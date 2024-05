Esforços humanitários da Creality se destacam no socorro às enchentes no Brasil

CANOAS, Brasil, 20 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Enquanto o Rio Grande do Sul enfrenta as consequências de enchentes devastadoras, a Creality, líder global em tecnologia de impressão 3D, se solidariza com as comunidades afetadas, estendendo uma mão amiga em seu momento de necessidade.

A escala do desastre, conforme relatado pelo governo brasileiro, é preocupante: 107 vidas perdidas, 134 pessoas desaparecidas, 754 precisando de atendimento médico, 396.000 desabrigados e 68.000 buscando refúgio em abrigos públicos. No total, 1,7 milhão de pessoas foram profundamente afetadas por essa calamidade.

Em resposta à urgência da situação, a Creality, em parceria com seu distribuidor local no Brasil, a Pauta, destinou recursos significativos para ajudar nos esforços de socorro apelidados de "SOS-RS". Com uma promessa sincera, a Creality possibilitou a aquisição e a distribuição de suprimentos essenciais, incluindo água potável, alimentos, colchões e outras necessidades, totalizando cerca de 4.000 itens, diretamente para as regiões afetadas.

Além disso, a Creality demonstrou seu apoio inabalável às vítimas das enchentes ao se envolver ativamente com a comunidade. Durante uma transmissão ao vivo em 8 de maio, a Creality incentivou as pessoas afetadas a pedir ajuda. Em um esforço de colaboração com outro distribuidor Tecnocubo, a Creality doou generosamente 24 rolos de filamento e um bocal de reposição para a impressora 3D K1 Max. Essa doação permite que os usuários produzam itens vitais, como apitos de emergência, essenciais para ajudar as pessoas afetadas pelo desastre.

Além disso, por meio de seu distribuidor Karimex, a Creality facilitou o fornecimento de uma impressora K1 3D a um usuário da região, capacitando-o a se envolver na produção de itens essenciais para sua comunidade.

Nas palavras da Creality, "Estamos comprometidos em fazer a coisa certa e utilizar a tecnologia de impressão 3D para causar um impacto positivo no mundo. Nossa missão é garantir que os benefícios da impressão 3D sejam acessíveis a todos, especialmente em tempos de crise."

A resposta proativa da Creality às inundações no Brasil exemplifica seus valores fundamentais de compaixão, inovação e responsabilidade social. À medida que os esforços de recuperação continuam, a Creality permanece firme em seu compromisso de apoiar comunidades necessitadas e aproveitar a tecnologia para o bem maior.

