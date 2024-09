EPAM Anuncia Acordo para Adquirir a NEORIS

A aquisição expandirá as capacidades de entrega da EPAM na América Latina e na Europa e aumentará o valor do cliente nos principais setores.

NEWTOWN, Pa. e MIAMI, 4 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM), empresa líder em serviços de transformação digital e engenharia de produtos, anunciou hoje que firmou um acordo para adquirir a NEORIS, uma consultoria global de tecnologia avançada com sede em Miami e mais de 4.700 profissionais nos principais centros de talentos da América Latina, Espanha e EUA. Os vendedores são fundos administrados pela Advent International, um dos maiores e mais experientes investidores globais de private equity, e pela Cemex, uma empresa global de materiais de construção

A NEORIS é especializada na entrega de projetos complexos de engajamento e transformação digital para clientes nas Américas e na Europa, em vários setores, como manufatura, bancos, CPG e varejo, telecomunicações e mídia, entre outros. Utiliza sua sólida experiência em desenvolvimento de software e consultoria de tecnologia em vários domínios, incluindo Experiência Digital, Engenharia, SAP, Dados, Análise, ML e IA, UX Interativa, Estratégia Digital e Arquitetura Corporativa.

"O compromisso da NEORIS com a qualidade da engenharia, inovação e alto nível de engajamento do cliente, combinado com sua profunda expertise em nossos principais segmentos de mercado, a torna a melhor parceira para nós", disse Arkadiy Dobkin, CEO e presidente da EPAM. "Essa combinação fortalecerá significativamente nossa presença na América Latina, ao mesmo tempo que continuaremos a aprimorar nossas capacidades de entrega diferenciadas na Europa, Índia e APAC."

A adição da NEORIS permitirá criar uma oferta de mercado para clientes na América Latina e em mercados de língua espanhola e portuguesa, ampliando as capacidades de entrega global e nearshore da EPAM na América do Norte e Europa.

"Estamos entusiasmados com as oportunidades que esta aquisição traz. A parceria com a EPAM nos permite liderar a onda global de transformação digital, continuando a fornecer soluções tecnológicas excepcionais para nossos clientes", disse Martin Mendez, CEO da NEORIS. "Juntos, aceleraremos as soluções de transformação de tecnologia e negócios para nosso portfólio de clientes agora ainda mais diversificado."

"A Cemex fundou a NEORIS há mais de 20 anos e a levou a se tornar líder global em consultoria de tecnologia", disse Fernando Gonzalez, CEO da Cemex. "Estamos orgulhosos de seu histórico e do papel que desempenhou na Cemex se tornando pioneira do setor em tecnologias digitais. Estamos ansiosos para continuar nossa colaboração com a equipe recém-combinada. Esta transação faz parte dos esforços da Cemex para se concentrar em seus negócios principais e se alinha com nossas aquisições em andamento e estratégia de reequilíbrio de portfólio."

A NEORIS e a Cemex esperam continuar a parceria para aumentar a liderança da Cemex no fornecimento de uma experiência superior ao cliente por meio de tecnologias digitais

A Advent possui ampla experiência e conhecimento na indústria de Serviços Empresariais, já investiram em 90 empresas em todo o mundo. Este investimento marcou o 5º da Advent no espaço de serviços de TI.

Detalhes Sobre a Proposta de Aquisição da NEORIS

A aquisição está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo o obtenção das aprovações regulatórias necessárias, e deve ser concluída no quarto trimestre de 2024. Orrick está atuando como consultor jurídico da EPAM e Simpson Thacher & Bartlett; Creel, García-Cuéllar, Aiza e Enríquez; Martínez, Quintero, Mendoza, Gonzáles, Lagado e De la Rosa; DLA Piper; Freshfields Bruckhaus Deringer; e Pérez-Llorca estão atuando como consultores jurídicos da NEORIS e seus acionistas, e a Canaccord Genuity está atuando como sua consultora financeira.

Sobre a EPAM Systems

Desde 1993, a EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM) usa sua experiência em engenharia de software para se tornar uma fornecedora líder global de serviços de engenharia digital, nuvem e transformação habilitada para IA, e uma parceira líder em consultoria de negócios e experiência para empresas globais e startups ambiciosas. Abordamos os desafios de transformação de nossos clientes, concentrando a estratégia integrada, a experiência e a consultoria de tecnologia da EPAM Continuum com nossos 30+ anos de execução de engenharia para acelerar o tempo de lançamento de nossos clientes no mercado e gerar maior valor de suas inovações e investimentos digitais

Tornamos a IA Generativa em realidade com nossas soluções de orquestração, teste e engenharia de AI LLM, EPAM DIAL, EPAM EliteA™ e EPAM AI/RUN,™ respectivamente.

