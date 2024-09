EPAM Anuncia Acuerdo para Adquirir NEORIS

La adquisición ampliará las capacidades de entrega de EPAM en América Latina y Europa, y aumentará el valor para los clientes en industrias clave.

NEWTOWN, Pa. y MIAMI , 4 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM), una destacada empresa de servicios de transformación digital e ingeniería de productos, anunció hoy que ha llegado a un acuerdo para adquirir NEORIS, una consultora global de tecnología avanzada con sede en Miami y más de 4,700 profesionales en importantes centros de talento en América Latina, España y EE.UU. Los vendedores son fondos gestionados por Advent International, uno de los mayores e internacionales inversores en capital privado, y Cemex, una empresa global de materiales de construcción.

NEORIS se especializa en la entrega de proyectos complejos de transformación digital para clientes en las Américas y Europa, en diversas industrias como Manufactura, Banca, CPG y Retail, Telco y Medios, entre otras. Utilizan su sólida experiencia en desarrollo de software y consultoría tecnológica en múltiples dominios, incluyendo Experiencia Digital, Ingeniería, SAP, Datos, Análisis, ML y AI, UX Interactivo, Estrategia Digital y Arquitectura Empresarial.

"El compromiso de NEORIS con sus estándares de calidad de ingeniería, innovación y un alto nivel de compromiso con el cliente, combinado con su profunda experiencia en nuestros segmentos clave de industria, los convierte en el socio ideal para nosotros", dijo Arkadiy Dobkin, CEO y Presidente de EPAM. "Esta combinación fortalecerá significativamente nuestra presencia en LATAM mientras continuamos mejorando nuestras capacidades de entrega diferenciadas en Europa, India y APAC."

La incorporación de NEORIS creará una oferta de mercado para clientes en América Latina y en mercados de habla hispana y portuguesa, ampliando las capacidades globales y de nearshore de EPAM en América del Norte y Europa.

"Estamos emocionados por las oportunidades que brinda esta adquisición. Asociarnos con EPAM nos permite liderar la ola global de transformación digital mientras seguimos ofreciendo soluciones tecnológicas excepcionales a nuestros clientes", dijo Martin Mendez, CEO de NEORIS. "Juntos, aceleraremos las soluciones de transformación tecnológica y empresarial para nuestro portafolio de clientes ahora aún más diversificado."

"Cemex fundó NEORIS hace más de 20 años y la llevó a convertirse en un líder global en consultoría tecnológica", dijo Fernando Gonzalez, CEO de Cemex. "Estamos orgullosos de su historial y del papel que ha desempeñado en que Cemex se convierta en un pionero en tecnologías digitales. Esperamos continuar nuestra colaboración con el equipo recién combinado. Esta transacción es parte de los esfuerzos de Cemex para enfocarse en sus negocios centrales y se alinea con nuestra estrategia de adquisiciones y reequilibrio de portafolio."

NEORIS y Cemex esperan seguir colaborando para fortalecer el liderazgo de Cemex en la provisión de una experiencia superior al cliente a través de tecnologías digitales.

Advent tiene una experiencia significativa en la industria de Servicios Empresariales, habiendo invertido en 90 empresas en todo el mundo. Esta inversión marca la quinta de Advent en el espacio de servicios IT.

Detalles Sobre la Adquisición Propuesta de NEORIS

La adquisición está sujeta a condiciones de cierre habituales, incluida la obtención de las aprobaciones regulatorias necesarias, y se espera que se cierre en el cuarto trimestre de 2024. Orrick actúa como asesor legal de EPAM y Simpson Thacher & Bartlett; Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez; Martínez, Quintero, Mendoza, Gonzáles, Laguado, & De la Rosa; DLA Piper; Freshfields Bruckhaus Deringer; y Pérez-Llorca actúan como asesores legales de NEORIS y sus accionistas, y Canaccord Genuity actúa como asesor financiero.

Sobre EPAM Systems

Desde 1993, EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM) ha utilizado su experiencia en ingeniería de software para convertirse en un proveedor global líder de servicios de ingeniería digital, transformación habilitada por la nube e IA, y socio de consultoría empresarial y de experiencia para empresas globales y startups ambiciosas. Abordamos los desafíos de transformación de nuestros clientes enfocando la estrategia integrada de EPAM Continuum, experiencia y consultoría tecnológica con más de 30 años de ejecución en ingeniería para acelerar el tiempo de salida al mercado y generar un mayor valor de sus innovaciones e inversiones digitales.

Hacemos real GenAI con nuestras soluciones de orquestación, pruebas e ingeniería de LLM de IA, EPAM DIAL, EPAM EliteA™ y EPAM AI/RUN™, respectivamente.

Entregamos a nivel global pero nos involucramos localmente con nuestros equipos de consultores, arquitectos, diseñadores e ingenieros expertos, haciendo que el futuro sea real para nuestros clientes, socios y personas alrededor del mundo.

Creemos que las soluciones correctas son las que mejoran la vida de las personas y alimentan la ventaja competitiva de nuestros clientes en diversas industrias. Nuestro pensamiento cobra vida en las experiencias, productos y plataformas que diseñamos y llevamos al mercado.

