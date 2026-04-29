Escapes urinários podem ocorrer em pessoas jovens e TENA orienta sobre soluções para o dia a dia

Estudos indicam que escapes urinários também estão presentes entre pessoas jovens, e a escolha adequada de produtos contribui para mais conforto no dia a dia.

SÃO PAULO, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- TENA, marca número 1 mundial em produtos para incontinência urinária em adultos e parte da Essity, líder global em higiene e saúde, chama atenção para um tema ainda pouco discutido: no Brasil, cerca de 12 milhões de pessoas convivem com escapes de xixi. Mais frequentes após os 40 anos, quando estão presentes em 45% das mulheres e 15% dos homens, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), os episódios também aparecem entre pessoas jovens.

Com episódios presentes em diferentes idades, estudos apontam a ocorrência entre jovens e TENA destaca soluções adequadas para cada nível de escape FOTO DIVULGAÇÃO TENA

Um estudo internacional com jovens universitárias, publicado em 2022 no Journal of the Pakistan Medical Association e indexado na PubMed, identificou que 31,7% das participantes relataram perdas urinárias mesmo sem histórico de gravidez, indicando que os escapes podem ocorrer em diferentes fases da vida. Pesquisas mais recentes reforçam essa presença entre o público jovem: análise publicada em 2024 no International Urogynecology Journal aponta que os episódios também estão presentes entre mulheres de 18 a 30 anos fisicamente ativas.

"As perdas de urina podem ocorrer em diferentes níveis (leve, moderado ou severo) e compreender essas diferenças é essencial para o dia a dia, inclusive para pessoas jovens, que muitas vezes apresentam escapes ocasionais e em pequenas quantidades", explica a enfermeira Maria Alice Lelis, doutora em Ciências da Saúde – Urologia pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e consultora da marca TENA. "Na incontinência leve, os escapes acontecem esporadicamente e em pequenas quantidades, como gotas ao tossir, rir ou praticar exercícios. Já nos níveis moderado e severo, os episódios são mais frequentes e com maior volume", completa.

Segundo a especialista, a observação dos sinais contribui para escolhas mais adequadas no cotidiano. "Os escapes não devem ser ignorados. Mesmo em níveis leves, fazem parte da rotina de muitas pessoas e devem ser compreendidos para que cada um encontre as soluções mais adequadas ao seu dia a dia", afirma.

Outro ponto importante é a escolha correta dos produtos para cada nível de escape. Ainda é comum a associação da incontinência ao uso de fraldas geriátricas, mas esse tipo de produto é indicado principalmente para pessoas com mobilidade reduzida ou acamadas. Para quem apresenta escapes leves ou moderados e mantém uma rotina ativa, há alternativas como protetores diários, absorventes específicos e roupas íntimas descartáveis.

"O uso de produtos desenvolvidos especificamente para escapes de xixi contribui para o conforto, a proteção da pele e a segurança nas atividades diárias. Escolher a opção adequada para cada nível de perda faz diferença na experiência de uso", explica Maria Alice.

Nesse contexto, o uso de produtos para incontinência pode trazer mais praticidade ao longo do dia. TENA oferece opções desenvolvidas para diferentes níveis de escape urinário, como a linha TENA Lady Discreet, que inclui protetores diários indicados para perdas leves e absorventes para perdas leves a moderadas, pensados para acompanhar a rotina de pessoas ativas.

Diferentemente dos absorventes menstruais, esses produtos são desenvolvidos especificamente para a absorção de urina, com tecnologias voltadas para retenção rápida do líquido e controle de odor, além de contribuírem para a proteção da pele. A escolha da solução adequada pode fazer diferença no conforto e na adaptação à rotina.

"Falar sobre o tema de forma aberta contribui para ampliar o acesso à informação e apoiar escolhas mais conscientes no cotidiano, considerando as diferentes necessidades e estilos de vida", afirma a enfermeira Maria Alice.

Sobre a Essity

A Essity é uma empresa líder global em higiene e saúde. Todos os dias, nossos produtos, serviços e soluções são usados por um bilhão de pessoas em todo o mundo. Nosso objetivo é quebrar barreiras pelo bem-estar dos consumidores, pacientes, cuidadores, clientes e da sociedade. Estamos presentes em aproximadamente 150 países com as marcas líderes globais TENA e Tork, e outras marcas fortes, como Actimove, Cutimed, JOBST, Knix, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Modibodi, Nosotras, Saba, Tempo, TOM Organic e Zewa. Em 2025, a Essity teve vendas de aproximadamente 138 bilhões de coroas suecas (13 bilhões de euros) e empregou 36.000 pessoas. A sede da empresa está localizada em Estocolmo, na Suécia, e a Essity está listada na Nasdaq Stockholm. Saiba mais no site da Essity.

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FONTE TENA