Oferecemos soluções globalmente, mas com um foco local, com nossas equipes especializadas de consultores, arquitetos, designers e engenheiros, tornando o futuro real para nossos clientes, nossos parceiros e nossos funcionários em todo o mundo.

Acreditamos que as soluções certas são aquelas que melhoram a vida das pessoas e impulsionam a vantagem competitiva para nossos clientes em diversas indústrias. Nossa abordagem ganha vida nas experiências, produtos e plataformas que projetamos e levamos ao mercado.

Incluídos no S&P 500 e no Forbes Global 2000 em 2021, e reconhecidos pelo Glassdoor e Newsweek como um dos 100 Melhores Lugares para Trabalhar, nossas equipes multidisciplinares atendem clientes em seis continentes. Temos orgulho de estar entre as 15 principais empresas de Serviços de Tecnologia da Informação no Fortune 1000 e de sermos reconhecidos como líderes no IDC MarketScapes para Serviços de Construção de Experiência, Serviços de Design de Experiência e Serviços de Engenharia de Software em todo o mundo, bem como líderes no Magic Quadrant™ da Gartner® para Serviços de Desenvolvimento de Software Personalizado em todo o mundo em 2024.*

Saiba mais em www.epam.com e siga-nos no LinkedIn.

*A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fatos. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

Sobre a NEORIS

A NEORIS é uma aceleradora digital líder global, com mais de 20 anos de experiência, que ajuda empresas e organizações em todo o mundo a dar o salto em direção à inovação, por meio do desenho e implementação de soluções disruptivas e sustentáveis para que possam desenvolver suas atividades de forma mais eficiente e competitiva.

Com sede em Miami, Flórida, a NEORIS tem operações nos EUA, Europa e América Latina e tem mais de 400 clientes ativos. É a primeira e única empresa de consultoria de TI da América Latina que recebeu a certificação SAP® global services e entre seus parceiros globais conta com grandes nomes do setor, como Microsoft, Amazon Web Services, Oracle e Salesforce.

Para saber mais, visite www.neoris.com ou LinkedIn.

Sobre a Cemex

A Cemex é uma empresa global de materiais de construção que está construindo um futuro melhor através de produtos e soluções sustentáveis. A Cemex está comprometida em alcançar a neutralidade de carbono por meio de inovação implacável e pesquisa e desenvolvimento líderes do setor. A Cemex está na vanguarda da economia circular na cadeia de valor da construção e é pioneira em formas de aumentar o uso de resíduos e detritos como matérias-primas e combustíveis alternativos em suas operações com a ajuda de novas tecnologias. A Cemex oferece soluções de cimento, concreto pré-misturado, agregados e urbanização em mercados em crescimento em todo o mundo, impulsionada por uma força de trabalho multinacional focada em fornecer uma experiência superior ao cliente habilitada por tecnologias digitais. Para obter mais informações, visite: www.Cemex.com.

Sobre a Advent

Fundada em 1984, a Advent International é um dos maiores e mais experientes investidores globais de private equity. A empresa investiu em 420 investimentos de private equity em 43 países e, em 31 de dezembro de 2023, tinha US$ 94 bilhões em ativos sob gestão*. Com 15 escritórios em 12 países, a Advent estabeleceu uma equipe globalmente integrada de mais de 300 profissionais de investimento em private equity na América do Norte, Europa, América Latina e Ásia. A empresa se concentra em investimentos em cinco setores principais, incluindo negócios e serviços financeiros; cuidados de saúde; industrial; varejo, consumidor e lazer; e tecnologia. Por 40 anos, a Advent se dedicou ao investimento internacional e continua comprometida em fazer parcerias com equipes de gestão para proporcionar crescimento sustentado de receita e lucros para as empresas de seu portfólio.

Para obter mais informações, visite

Web: www.adventinternational.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/advent-international

*Os ativos sob gestão incluem ativos atribuíveis a clientes de consultoria da Advent, bem como veículos de coinvestimento de funcionários e terceiros.

Declaração Prospectiva

Declaração Prospectiva

Este comunicado de imprensa inclui certas declarações que podem constituir declarações prospectivas feitas de acordo com as disposições de porto seguro da "Private Securities Litigation Reform Act" de 1995.

