innovación continua (CIDMO™) que presta apoyo a innovadores y desarrolladores de biosimilares en las fases de descubrimiento, desarrollo y suministro comercial. Con instalaciones en la India y Estados Unidos, a empresa lofrece servicios integrados de desarrollo y fabricación de productos biológicos gracias a su plataforma "Fully-Connected Continuous Manufacturing™" (FCCM™) de EnzeneX®, que ofrece los rendimientos y la rentabilidad líderes a nivel mundial y que está validada para la producción comercial de productos biológicos.

Con el fin de ampliar la capacidad regional en el ámbito de los productos biológicos, Enzene ofrece también NeX™, un programa de colaboración integral que ayuda a gobiernos, instituciones y empresas biofarmacéuticas a establecer la biofabricación a nivel local, aprovechando todas las ventajas en materia de productividad, costos operativos y capital que ofrece el procesamiento continuo. NeX ofrece asesoramiento integral en el diseño de instalaciones, la transferencia de tecnología y propiedad intelectual, el desarrollo de plantillas a través de su programa de formación SparX™, la supervisión operativa y el apoyo específico para cada territorio en materia de proyectos en fase de desarrollo.

Para obtener más información, visite www.enzene.com.

Contacto para la prensa:

Miles Fisher-Pollard

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FUENTE Enzene Biosciences