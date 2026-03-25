Pesquisa TENA destaca: 88% dos cuidadores no Brasil relatam impactos físicos e emocionais na rotina

Levantamento da marca TENA, encomendado à MindMiners, plataforma de soluções para consumer insights, mostra que 57% dos cuidadores no país conciliam a atividade com o trabalho e 16% com os estudos, além de enfrentam impactos físicos e emocionais.

SÃO PAULO, 25 de março de 2026 /PRNewswire/ -- No mês em que é comemorado o Dia Nacional do Cuidador de Idosos, TENA, marca número 1 mundial em produtos para incontinência urinária em adultos, que faz parte da Essity, líder global em higiene e saúde, divulga dados da pesquisa "TENA: Hábitos & Atitudes dos Cuidadores", que revela que 88% dos cuidadores no Brasil sentem impactos físicos e emocionais na rotina de cuidado. O levantamento, encomendado ao instituto MindMiners, plataforma de soluções para consumer insights, analisa os hábitos e desafios de quem cuida de pessoas com incontinência urinária no país.

Seis em cada dez cuidadores atuam sem formação específica, aponta pesquisa encomendada por Tena à MindMiners FOTO DIVULGAÇÃO

A iniciativa ganha relevância diante do envelhecimento acelerado da população brasileira. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de pessoas com 60 anos ou mais passou de 15,2 milhões em 2000 para 33 milhões em 2023. A projeção indica que, em cerca de 45 anos, os idosos deverão representar 37,8% da população do país, o equivalente a aproximadamente 75,3 milhões de pessoas.

A pesquisa quantitativa on-line foi realizada por meio da MindMiners, em janeiro de 2026. As respostas foram coletadas por meio do painel de respondentes proprietário (base própria de pessoas cadastradas para responder pesquisas) da plataforma, o MeSeems, e totalizou uma amostra de 500 pessoas. Entre elas estão homens e mulheres cuidadores (profissionais ou de familiares próximos) de pessoas que possuem incontinência urinária, que prestam assistência ao menos quatro vezes por semana. A análise dos resultados foi conduzida pelo time de especialistas da MindMiners.

Os dados mostram que o cuidado frequentemente é conciliado com outras responsabilidades: 57% dos cuidadores exercem algum trabalho além dessa função, enquanto 16% também estudam.

Entre os principais impactos da rotina está a redução do tempo dedicado a si mesmo, apontada por 50% dos cuidadores. O desgaste físico aparece em 49% dos relatos, com maior incidência entre mulheres, enquanto o estresse emocional é mencionado por 48%. Apenas 12% afirmam não sentir impactos relevantes.

Os efeitos do cuidado contínuo também se refletem na saúde dos cuidadores. Estresse (53%), dores nas costas ou articulações (50%), alterações no sono (47%) e ansiedade (47%) estão entre os principais sintomas relatados. Apesar disso, seis em cada dez cuidadores atuam sem formação específica, o que pode aumentar a sobrecarga e os riscos no dia a dia.

A dedicação ao cuidado também impacta diretamente a rotina: 34% dos entrevistados dedicam entre três e cinco horas diárias à atividade, 26% entre seis e oito horas e 16% afirmam estar envolvidos em tempo integral. Entre as tarefas mais frequentes estão administrar medicamentos, preparar refeições, acompanhar consultas médicas, auxiliar na higiene pessoal e na mobilidade.

Alguns momentos, no entanto, são percebidos como mais desafiadores. O banho lidera, citado por 49% dos cuidadores, seguido pela higiene íntima (46%) e pela locomoção (43%).

Para a enfermeira Patrícia Fera, doutora em Ciências da Saúde – Urologia pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) e consultora de TENA, o cuidado exige preparo e atenção integral. "Cuidar é uma atividade nobre, mas que envolve responsabilidade e preparo técnico. A falta de orientação adequada pode gerar insegurança, desgaste emocional e riscos evitáveis no dia a dia", afirma.

A especialista também destaca a importância de olhar para a saúde do próprio cuidador. "O cuidado contínuo exige atenção não apenas à pessoa assistida, mas também à saúde mental de quem cuida. É comum observar altos níveis de estresse e dificuldades de conciliação com o trabalho", explica.

No caso da incontinência, Patrícia reforça que há caminhos de tratamento. "Em muitos casos, a incontinência urinária pode ser resolvida ou muito melhorada. Enquanto o tratamento está em andamento, é importante utilizar produtos específicos, com tecnologia de alta absorção e controle de odor, que contribuem para o conforto e a segurança no dia a dia", orienta.

Diante desse cenário, TENA disponibiliza gratuitamente o programa on-line "Cuidado & Conforto com TENA", voltado à capacitação de cuidadores familiares e profissionais. O conteúdo é oferecido em formato de videoaulas curtas, ministradas por especialistas, e aborda temas como higiene íntima, prevenção de lesões, mobilidade, organização da rotina de cuidados, acolhimento emocional e bem-estar.

A iniciativa busca ampliar o acesso à informação e contribuir para rotinas de cuidado mais seguras e equilibradas, em linha com o compromisso de TENA e da Essity de promover o bem-estar e a qualidade de vida de cuidadores e de pessoas que dependem desse suporte.

A marca TENA também apoia causas relacionadas à proteção de idosos e ao apoio aos cuidadores, como na campanha Junho Violeta, iniciativa de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa. Em 2024, reforçou a ação com uma mobilização na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, com a distribuição de panfletos em formato de flor (violeta), e reforçou a oferta do "Cuidado & Conforto com TENA".

Os interessados no conteúdo devem acessar a página oficial de TENA.

Sobre a Essity

A Essity é uma empresa líder global em higiene e saúde. Todos os dias, nossos produtos, A Essity é uma empresa líder global em higiene e saúde. Todos os dias, nossos produtos, serviços e soluções são usados por um bilhão de pessoas em todo o mundo. Nosso objetivo é quebrar barreiras pelo bem-estar dos consumidores, pacientes, cuidadores, clientes e da sociedade. Estamos presentes em aproximadamente 150 países com as marcas líderes globais TENA e Tork, e outras marcas fortes, como Actimove, Cutimed, JOBST, Knix, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Modibodi, Nosotras, Saba, Tempo, TOM Organic e Zewa. Em 2025, a Essity teve vendas de aproximadamente 138 bilhões de coroas suecas (13 bilhões de euros) e empregou 36.000 pessoas. A sede da empresa está localizada em Estocolmo, na Suécia, e a Essity está listada na Nasdaq Stockholm. Saiba mais no site da Essity.

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FONTE TENA