Agregados al S&P 500 y al Forbes Global 2000 en 2021 y reconocidos por Glassdoor y Newsweek como uno de los 100 Mejores Lugares para Trabajar, nuestros equipos multidisciplinarios sirven a clientes en seis continentes. Estamos orgullosos de estar entre las 15 principales empresas en Servicios de Tecnología de Información en el Fortune 1000 y ser reconocidos como líderes en los IDC MarketScapes para Servicios de Construcción de Experiencia Mundial, Servicios de Diseño de Experiencia Mundial y Servicios de Ingeniería de Software Mundial, así como líderes en el Cuadrante Mágico de Gartner® 2024 para Servicios de Desarrollo de Software Personalizado, Mundial.*

* Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio representado en sus publicaciones de investigación y no asesora a los usuarios de tecnología para seleccionar solo aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o adecuación para un propósito particular.

Sobre NEORIS

NEORIS es un acelerador digital global líder, con más de 20 años de experiencia, que ayuda a empresas y organizaciones de todo el mundo a dar el salto hacia la innovación, mediante el diseño e implementación de soluciones disruptivas y sostenibles para que puedan desarrollar sus actividades de manera más eficiente y competitiva.

Con sede en Miami, Florida, NEORIS tiene operaciones en EE.UU., Europa y América Latina y cuenta con más de 400 clientes activos. Es la primera y única empresa de consultoría IT en América Latina que ha recibido la certificación global de servicios SAP® y entre sus socios globales cuenta con importantes actores de la industria como Microsoft, Amazon Web Services, Oracle y Salesforce.

Sobre Cemex

Cemex es una empresa global de materiales de construcción que está construyendo un futuro mejor a través de productos y soluciones sostenibles. Cemex está comprometida con la neutralidad de carbono a través de una innovación incesante y una investigación y desarrollo líderes en la industria. Cemex está a la vanguardia de la economía circular en la cadena de valor de la construcción y está innovando en formas de aumentar el uso de residuos y residuos como materias primas alternativas y combustibles en sus operaciones con la ayuda de nuevas tecnologías. Cemex ofrece cemento, concreto premezclado, agregados y soluciones de urbanización en mercados en crecimiento alrededor del mundo, impulsado por una fuerza laboral multinacional enfocada en proporcionar una experiencia superior al cliente, habilitada por tecnologías digitales. Para más información, visite: www.Cemex.com.

Sobre Advent

Fundada en 1984, Advent International es uno de los inversores en capital privado más grandes y experimentados del mundo. La firma ha invertido en 420 inversiones de capital privado en 43 países y, al 31 de diciembre de 2023, tenía $94 mil millones en activos bajo gestión*. Con 15 oficinas en 12 países, Advent ha establecido un equipo globalmente integrado de más de 300 profesionales de inversión en capital privado en América del Norte, Europa, América Latina y Asia. La firma se enfoca en inversiones en cinco sectores principales, incluyendo servicios empresariales y financieros; atención médica; industrial; retail, consumo y ocio; y tecnología. Durante 40 años, Advent ha estado dedicada a la inversión internacional y sigue comprometida a asociarse con equipos de gestión para lograr un crecimiento sostenido de ingresos y ganancias para sus empresas en cartera.

* Los activos bajo gestión incluyen activos atribuibles a clientes de asesoría de Advent, así como vehículos de coinversión de empleados y terceros.

Declaración de Prospectiva

Este comunicado de prensa incluye ciertas declaraciones que pueden constituir declaraciones prospectivas conforme a las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995, cuya exactitud está necesariamente sujeta a riesgos, incertidumbres y suposiciones sobre eventos futuros que pueden no resultar precisos. Dichas declaraciones prospectivas se basan principalmente en nuestras expectativas actuales y estimaciones de eventos futuros y tendencias que afectan o pueden afectar nuestro negocio y operaciones. Estas declaraciones pueden incluir términos como "puede," "será," "debería," "cree," "espera," "anticipa," "pretende," "planea," "estima" o expresiones similares. Los eventos y tendencias futuros pueden estar relacionados, entre otras cosas, con el cierre de la Adquisición, que puede no concretarse en los términos o plazos anticipados, o en absoluto, la satisfacción o exención de cualquier condición para el cierre de la Adquisición, los impactos o beneficios anticipados de la Adquisición, desarrollos relacionados con la guerra en Ucrania y la escalada del conflicto en la región circundante, disturbios políticos y civiles o acciones militares en las geografías donde operamos, condiciones difíciles en los mercados de capital globales, mercados de divisas y la economía en general, y el efecto que estos eventos puedan tener sobre la demanda de los clientes, nuestros ingresos, operaciones, acceso al capital y rentabilidad. Otros factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos incluyen condiciones económicas generales, los factores de riesgo discutidos en nuestro Informe Anual más reciente en el Formulario 10-K y los factores discutidos en nuestros Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q, particularmente bajo los encabezados "Discusión y Análisis de la Condición Financiera y Resultados de Operaciones" y "Factores de Riesgo" y otros archivos con la Comisión de Bolsa y Valores. Aunque creemos que estas declaraciones prospectivas se basan en suposiciones razonables, están sujetas a varios riesgos e incertidumbres y se hacen con base en la información actualmente disponible para nosotros. EPAM no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros factores, excepto según lo requiera la legislación de valores aplicable.

